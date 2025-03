DAZN e LIV Golf annunciano partnership globale disponibile in oltre 200 mercati

DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, annuncia oggi una partnership strategica a lungo termine con LIV Golf, la prima lega globale di golf che combina competizioni individuali e a squadre, rivoluzionando il modo in cui il golf viene vissuto dagli appassionati di tutto il mondo.

Grazie all’accordo, DAZN si aggiudica i diritti esclusivi per la trasmissione di LIV Golf, oltre che in Italia, anche in Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Portogallo e Svizzera, ampliando ulteriormente la presenza globale della lega, insieme al servizio LIV Golf+.

LIV Golf+ è una piattaforma di streaming che offre contenuti esclusivi e in diretta relativi al circuito LIV Golf. Consente agli utenti di seguire eventi, guardare highlights e accedere a materiale esclusivo relativo al golf. È una parte importante dell'ecosistema di LIV Golf, offrendo un'esperienza dedicata agli appassionati del golf.

Il servizio LIV Golf+ su DAZN renderà le competizioni e i contenuti di LIV Golf disponibili per milioni di fan in oltre 200 mercati, gratuitamente. LIV Golf+ su DAZN includerà tutti i contenuti attualmente presenti sulla piattaforma LIV Golf+, oltre a nuovi contenuti live e on-demand prodotti dalla Lega, inclusa l’innovativa tecnologia Any Shot, Any Time, funzione che permette ai fan di scegliere in tempo reale quali giocatori, squadre o gruppi seguire, migliorando l’esperienza e il coinvolgimento degli appassionati. La partnership prevede, inoltre, che DAZN sviluppi, in futuro, un'offerta in abbonamento con contenuti premium e funzionalità esclusive per gli appassionati di golf.

Shay Segev, CEO di DAZN Group, ha commentato:

"come broadcaster globale, DAZN si impegna a garantire che i fan di tutto il mondo possano vivere l’emozione del golf con LIV Golf in diretta e gratuitamente. LIV Golf+ su DAZN si inserisce nell’ecosistema di contenuti gratuiti della piattaforma, consolidando ulteriormente il nostro ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di golf. Questa partnership contribuirà a espandere la popolarità di LIV Golf, rendendoci sempre di più la destinazione globale per il golf."

"La tecnologia all’avanguardia e la portata senza pari di DAZN offrono a LIV Golf una piattaforma strategica per coinvolgere un pubblico globale", ha dichiarato Scott O’Neil, CEO di LIV Golf. "I nostri atleti, team e il nostro calendario coprono tutto il mondo, ed è fondamentale continuare a connetterci con i fan in ogni mercato mentre la nostra Lega cresce ed esplora nuove opportunità."

*A livello globale, esclusi Stati Uniti, Spagna, Corea, Australia, Cina e Russia.