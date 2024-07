Disney+ lancia il piano con pubblicità in Italia, offrendo flessibilità agli abbonati

Oggi, Disney+ lancia in Italia il piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due opzioni senza inserzioni pubblicitarie, offrendo ai consumatori diverse tipologie di sottoscrizione oltre a una maggiore flessibilità per soddisfare le loro esigenze.

Quest’offerta ampliata consente ai clienti di usufruire di un intrattenimento di qualità assoluta a partire da soli 5,99 €, tra cui serie originali esclusive, film di successo e show da non perdere, il tutto adattato alle proprie preferenze di streaming. I clienti possono ora accedere ai seguenti tre piani di abbonamento Disney+

Francesco Magini, VP Disney+ DTC, ha dichiarato:

"Il lancio di oggi rappresenta un traguardo significativo per Disney+ in Italia, in quanto offre ai clienti la flessibilità di scegliere un piano che si adatti alle loro esigenze e al loro budget. Tutti i nostri clienti possono godere di un'ampia collezione di serie originali pluripremiate e di film di successo, tra cui The Bear, Elemental e la nostra ultima produzione originale I Leoni di Sicilia, oltre ai titoli preferiti dai fan come la seconda stagione della serie Marvel Studios Loki, I Simpson e Grey's Anatomy. Disney+ offre agli inserzionisti l’opportunità di collaborare con la nostra piattaforma di streaming, con i nostri amati brand e un'eccezionale gamma di film e serie. La risposta dei nostri clienti e delle agenzie è stata estremamente positiva, a dimostrazione della qualità dei nostri contenuti e del forte legame che i nostri brand condividono con il pubblico di tutto il mondo. Da sempre collaboriamo con una fantastica serie di partner in tutti i mercati".

Disney+ offre contenuti da guardare per tutti con nuove serie, film di successo e originali esclusivi di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e del brand di intrattenimento Star, con titoli provenienti da studi come FX, ABC, Disney Television Studios, Searchlight Pictures e 20th Century Television. Con una library d’intrattenimento che spazia dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici dell'animazione, i clienti possono usufruire di qualsiasi tipo di contenuto, dalle ultime serie come The Bear, I Simpson, Grey's Anatomy a originali italiani come I Leoni di Sicilia, così come la seconda stagione della serie Marvel Studios Loki, Star Wars: Ahsoka, Elemental di Disney e Pixar e, prossimamente, gli attesissimi Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo e Indiana Jones e la ruota del destino.