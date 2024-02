DAZN in modalità free, questa settimana Aston Villa-Chelsea, Real Madrid-Girona e Calcio Femminile

Anche questa settimana torna su DAZN la selezione di eventi sportivi gratuiti disponibili in app. Altissima l’attenzione sui match di calcio internazionale, con Aston Villa – Chelsea, che si giocherà questa sera alle 21:00. Le due squadre inglesi tornano in campo per il replay del quarto turno di FA Cup, che vale l'accesso al quinto, vale a dire gli ottavi di finale di una delle competizioni più antiche e prestigiose del mondo. Sabato 10 alle 18:30 è il turno di Real Madrid-Girona, le spagnole si affronteranno in un match che ha il sapore di scudetto, con i ragazzi di Ancelotti che proveranno a fermare il sogno dei Blanquivermelles, la vera rivelazione della stagione calcistica europea.

Nuovo appuntamento con la Riyadh Season Cup, giovedì 8 febbraio alle 20:00, con la sfida tra Al Nassr e Al Hilal e grande attenzione per le competizioni femminili con due match della Serie A eBay femminile: sabato 10 alle 15:00 le azzurre del Napoli sfideranno l’AS Roma, mentre mercoledì alle 14:00 sarà il turno di Inter-Juventus, dove le ragazze dei club porteranno avanti la sfida portata avanti la scorsa domenica dalla compagine maschile. Sempre in modalità gratuita anche il calcio femminile internazionale con i match della UEFA Women’s Champions League, Liga F, Frauen Bundesliga e molti altri.

Per guardare i match in modalità gratuita, per chi non è già abbonato a DAZN basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome.