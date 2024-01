Speciale Satellite 2023 | Movimenti frequenze SAT: canali TivùSat, Sky Italia e FTA

Su Digital-News (www.digital-news.it) e sul nostro Forum (www.digital-forum.it) , abbiamo seguito e segnalato passo dopo passo tutti i movimenti registrati (canali nuovi, spostamenti di frequenze, di numerazioni LCN, trasmissioni test, ecc...) durante il 2023 nelle frequenze satellitari (comprese quelle utilizzate delle piattaforme italiane Sky Italia e TivùSat). Grazie ad un riassunto preparato da Alessandro Pastorello vogliamo ripercorrere tutto il cammino di quanto accaduto negli ultimi 12 mesi certi che anche nel 2024 non mancheranno certo di regalarci novità e situazioni interessanti.

Leggi anche: Speciale Digitale Terrestre 2023 | Movimenti mux DVB-T, canali DTT LCN, frequenze, test



GENNAIO 2023

01.01.2023

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Nelle scorse ore sono state spente le frequenze DVB-S2 10834 V 27500 3/4 e DVB-S2 10892 H 27500 3/4. Alcuni dei canali presenti su queste due frequenze hanno di recente cambiato frequenza. Altri canali invece, hanno cessato di trasmettere sul satellite Hotbird 13° Est!

Novità sulla frequenza DVB-S2 12303 V 27500 3/4. Eliminato il canale "TCI". Inoltre sono state eliminate tutte le altre emittenti religiose straniere collegate al gruppo! Il canale "TCI" rimane ora visibile esclusivamente tramite il digitale terrestre!

Novità sulla frequenza DVB-S2 12111 V 27500 3/4. A mezzanotte è stato eliminato il canale "QVC Italia" LCN 132/32 di TivùSat. Il canale è ora visibile esclusivamente in HD tramite "QVC HD" LCN 32 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4.

Novità per "ByoBlu" LCN 462 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale è ora trasmesso in HD Nativo.

Novità per "Radio Radio TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Con la fine delle trasmissioni sul digitale terrestre, il canale è tornato a trasmettere a schermo pieno. In sovraimpressione è inoltre nuovamente presente la barra con le notizie scorrevoli e l'orologio.

Novità per "NTN" (Qui Radio Londra TV) LCN 813 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Nella serata di ieri il canale risultava senza logo di rete. Da questa mattina il canale trasmette con l'inedito logo di "8TV". Il logo però, non è altro che una scopiazzatuta del logo di "TV8" di Sky!!!



03.01.2023

Novità per i canali "Rai 1 HD" LCN 1 di TivùSat, "Rai 2 HD" LCN 2 di TivùSat e "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Dalla serata di ieri il bitrate dei tre canali non risulta più fisso ma è tornato in VBR (bitrate variabile). I tre canali si scambiano un bitrate video che va dai 2,50 Mbps circa agli 11,00 Mbps circa. Mentre erano in corso le operazioni, il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat è risultato a schermo nero, ma con logo regolarmente presente. Poco dopo il canale è tornato a trasmettere regolarmente. La situazione lato bitrate è tornata a essere come prima del 21 Dicembre scorso.

Novità per "NTN" (Qui Radio Londra TV) LCN 813 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Dalla giornata odierna il canale non trasmette più con il logo di "8TV" simile e quasi identico a quello di TV8 di Sky, ma trasmette ora con un nuovo logo di rete dove viene riportata la scritta in lettere "OTTO".



05.01.2023

Problemi tecnici per "TRM h24" LCN 519 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Per diversi minuti il canale è risultato inattivo (a schermo nero). In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete.

Problemi tecnici per "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale risultava nuovamente a schermo completamente nero. Nel corso della mattinata odierna il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



07.01.2023

Novità per "GOLD TV" (SAT) LCN 55 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In sovraimpressione è stato eliminato il logo animato per le festività natalizie. Dalla giornata odierna però, è curiosamente presente il logo del "digitale terrestre" che riporta la scritta "GOLD TV 11 HD".

Novità per "RADIO MONTE CARLO" (HD) LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Da circa 2/3 settimane l'emissione del canale è stata modificata in occasione del passaggio in HD avvenuto il 21 Dicembre scorso.

Novità per "VIRGIN RADIO" (HD) LCN 68 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Da circa 2/3 settimane l'emissione del canale è stata modificata in occasione del passaggio in HD avvenuto il 21 Dicembre scorso.



09.01.2023

Novità per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso con la risoluzione SD 720x576i. In precedenza era trasmesso in HD con la risoluzione 1280x720p, ma completamente in upscale. Il canale però, ha sempre "HD" come Service Type.

Novità per "NTN" (Qui Radio Londra TV) LCN 813 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Il canale trasmette ora con il nuovo logo di rete "OTTO NET TV".



10.01.2023

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Di recente sono state spente le frequenze DVB-S2 10949 V 27500 3/4 e la DVB-S2 12437 H 27500 3/4. Da alcune settimane invece, è stata spenta la frequenza DVB-S2 16APSK V 33000 3/5. Da alcuni giorni invece, la frequenza DVB-S2 QPSK 11219 H 27500 1/2 è stata svuotata ma risulta tutt'ora accesa. Segnaliamo infine che di recente è stata attivata la frequenza DVB-S2X 11200 V 34290 32/45 in 16APSK. All'interno della frequenza è presente un canale promo di eutelsat in MPEG-4. Ricordiamo che questo tipo di modulazione non è supportata da tutti i decoder/tv.

Problemi tecnici nella serata di ieri per "Rai 1 HD" LCN 1 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Durante la serie televisiva "Il nostro generale", la traccia audio Dolby AC3 è risultata muta. In tarda serata è poi tornata a trasmettere regolarmente.

Novità per "NTN" (OTTO NET TV) LCN 813 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Il canale trasmette ora con un nuovo logo di rete.



11.01.2023

Problemi tecnici per "Arte Atelier" LCN 863 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale risulta senza logo di rete.

