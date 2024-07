I contenuti sportivi DAZN live su tivùsat grazie tecnologia cardless NAGRA

NAGRA, azienda del Gruppo Kudelski (SIX:KUD.S) e leader mondiale indipendente nella fornitura di soluzioni di protezione dei contenuti e di televisione multischermo, ha annunciato oggi che Tivù Srl, l'azienda che fornisce tivùsat, la piattaforma satellitare italiana free-to-air, ha ampliato la sua partnership tecnologica con NAGRA includendo soluzioni di sicurezza cardless. Questa mossa consente a Tivù di ampliare la sua offerta di contenuti sportivi premium con i contenuti sportivi DAZN e offre a DAZN l'opportunità di espandere la diffusione del proprio servizio attraverso la piattaforma satellitare tivùsat.

Disponibile per gli utenti finali di Tivù Srl con un set-top box o un modulo di accesso condizionato (CAM), gli abbonati DAZN devono semplicemente attivare il servizio per guardare un'ampia gamma di contenuti sportivi premium forniti con un servizio di alta qualità.

Commentando l'estensione della relazione con NAGRA, Alberto Sigismondi, Presidente di Tivù Srl, ha dichiarato:

«Siamo entusiasti di offrire ai nostri utenti finali tutte le emozioni del canale “Zona DAZN” dall'inizio della nuova stagione calcistica. La nostra relazione di lungo termine con NAGRA significa che possiamo portare questi contenuti ai nostri utenti finali certi che sono protetti dalla tecnologia d'avanguardia NAGRA cardless»



La nuova soluzione cardless, progettata per proteggere gli investimenti nei contenuti premium, andrà ora ad integrare le esistenti soluzioni con scheda NAGRA già distribuite su tivùsat.

«Aiutare i nostri clienti a fornire la più ampia possibile scelta di contenuti per i loro spettatori è al centro della nostra ambizione», ha affermato Nancy Goldberg, Executive Vice President e Chief Marketing and Sales Officer di NAGRA. «Siamo orgogliosi di estendere la nostra soluzione di sicurezza sull'intera piattaforma tivùsat per proteggere ulteriormente i contenuti sportivi premium di DAZN. L'adozione di questo approccio distributivo da parte di un operatore OTT, i cui contenuti saranno distribuiti via satellite, dimostra ulteriormente la flessibilità delle soluzioni NAGRA per supportare le esigenze dell'attuale mercato dei media e dell'intrattenimento».

La tecnologia NAGRA cardless, elemento centrale del portafoglio di sicurezza broadcast dell'azienda, è utilizzata dagli operatori di media e intrattenimento di tutto il mondo per proteggere i contenuti premium forniti a set-top box proprietari e Android. Rispetta inoltre i severi requisiti MovieLabs per una protezione avanzata dei contenuti 4K/HDR. Con la più grande rete di partner con chip SOC (security-on-chip) e set-top box certificati, NAGRA fornisce soluzioni sicure e commercialmente valide per operatori di tutte le dimensioni.

ZONA DAZN è un canale opzionale edito da DAZN. È disponibile per la visione sui dispositivi tivùsat abilitati agli utenti tivùsat che aggiungono al loro abbonamento DAZN attivo l’opzione ZONA DAZN su tivùsat. Su ZONA DAZN, gli appassionati di sport potranno guardare una selezione di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro.

I decoder tivùsat compatibili con la visione dei canali ZONA DAZN, sono i modelli con codifica Nagravision versione Merlin, quelli che hanno in dotazione la Smart Card tivùsat di colore VERDE. I decoder di generazione precedenti, con smart card AZZURRA o ORO, non possono essere abilitati alla visione dei contenuti DAZN. L’offerta DAZN è comunque disponibile in forma completa, con tutte le partite e tutti gli altri contenuti sportivi e on demand, attraverso i dispositivi Smart TV certificati.

Il canale ZONA DAZN è disponibile al 214 del telecomando tivùsat.

Per attivare ZONA DAZN su tivùsat basta essere utente tivùsat con un dispositivo certificato abilitato a ZONA DAZN ed essere un cliente DAZN con un abbonamento attivo (piano STANDARD o PLUS). È possibile aggiungere, con un supplemento mensile, il canale ZONA DAZN direttamente sulla pagina dedicata oppure della propria area “Il mio Account”.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cos’è Tivùsat?

Tivùsat è la prima piattaforma digitale satellitare italiana gratuita. Tivùsat rende disponibile su tutto il territorio i canali televisivi italiani generalisti, i nuovi canali televisivi digitali (sia nazionali che locali) e ad un'ampia selezione dei più popolari canali internazionali

Che cos’è ZONA DAZN?

ZONA DAZN è un canale satellitare opzionale edito da DAZN, disponibile, a partire dalla prossima stagione di Serie A, anche sui dispositivi tivùsat abilitati.

Cosa potrò guardare sul canale ZONA DAZN su tivùsat?

Su ZONA DAZN, gli appassionati di sport potranno guardare una selezione di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva DAZN ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali DAZN e molto altro. Il canale ZONA DAZN sarà disponibile al 214 del telecomando tivùsat.

Da quando sarà disponibile il canale ZONA DAZN su tivùsat?

ZONA DAZN sarà disponibile a partire dalla prossima stagione di Serie A.

Di cosa avrò bisogno per acquistare il canale ZONA DAZN su tivùsat?

Per attivare ZONA DAZN su tivùsat basta essere un utente tivùsat con un dispositivo certificato abilitato a ZONA DAZN ed essere un cliente DAZN con un abbonamento attivo (piani STANDARD o PLUS). Sarà possibile aggiungere, con un supplemento mensile, il canale ZONA DAZN direttamente su www.dazn.com/tivusat oppure della propria area personale DAZN “Il mio Account”.

Dove posso ricevere maggiori informazioni su ZONA DAZN?

Maggiori informazioni sono disponibili su dazn.com/tivusat

Dove posso ricevere maggiori informazioni su tivùsat?

Maggiori informazioni sono disponibili su www.tivusat.tv

I NUOVI PACCHETTI DAZN PER LA STAGIONE 2023-2024

In vista della prossima stagione sportiva 2023-2024, DAZN differenzia ulteriormente le modalità di sottoscrizione e visione del servizio, rendendo l’offerta commerciale ancora più flessibile. Dopo l'introduzione a gennaio del pagamento in 12 rate mensili di pari importo è disponibile il Piano Annuale con pagamento in un’unica soluzione per tutti gli abbonamenti (Start, Standard e Plus) che permette un risparmio rispetto alla sottoscrizione mensile.