Novità per "CANALE 239" (HD) LCN 239 canale presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 3/4. Nel tardo pomeriggio il canale è tornato a trasmettere per alcune ore! Inizialmente il canale ha trasmesso la programmazione di "NOVE" in HD, e in seguito quella di "Real Time" in HD! Poco prima delle ore 20.00, il segnale è stato improvvisamente staccato e inizialmente si sono sentiti alcuni beep audio seguiti da uno schermo completamente nero. Al momento quindi, il canale è tornato a trasmettere una schermata completamente nera. Problema tecnico? E come mai in onda sono stati trasmessi i canali del gruppo Discovery?



12.01.2023

Novità per "Arte Atelier" LCN 863 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete.

Problemi tecnici per "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nella serata di ieri sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate. Solo in tarda serata il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



16.01.2023

Novità per "NTN" (OTTO NET TV) LCN 813 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Il logo di rete è stato nuovamente modificato.

Novità per "Rai Sport + HD" LCN 21 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il canale è stato rinominato correttamente in "Rai Sport HD" LCN 21 di TivùSat.



18.01.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Da 3 giorni circa sono stati eliminati i canali "Prive", "Sexto Senso", "Pinko TV", "Passion", "SCT" e "Just 89". I canali risultavano ormai inattivi (canali dati) da alcuni anni!



19.01.2023

Fine delle trasmissioni per "Canale Italia 84" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4? Sul canale è ora in onda la programmazione di "Canale Italia" (SAT). I due canali però trasmettono come sempre con pid audio/video differenti. La stessa cosa avviene sui canali copia "Canale Italia 83" (SAT) e "Canale Italia 2" (SAT). Segnaliamo infine che il canale "Canale Italia 84" (Canale Italia SAT) è trasmesso con audio/video sincronizzato. Il canale "Canale Italia 83" (Canale Italia SAT) è invece trasmesso con audio/video non sincronizzato. Questa problematica è presente ormai da moltissimi mesi, e mai risolta!

Gravi problemi tecnici per "Radio Kiss Kiss Tv" (HD) LCN 64 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale è risultato per alcune ore inattivo (a schermo nero). Poco prima delle ore 23.30 il canale è tornato a trasmettere una schermata completamente nera e alle ore 23.31 il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Segnaliamo che i problemi tecnici erano presenti ovunque: streaming, digitale terrestre, radio fm e dab!

Gravi problemi tecnici per "Radio Kiss Kiss" LCN 643 di TivùSat, canale radio presente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. L'emittente radiofonica è risultata per alcune ore muta e quindi senza audio. Solo in tarda serata l'emittente radiofonica è tornata a trasmettere regolarmente.



21.01.2023

Novità per "Canale Italia 83" (Canale Italia SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Dopo diversi mesi i problemi tecnici sul canale sono stati risolti! L'audio e il video infatti, risultano nuovamente sincronizzati! La stessa cosa è avvenuta sul canale copia "Canale Italia" (SAT).



22.01.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11200 V! Dopo alcune settimane di test, cambi di modulazione, fec e altri parametri tecnici, la frequenza è stata spenta!

Novità per "Museum 4K" LCN 220 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Durante alcuni programmi viene utilizzato l'inedito logo di "Museum TV 4K". Durante gli altri programmi invece, viene utilizzato il solito logo di "Museum" / "MuseumTV".



23.01.2023

Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 50 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Di recente la 2° traccia audio "Inglese" non risulta più inattiva (muta). La traccia audio è stata modificata da MPEG a HE-AAC 128 kbps Stereo. Confrontando le due tracce audio, la 2° traccia audio HE-AAC ha una qualità audio migliore.



24.01.2023

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Eliminato il canale "Giornale Radio" LCN 62 di TivùSat. Il canale però, rimane comunque visibile fuori dalla numerazione LCN TivùSat.



25.01.2023

Novità per "NTN" LCN 813 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Nella giornata di ieri il canale risultava a schermo completamente nero. In seguito il canale ha iniziato a ritrasmettere la programmazione di NTN. La programmazione di "8 NET TV" quindi, sembrerebbe scomparsa. Dalla giornata di ieri inoltre, anche lo streaming di questa emittente è stato disattivato.

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il logo di rete posizionato in basso a destra è stato modificato da "in collaborazione con GO-TV CHANNEL" a "in collaborazione con Motorsport Italia BY GO-TV CHANNEL". Sul canale "MS CHANNEL" invece, è ancora presente il vecchio logo di rete.

Novità sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Eliminato il canale "CCTV-4" LCN 192/92 di TivùSat. Il canale è ora visibile esclusivamente in HD tramite il canale "CCTV 4E" LCN 92 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11585 V 27500 5/6.

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante i programmi regionali, è presente in alto a destra la scritta "TEST HD CH 102". Questa scritta però, è riferita ai test presenti sul digitale terrestre.



26.01.2023

Novità per "NTN" LCN 813 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/4. Nella giornata odierna sul canale è presente la programmazione di "Telefisco".

Novità per "NTN" LCN 813 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Il canale è tornato a trasmettere la programmazione di "8 NET TV".



27.01.2023

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Di recente è stata aggiunta l'emittente radiofonica "Radio Supersound". Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo che da diverso tempo l'emittente radiofonica è presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4.

Novità in vista per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Sui canali Rai è saltuariamente presente un nuovo promo di Sanremo 2023 dove viene curiosamente pubblicizzato con la scritta "In UHD su ch 210 di tivùsat". Da digital-forum grazie a Ercolino, apprendiamo però che l'evento musicali verrà trasmesso da Rai 4K, ma completamente in upscale! Ha senso pubblicizzare un evento come Ultra HD quando in realtà sarà in upscale?



29.01.2023

Problemi tecnici per "Value24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In mattinata il canale è stato eliminato. In seguito però è stato riaggiunto.

Problemi tecnici per "Radio Italia Tv HD" LCN 35 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente ma senza logo di rete, orologio e grafica. Dopo alcuni minuti sono stati riaggiunti ma risultano semitrasparenti e in determinate scene sono di fatto invisibili o quasi. L'orologio in sovraimpressione invece, ha un effetto ombra o un doppio orologio.

Problemi tecnici per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In mattinata sul canale era presente una schermata con delle barre verticali colorate. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Lo stesso problema è avvenuto sullo streaming di Samsung TV Plus.

Novità per "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso il film "Sunshine - Storia di una Famiglia". A causa dei problemi di diritti, sul satellite il film non è stato trasmesso. Al suo posto è stato trasmesso un cartello su sfondo blu con scritto "Seguiteci sul digitale terrestre Piemonte 11 Liguria 19 Sky 824 TivùSat 422". Su Sky e su TivùSat però non era visibile. Anche lo streaming presente sul proprio sito è stato disattivato per tutta la durata del film. Al termine del film il canale è tornato a trasmettere regolarmente anche sul satellite! Segnaliamo inoltre che sul canale sono ancora presenti i vecchi bumper che pubblicizzano la numerazione LCN 15!!



30.01.2023

Problemi tecnici per alcuni canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nelle scorse ore sono stati momentaneamente eliminati i canali "Value24", "ER24" e "La C sat". In seguito sono stati riaggiunti.



31.01.2023

Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale "Rai 3 TGR Südtirol" LCN 308 di TivùSat è stato rinominato in "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat. La risoluzione video del del canale inoltre è stata alzata da 720x576i a 1280x720p. Il bitrate video è stato alzato da 1,10 - 1,60 Mbps circa a 3,60 - 4,70 Mbps circa! Il bitrate audio è stato alzato da 64 kbps mono a 192 kbps stereo. Il canale però, trasmette ancora la programmazione di Rai 3 in upscale. In alto a sinistra infatti è ancora presente il logo di Rai 3 SD. Per dare spazio al nuovo canale HD, sono stati messi in VBR i canali "Rai 5 HD", "Rai Gulp HD" e "Rai Sport HD".

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante la programmazione di Rai Südtirol, è ora presente in alto a sinistra il logo di "Rai Südtirol HD". L'emissione del canale presente sul satellite però, continua a essere completamente in upscale!

Novità per "Euronews Italian" LCN 59 di TivùSat e "Euronews English HD" LCn 60 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12475 H 29900 3/4 e sulla frequenza DVB-S2 11565 H 29900 3/4. Di recente è stata rinnovata la grafica del canale. In sovraimpressione inoltre è presente un nuovo logo di rete.

FEBBRAIO 2023

01.02.2023

Problemi tecnici in mattinata per "Value24", "ByoBlu" (HD), "ER24" e "La C sat" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. I canali sono stati eliminati per alcuni minuti. In seguito sono stati riaggiunti.

Novità per i canali del gruppo Canale Italia sul satellite e più precisamente presenti sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna i canali "Canale Italia 83", "Canale Italia 84", "Canale Italia" e "Canale Italia 2" trasmettono tutti con lo stesso pid video/audio 1381/1382. In onda è presente la programmazione di Canale Italia (SAT).

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante la programmazione di Rai Ladinia, è ora presente in alto a sinistra il logo di "Rai Ladinia HD".

Novità in vista per "PopEconomy" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4? Dalla giornata di ieri sulla pagina facebook dell'emittente televisiva è partito un countodown con scritto "- 6 Pronti al cambiamento" e con oggi "- 5 Pronti a infrangere le regole". Novità in arrivo?

A causa della morte di Ludovico Di Meo, direttore di RTV San Marino, il logo di rete del canale "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4 è stato listato a lutto. La stessa cosa è avvenuta sul digitale terrestre.



02.02.2023

Problemi tecnici per il canale copia "Canale Italia 2" (Canale Italia SAT) presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale è erroneamente identificato come "advanced codec digital radio sound service" (servizio radio). Il canale però è effettivamente un canale tv e non radio! Le altre tre versioni copia del canale invece, sono correttamente identificate come "digital television service".

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. La programmazione regionale di Rai 3 Südtirol HD è effettivamente trasmessa in HD Nativo. Nonostante la risoluzione 1280x720p e il bitrate elevato (4,5 Mbps circa), sono quasi del tutto assenti i dettagli nelle immagini e la resa in generale del canale risulta molto scarsa! Inoltre durante la programmazione nazionale viene erroneamente trasmesso in upscale il segnale di Rai 3 SD e non il segnale di Rai 3 HD in HD Nativo!

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Nella giornata odierna è stata disattivata la LCN HD prioritaria (LCN EasyHD). In realtà però non è stata disattivata del tutto. Il canale "Al Jazeera" (SD) è ora sintonizzabile su tutti i decoder/tv TivùSat alla numerazione LCN 177. Di conseguenza la versione in HD è ora sintonizzabile su tutti i decoder/tv TivùSat alla numerazione LCN 77. Il canale "CGTN" LCN 187/87 di TivùSat invece è l'unico canale rimasto in LCN TivùSat con ancora attiva la LCN EasyHD. Molto probabilmente si tratta di una dimenticanza o errore tecnico. Segnaliamo inoltre che è stato eliminato dalla numerazione LCN TivùSat il canale "NTN" LCN 813 di TivùSat. A causa della sua eliminazione, è stato inserito qualche parametro errato e su alcuni decoder/tv TivùSat come l'ADB 1850s, ogni volta che si effettua un aggiornamento canali, tutti i canali tv/radio presenti sulla frequenza 12520 V vengono eliminati e riaggiunti come nuovi! Di conseguenza su questi dispositivi il canale "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" non risulta più in numerazione LCN TivùSat!!



03.02.2023

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Nella giornata odierna è stata disattivata definitivamente la LCN HD prioritaria (LCN EasyHD). Il canale "CGTN" (SD) è ora sintonizzabile su tutti i decoder/tv TivùSat alla numerazione LCN 187, mentre la versione HD è visibile sulla numerazione LCN 87. Segnaliamo però che continua a essere presente qualche parametro errato sulle tabelle della Home Frequency TivùSat per la frequenza DVB-S2 12520 V! Su alcuni decoder/tv TivùSat come l'ADB 1850s, ogni volta che si effettua un aggiornamento canali, tutti i canali tv/radio presenti sulla frequenza 12520 V vengono eliminati e riaggiunti come nuovi! Di conseguenza su questi dispositivi il canale "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" non risulta più in numerazione LCN TivùSat!!



04.02.2023

Novità nella numerazione LCN Sky. Di recente è stato eliminato il canale "All In Channel" LCN 903 dove era visibile il canale "SoloCalcio"! Di conseguenza il canale non è più visibile sulla numerazione LCN Sky (100-999). Il canale è invece regolarmente visibile con i decoder/tv TivùSat e con qualsiasi ricevitore satellitare HD.

Mancano 2 giorni al termine del countdown di "Pop Economy" presente sui loro canali social! Quale sarà la novità? Sul canale "Pop Economy" presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4 è intanto saltuariamente presente un nuovo bumper di rete dove riporta l'inedito logo di "POP NEWS". Prima di questo bumper è presente anche un misterioso promo dove si intravede sempre il logo di POP NEWS. Cambio di nome/logo/programmazione in vista? Stay Tuned!



05.02.2023

Novità per "Rai 3 TGR Sardegna" LCN 322 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale il canale ha trasmesso un film in lingua sarda. Al termine delle trasmissioni regionali è stato trasmesso un nuovo bumper di rete con il nuovo font di Rai Sardegna. Durante la programmazione regionale però, è ancora presente in sovraimpressione il vecchio logo di rete.

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale il canale ha trasmesso con il logo di "Rai Alto Adige HD"! Al termine delle trasmissioni regionali è stato trasmesso un nuovo bumper di rete. Sul canale "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat invece, era presente la versione SD senza il logo "HD".

Manca ormai poco all'inizio di Sanremo 2023! Da questa mattina sul canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 è stata attivata l'EPG. Da Martedì 07 Febbraio il canale dalle ore 20.00 alle ore 02.00/03.00 inoltrate trasmetterà la prima serata di Rai 1 con il "Tg1", il "Prima Festival", il "Festival di Sanremo" e "Viva Rai 2... Viva Sanremo!". Tramite l'EPG del canale, solo sul "Festival di Sanremo" è presente la scritta "Trasmissione in UHD". Verrà trasmesso in 4K Nativo o in 4K Upscale? Stay Tuned!



06.02.2023

Novità per "Pop Economy" canale presente sulla frequenza DVB-S2 125767 H 27500 3/4. Alle ore 00.00 del 06 Febbraio il canale ha cambiato logo di "Pop Economy" a "Pop News". L'identificativo del canale però, almeno per il momento è rimasto invariato. Sul canale inoltre sono presenti dei nuovi bumper e sigle che riportano il nuovo logo.

Novità per "GOLD TV" (SAT) LCN 55 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Tra un programma e l'altro sono saltuariamente presenti dei promo che pubblicizzano i canali nazionali del gruppo. Inoltre viene trasmesso anche un bumper dedicato alla concessionaria pubblicitaria. Tra i vari promo in onda segnaliamo la presenza di un promo dedicato a TivùSat/Sky e al satellite.



07.02.2023

Continuano a essere presenti i problemi tecnici nella tabella NIT della Home Frequency TivùSat per quanto riguarda la frequenza DVB-S2 12520 V! Segnaliamo che il problema dipende dal parametro ONID errato presente nella tabella NIT. Invece di esserre presente il seguente parametro: "Original Network ID: 318 (0x013e) Version: 10" è erroneamente presente il seguente parametro: "Original Network ID: 3698 (0x0e72) Version: 10".



08.02.2023

Nella serata di ieri il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 ha trasmesso il "Festival di Sanremo 2023" in Upscale 4K HDR. La prima traccia audio però, era trasmessa erroneamente in Dolby Digital+ AC3 Fake 5.1, mentre la seconda traccia audio in Dolby Digital+ AC3 Stereo 2.0 risultava muta. Ricordiamo che il canale "Rai 4K" è visibile anche in streaming tramite RaiPlay e tramite HbbTV sul digitale terrestre.



12.02.2023

Novità per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il logo di "Rai Alto Adige" presente durante la programmazione locale è stato leggermente modificato con il passaggio in HD di "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat dove ha in più la dicitura HD.

Novità per "Rai 3 TGR Sardegna" LCN 322 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante la programmazione regionale, il logo di "Rai Sardegna" è stato riposizionato più in alto e più a sinistra rispetto a prima. Il font utilizzato però, risulta ancora quello vecchio!



13.02.2023

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Le trasmissioni del canale sono state per l'ennesima volta interrotte. In onda è presente una schermata con delle barre colore.

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il logo di rete posizionato in basso a destra è stato modificato. Il logo di rete presente in alto a destra invece è rimasto invariato.



14.02.2023

Novità per "RADIO MONTE CARLO" LCN 67 di TivùSat e "VIRGIN RADIO" LCN 68 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Da alcuni giorni il pid video dei due canali è stato rispettivamente modificato da 1026 / 1030 a 32 / 33. Il pid audio invece è rimasto invariato. Sulla frequenza inoltre è stata abbassata leggermente la banda occupata da tutti i canali. Sulla frequenza infatti non ci sono più liberi 0,01 Mbps, ma ci sono ora liberi 0,98 Mbps! Da diverse settimane infine segnaliamo che i canali presenti su questa frequenza soffrono saltuariamente di brevi microblocchi.



15.02.2023

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione di alcuni eventi sportivi, il logo di rete posizionato solitamente in basso a destra viene curiosamente spostato in basso al centro!



17.02.2023

Novità per "Value24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nella serata di ieri dopo alcune prove tecniche di posizionamento e grandezza, il logo di rete è stato spostato in basso a destra.



18.02.2023

Novità per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sul canale è presente una nuova schermata con delle barre colore. All'interno della schermata è ora presente un quadrato che continua a muoversi.

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante gli eventi in diretta, sotto al logo di rete viene aggiunta la scritta "Live".



20.02.2023

Novità per "TELERADIOPACE TV" (HD) LCN 412 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11471 V 27500 3/4. Sul canale è stata eliminata l'applicazione HbbTV.

Problemi tecnici audio per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Ogni 60 secondi è erroneamente presente un beep audio.

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Dopo 17 giorni circa di disguidi tecnici, è finalmente stato risolto il problema tecnico sulla frequenza DVB-S2 12520 V! Nella tabella NIT della Home Frequency TivùSat il parametro ONID errato 3698 è stato finalmente corretto in 318. Di conseguenza su alcuni decoder/tv TivùSat come l'ADB 1850s, il canale "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" è tornato a occupare correttamente la numerazione LCN 809 di TivùSat.



22.02.2023

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. L'audio del canale è nuovamente trasmesso senza più il beep audio che si ripeteva ogni 60 secondi circa.

Continuano i problemi tecnici per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. La schermata in onda però, è stata modificata.



23.02.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Aggiunti tutti i canali presenti da diverso tempo sulla freqenza DVB-S2 11471 V, tra cui "TELERADIOPACE TV" (HD). Cambio di frequenza in vista? Segnaliamo che su questa frequenza il canale ha attiva un'applicazione HbbTV attualmente non funzionante. Sulla vecchia frequenza invece, l'applicazione HbbTV risulta del tutto assente già da alcuni giorni.

Novità e problemi tecnici allo stesso tempo per il canale "Value24" presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso in HD con la risoluzione 1920x1080i. L'emissione del canale però, sembrerebbe completamente in upscale. Sulla maggiorparte dei decoder/tv però, il canale rimane erroneamente a schermo nero e l'audio risulta muto e/o a tratti.



24.02.2023

Problemi tecnici per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In mattinata sul canale era presente una schermata con delle barre colore e un quadrato blu che si spostava sulla schermata. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "WellTV".

Novità per "Value24" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è nuovamente visibile su tutti i decoder/tv nonostante sia trasmesso ancora con risoluzione HD 1920x1080i in upscale. Saltuariamente però l'immagine si blocca.



25.02.2023

Problemi tecnici per "Nasa TV UHD" LCN 211 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10727 H 30000 3/4. Il logo di rete risulta spezzato e traballante.



26.02.2023

Continuano i saltuari problemi tecnici per "Value24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4 su alcuni decoder/tv. Dopo una verifica più approfondita segnaliamo che i problemi tecnici potrebbero essere causati dalla risoluzione video utilizzata. Invece della risoluzione HD 1920x1080i viene erroneamente utilizzata la risoluzione 1920x10888i. Questa risoluzione risulta superiore all'HD visto che il limite è di 1080i e non di 1088i!

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "WellTV". L'editore del canale ha scritto sulla nostra pagina facebook: "Ho scritto 1 marzo anziché 15 marzo che è la data concordata. Nel frattempo abbiamo fatto riaccendere l'810. Sereno fine settimana a tutti". Dalle ultime informazioni invece, sembrerebbe che il canale WellTV si fonderà (nuovamente) con Value24, e rimarrà visibile su quest'ultimo. Stay Tuned!

Novità per "Boomerang" LCN 609 di Sky, canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Da diversi giorni se non settimane ormai, il canale è trasmesso nuovamente in SD! L'identificativo del canale è rimasto invariato poichè non era mai stato aggiornato. Il bitrate video del canale è stato nuovamente abbassato ai precedenti valori, mentre il bitrate l'audio è passato dal Dolby AC3 all'MPEG Stereo. Ricordiamo che il passaggio in HD è molto probabilmente avvenuto all'insaputa di Sky poichè identificativo e service type non erano mai stati aggiornati.



27.02.2023

Novità per "Value24" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso in HD Nativo. La risoluzione utilizzata dal canale però, è sempre errata a 1920x1088i. Segnaliamo inoltre che il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito.



28.02.2023

Novità per "TELERADOPACE TV" (HD) LCN 412 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11471 V 27500 3/4. Sul canale è stata riaggiunta l'applicazione HbbTV. La stessa cosa è avvenuta sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6.

MARZO 2023

01.03.2023

Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nella giornata di ieri sui canali "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, "Rai 3 TGR Puglia" LCN 319 di TivùSat, "Rai 3 TGR Basilicata" LCN 320 di TivùSat e "Rai 3 TGR Calabria" LCN 321 di TivùSat, è stata attivata l'EPG di Rai 3 TGR Regione! A breve verrà attivata anche sulle altre versioni regionali?

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Yes TV" (TV YES ITALIA, TV YES SAT).

Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In sovraimpressione è stato reinserito il normale logo di rete. Per un anno era rimasto presente il logo celebrativo del 10° anniversario.

Novità per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Alla destra del logo è stato aggiunto un drappo nero in segno di lutto. Probabilmente è stato inserito a causa della strage di migranti avvenuta sulle coste calabresi.



02.03.2023

Novità per la frequenza DVB-S2 16APSK 11200 V 34285 3/4. Il 28 Febbraio è stata spenta la frequenza. Da alcuni giorni il canale "Eutelsat Promo TV" risultava inattivo (a schermo nero).

Novità per "EURSAT" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In serata il canale ha curiosamente ritrasmesso la programmazione di "INLINEA TV".



03.03.2023

Problemi tecnici per "Arte Atelier" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale è erroneamente trasmesso nel formato 16:9 letterbox. La stessa cosa avviene sul digitale terrestre tramite HbbTV.

Novità per "BIKE" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Il logo di rete è stato modificato da "BIKE" a "BIKE CHANNEL".

Novità per "Arte Atelier" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente. La stessa cosa è avvenuta sul digitale terrestre tramite HbbTV.



04.03.2023

Novità per "Rai 3 TGR Marche" LCN 313 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale ha trasmesso la programmazione regionalizzata con il programma "I programmi dell'accesso". Durante la programmazione locale però, il canale risultava senza logo di rete.



06.03.2023

Novità per "RADIO MONTE CARLO" (HD) LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Durante la pubblicità il logo risulta semitrasparente.



07.03.2023

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il canale risulta muto e quindi senza audio.



08.03.2023

Novità per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata con l'edizione delle ore 07.30 del BGR, il canale è tornato a trasmettere regolarmente con l'audio! Per 12 ore circa quindi, il canale è risultato muto e quindi senza audio!

Novità per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione della festa della donna, sul canale è stata aggiunta in sovraimpressione la scritta "Buon 8 Marzo".



09.03.2023

Novità per "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso uan programmazione diversificata rispetto a quella in onda sul digitale terrestre in Piemonte. Sul digitale terrestre in Piemonte infatti, era in onda il programma "Millevoci". Sul satellite invece, era in onda la programmazione di "Business24 - La TV del Lavoro" intervallata saltuariamente da alcuni blocchi pubblicitari di Telecupole con tanto di bumper di rete. La programmazione in onda però, risultava senza logo di rete. La stessa cosa è stata trasmessa sul digitale terrestre in Liguria. Da Genova in Digitale però, apprendiamo che DTT in Liguria il logo di rete era regolarmente presente. In streaming invece, è stata trasmessa la stessa programmazione in onda sul DTT in Piemonte. Per alcune ore quindi, il canale ha trasmesso la programmazione "ligure" sul satellite! Al termine di Business24, è stato trasmesso il programma "Mi ritorni in mente" come sul DTT in Piemonte, ma non in simulcast. Il canale si è ricollegato alla rete "principale" solo per il TG4.



11.03.2023

Novità in vista per "tivùlink" LCN 100 di TivùSat, canale dati presenti sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 3/4. Sull'applicazione Mhp del canale, appare ora un cartello con scritto "Il servizio tivùlink sarà dismesso a breve.".



12.03.2023

Problemi tecnici per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risulta senza logo di rete e grafica.

Novità per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale era presente in sovraimpressione il logo di "Rai Alto Adige HD" e non il logo di "Rai Alto Adige". L'emissione del canale però, risultava sempre in SD con la risoluzione 720x576i. Emissione unificata? Sul canale "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento" LCN 307 di TivùSat invece, era sempre presente il logo di "Rai Trentino".

Problemi tecnici nella serata di ieri per "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. A causa dei problemi di diritti televisivi, al posto del film in programma sul digitale terrestre, è stato trasmesso sul satellite un cartello. A differenza delle altre volte, nella serata di ieri il cartello era accompagnato da una schermata desktop di un PC con al centro un avviso di aggiornamento software "Apple Software Update".

Novità per l'applicazione HbbTV di "TELERADIOPACE TV" (HD) LCN 412 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11471 V 27500 3/4. Aggiunta la sezione "Canali Corallo" con le emittenti: "Tele Dehon", "Icaro TV", "TVL Pistoia", "Tele Pace Verona", Video Novara", "Radio Frate Sole" e "Radio Pace". Lo streaming di TVL Pistoia però, non risulta funzionante. Grazie a questa novità, l'emittente piemontese Videonovara è ora visibile anche via satellite (anche se tramite streaming HbbTV)!



13.03.2023

Novità per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In sovraimpressione sono stati riaggiunti il logo di rete e la grafica.



16.03.2023

Novità per "Rai News 24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11376 V 22000 2/3 (Astra 19.2° Est). L'emissione del canale è stata leggermente modificata. Il logo di rete risulta leggermente più trasparente e alla sua destra è ora presente il loghetto "HD". Il canale però è sempre trasmesso in MPEG-2 SD. Il cambio è avvenuto precisamente alle ore 04.26.

Novità per "Rai News 24 HD" LCN 24 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. L'emissione del canale è stata leggermente modificata. Il logo di rete risulta leggermente più trasparente e alla sua destra è ora presente il loghetto "HD". Il cambio è avvenuto precisamente alle ore 04.26.



17.03.2023

Problemi tecnici per "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Dalla giornata di ieri la traccia audio Oth in Dolby AC3 risulta muta e quindi senza audio.



19.03.2023

Novità per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale era nuovamente presente il logo "Rai Alto Adige" senza la dicitura HD. La scorsa settimana quindi, si è trattato di un errore. L'emissione del canale è quindi ancora differenziata rispetto a quella di "Rai 3 TGR Südtirol HD" dove è presente la dicitura HD nel logo.

Problemi tecnici nella serata di ieri per "Telecupole" LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Sul canale era in onda il cartello per oscurare il film in onda sul digitale terrestre. Anche nella serata di ieri sul cartello era presente un avviso di aggiornamento software "Apple Software Update". Rispetto alla settimana scorsa si è aggiunto un nuovo aggiornamento. Nel corso della serata il problema è stato finalmente risolto e il cartello è tornato a essere trasmesso regolarmente senza più schermate di windows.

Continuano i problemi tecnici per "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. La traccia audio "Oth" continua a risultare muta e quindi senza audio.

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il canale non trasmette più con la risoluzione HD 1280x720p 25fps, ma trasmette ora con la risoluzione HD 1280x720p 50fps. Visto l'alto bitrate video a 4,78 Mbps e il 50 fps, la qualità delle immagini è notevolmente migliorata. Purtroppo nell'arco delle 24 ore quando è presente la programmazione nazionale di Rai 3, viene ancora ritrasmesso il segnale di Rai 3 SD e quindi in upscale.



20.03.2023

Problemi tecnici per "The Map Report TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In mattinata il canale risultava bloccato con un fermo immagine. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Tra le ore 13.20 e le ore 13.30 circa il canale ha sofferto di continui squdrettamenti rendendolo di fatto a schermo nero o quasi. Su alcuni dispositivi si intravedevano le immagini piene però di squadrettamenti.

Novità per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il logo di rete è stato rinnovato graficamente.

Novità per "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Sul canale è stata eliminata la 2° traccia audio "Oth" in Dolby AC3 448 kbps Stereo / 5.1! Da alcuni giorni risultava muta e quindi senza audio!



21.03.2023

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il canale risulta nuovamente senza audio!

Problemi tecnici per "Value24" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risulta nuovamente a schermo nero su diversi decoder/tv. Su questi dispositivi è presente esclusivamente l'audio!

Novità per "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. In occasione del 25° anniversario del canale, il logo di rete è stato rinnovato graficamente. Inoltre anche i bumper e i promo di rete hanno subito un restyling grafico.

Novità per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Nel pomeriggio l'audio del canale è tornato a trasmettere regolarmente.



22.03.2023

Novità per "TV2000 HD" LCN 18 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Di recente sul canale è tornata a essere presente un'unica traccia audio "Italiano". Da diverso tempo sul canale era erroneamente presente la stessa traccia audio ma divisa in due "Italiano1" e "Italiano2".

Problemi tecnici per "The Map Report TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale è nuovamente presente un fermo immagine.

Novità per "BIKE" (Bike Channel) canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. In occasione di alcuni eventi sportivi, il logo di rete viene spostato in basso a destra.

Novità per "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. In occasione di alcuni speciali in diretta dedicati al 25° anniversario del canale, il logo di rete viene modificato per l'occasione con l'aggiunta del numero 25!



25.03.2023

Il canale "The Map Report TV" presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4 continua a essere bloccato su un fermo immagine. La versione streaming del canale però, è in onda regolarmente.

Novità per "Rai 3 TGR Valle d'Aosta" LCN 301 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante gli spazi regionali dedicati a "I programmi dell'accesso", il logo di rete risulta posizionato in alto a sinistra. Rispetto al logo regionale presente durante le altre trasmissioni, questo riporta solo il normale logo di rete di "Rai 3" e risulta schiacciato poichè è nelle proporzioni 4:3.

Novità per "Rai 3 TGR Calabria" LCN 321 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante gli spazi regionali dedicati a "I programmi dell'accesso", il logo di rete risulta posizionato in alto a sinistra. Sotto al logo di rete risulta assente la scritta "HD ch 103".



26.03.2023

Problemi tecnici sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sui canali "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, "Rai 3 TGR Puglia" LCN 319 di TivùSat, "Rai 3 TGR Basilicata" LCN 320 di TivùSat e "Rai 3 TGR Calabria" LCN 321 di TivùSat non è più presente l'EPG (guida elettronica programmi).



27.03.2023

Novità in vista per "WellTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In sovraimpressione è ora presente la seguente scritta: "Dal 1° Aprile siamo visibili in Lombardia anche sul canale 176 digitale terrestre. Sarà necessario risintonizzare il tuo tv o decoder".



28.03.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Aggiunta l'emittente radiofonica "Test KK". Il canale radiofonico però risulta inattivo (senza audio). Test in corso da parte di Radio Kiss Kiss?

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Test KK". Nel tardo pomeriggio, probabilmente sempre sulla stessa frequenza è stato aggiunta l'emittente radiofonica "AVP TEST KK". Anche questa però, è stata poco dopo eliminata. Da kingofsat infine, apprendiamo che nei giorni scorsi è stata momentaneamente aggiunta sulla frequenza 12111 V 27500 3/4 l'emittente radiofonica "Kiss Kiss Test".



29.03.2023

Nella giornata di ieri il canale "The Map Report TV" presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4 è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nel pomeriggio è stata momentaneamente aggiunta l'emittente radiofonica "Radio Cusano Test AAC". In onda era presente un audio distorto non collegabile all'emittente radiofonica. In seguito l'emittente radiofonica è stata eliminata.



30.03.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In giornata è stata momentaneamente aggiunta l'emittente radiofonica "AVP 03-3 Test Kiss Kiss". Poco dopo però è stata eliminata.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Aggiunta l'emittente radiofonica "Test Kiss Kiss".

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Test Kiss Kiss".



31.03.2023

Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. L'emittente radiofonica "Rai Radio Live" LCN 640 di TivùSat è stata rinominata in "Rai Radio Live Napoli" LCN 640 di Tivùsat. Nella serata di ieri infatti, è partita la programmazione della nuova emittente radiofonica Rai dedicata alla musica napoletana. Il jingle riporta la dicitura "Rai Radio Live Napoli - Tutto l'azzurro della musica".

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In mattinata il canale "Value24" (HD) è stato momentaneamente eliminato. In seguito però è stato riaggiunto.

APRILE 2023

01.04.2023

Problemi tecnici per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale risulta a schermo completamente nero.



02.04.2023

Novità per "NTN" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Dalla giornata di ieri sul canale non è più presente la programmazione di 8 NET TV. Al suo posto è nuovamente presente la programmazione di NTN.

Novità per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In mattinata il canale risultava inattivo (a schermo nero). Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Segnaliamo inoltre che con l'arrivo delle festività pasquali, alla destra del logo di rete è saltuariamente presente la scritta "Serena Pasqua" ed è anche presente un promo dedicato.



03.04.2023

Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Da alcuni giorni l'EPG del canale non risulta più con il solo programma corrente e successivo, ma risulta ora giornaliera! Sulle altre due frequenze Rai invece, l'EPG è a più giorni.

Continuano i problemi tecnici per il canale "Value24" (HD) presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. La risoluzione del canale è ora correttamente impostata su 1920x1080i. A causa di altri parametri errati però, il canale risulta a schermo nero su diversi decoder/tv.

Novità sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Fine delle trasmissioni per il canale "NTN" e il canale copia "Deluxe 139". Dalla giornata odierna i due canali risultano a tutti gli effetti delle copie con gli stessi pid audio/video di "PACI CONTEMPORARY CHANNEL".

Novità sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 3/4. Eliminato il canale "CANALE 239" (HD). Il canale risultava ormai da diversi mesi a schermo completamente nero.

Novità per "BBC World News" LCN 70 di TivùSat. canale presente sulla frequenza 12596 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale trasmette con il nuovo logo "BBC NEWS". L'identificativo del canale però, non è stato ancora aggiornato.



04.04.2023

Novità sulla frequenza 12597 V 27500 3/4. Il canale "BBC World News" LCN 70 di TivùSat, è stato rinominato correttamente in "BBC News" LCN 70 di TivùSat.



06.04.2023

Novità per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" LCN 809 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Nella serata di ieri il canale ha interrotto le proprie trasmissioni sul satellite per trasmettere la programmazione di Mediaser TV, ma senza logo di rete. In seguito è tornato a trasmettere regolarmente la programmazione di PACI CONTEMPORARY CHANNEL. In streaming il canale ha invece continuato a trasmettere regolarmente. Tramite HbbTV sul DTT invece, era presente un fermo immagine.

Novità per "Telecupole" (SAT) LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nella serata di ieri il canale ha nuovamente trasmesso una programmazione differenziata rispetto al digitale terrestre (in Piemonte) e streaming. In onda era presente il programma d'informazione di Business24, seguito da "Mi ritorni in mente" per poi ricollegarsi alla rete principale poco prima dell'inizio del Tg4. A differenza delle scorse settimane, nella serata di ieri era presente il logo di rete, anche se più piccolo e posizionato leggermente più a sinistra e più in alto. In sovraimpressione inoltre era presente la barra blu fissa delle notizie del Tg4, ma senza alcuna scritta scorrevole.



07.04.2023

Novità sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Eliminato il canale "tivùlink" LCN 100 di TivùSat. Il canale OnDemand ha cessato le trasmissioni.



09.04.2023

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Emilia-Romagna" LCN 311 di TivùSat, "Rai 3 TGR Umbria" LCN 314 di TivùSat e "Rai 3 TGR Lazio" LCN 315 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Le emissioni di questi 3 canali hanno alcune diversità tra loro rispetto a tutte le altre versioni che invece risultano identiche. Confrontandole tra loro segnaliamo che il canale "Rai 3 TGR Emilia-Romagna" ha le immagini leggermente spostate più a sinistra e più in basso. Il canale "Rai 3 TGR Umbria" ha invece le immagini nettamente spostate più in alto e in basso è presente una banda nera. Infine il canale "Rai 3 TGR Lazio" ha le immagini nettamente spostate più in alto e leggermente più a destra.



11.04.2023

Novità in vista per "Rai 3 TGR Lazio" LCN 315 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante gli spazi regionali, sul canale è presente la seguente scritta scorrevole: "Dal prossimo 13 Aprile, Rai 3 sarà in HD, accessibile dal canale 3 o in alternativa dal canale 815 del telecomandi. Anche gli appuntamenti della TGR Lazio, saranno trasmessi in alta definizione. Per verificare la compatibilità del proprio TV o decoder con la nuova funzionalità è attivo fino al 12 Aprile un canale di test al numero 102 del telecomando.". Questa scritta però, si riferisce al digitale terrestre. Per quanto riguarda il satellite e tivùsat, dovrebbe rimanere tutto invariato.

Novità per "RADIO MONTE CARLO" (HD) LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Dalla giornata odierna il programma "Take It Easy" è trasmesso in radiovisione sul canale televisivo! Segnaliamo inoltre che sul canale sono presenti anche le notizie flash di TgCom24 e il Meteo!



12.04.2023

Novità per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il logo di GO-TV CHANNEL è stato modificato, rimpicciolito e riposizionato.



13.04.2023

Novità per il canale "Rai 3 TGR Lazio" LCN 315 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Alle ore 02.30 è cambiata l'emissione del canale! Il canale infatti, trasmette ora con il logo di Rai 3 HD, ma la risoluzione del canale è sempre in SD 720x576i. Nel corso della mattinata inoltre alla destra del logo di Rai 3 HD è stato aggiunto un punto: "Rai 3 HD.". Il cambio è avvenuto in concomitanza con il passaggio in HD della versione regionale sul digitale terrestre. Sul canale sono però ora presenti due leggere bande nere laterali che restringono leggermente le immagini.

Novità per il canale "Rai 3 TGR Lazio" LCN 315 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il puntino alla destra del logo è stato eliminato. In serata però, tra il Tg3 e il TGR ha fatto nuovamente la sua comparsa, anche se per pochi secondi. Che sia a causa dello switch all'emissione regionale?



14.04.2023

Problemi tecnici per "TLC Telecampione" (ORLER TV) LCN 144 canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. In mattinata il canale risultava a schermo completamente nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Lo stesso problema era presente sul digitale terrestre, HbbTV e streaming.

Problemi tecnici per "TG NORBA 24" canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Il canale risulta inattivo (canale dati).

Novità per "TG NORBA 24" canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Ulteriori novità per "TG NORBA 24" canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Da questo pomeriggio il canale è trasmesso in MPEG-4 (H264) SD. In precedenza il canale era ancora trasmesso in MPEG-2 SD. Il canale è ora visibile esclusivamente tramite decoder/tv HD.



16.04.2023

Problemi tecnici per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Il canale risulta senza logo di rete.

Novità per la frequenza DVB-S2 11471 V 27500 3/4. In mattinata la frequenza è stata spenta. Di conseguenza il canale "TELERADIOPACE TV" (HD) LCN 412 di TivùSat non è attualmente visibile poichè TivùSat non ha ancora aggiornato la frequenza, nonostante da diverse settimane trasmettesse anche sulla nuova frequenza! Ricordiamo infatti che il canale "TELERADIOPACE TV" (HD) è ora visibile tramite la nuova frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6.

Novità per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Nel pomeriggio è stato riaggiunto in sovraimpressione il logo di rete.



17.04.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "WellTV".

Novità per "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Segnaliamo che a inizio / fine TGR, sul canale è curiosamente presente uno switch. A cosa sarà dovuto?



19.04.2023

Novità per "Rai 3 TGR Emilia-Romagna" LCN 311 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Alle ore 03.58 è stato effetto un cambio emissione e in alto a sinistra è curiosamente apparsa una riga bianca sotto al logo di Rai News 24 HD. Alle ore 05.22 questa riga bianca è stata poi eliminata. Questa riga però, è nuovamente apparsa in mattinata sotto al logo di Rai 3. Segnaliamo che con il cambio emissione, ai lati delle immagini sono apparse due leggere bande nere che restringono leggermente l'immagine del canale. La stessa cosa è avvenuta sul digitale terrestre. Il cambio è avvenuto in occasione del passaggio in HD del canale nel Nord-Est.

Novità per "Rai 3 TGR Veneto" LCN 305 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata alle ore 06.48 circa è apparso per circa un minuto il vecchio logo di Rai 3. Il logo risultava posizionato in alto a destra nella safe area 4:3 e alla sua destra era regolarmente presente il nuovo logo di Rai 3.



21.04.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "The Map Report TV".

Novità nella numerazione LCN TivùSat. Riaggiunto il canale "TELERADIOPACE TV" (HD) LCN 412 di TivùSat, tramite la nuova frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6.



23.04.2023

Problemi tecnici per "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Il canale risulta momentaneamente in chiaro.

Novità per "TELERADIOPACE TV" (HD) LCN 412 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. In sovraimpressione è ora presente il logo di "TELERADIOPACE 1 HD".



24.04.2023

Novità per "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Il canale risulta nuovamente codificato.



27.04.2023

Problemi tecnici per "ByoBlu" (HD) LCN 462 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale è trasmesso in HD upscale. In precedenza era trasmesso in HD Nativo.



28.04.2023

Novità per "Rai 3 TGR Lombardia" LCN 304 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Alle ore 03.09 è stata modificata l'emissione! Le immagini del canale però, risultano ora più interne e sfocate. Segnaliamo inoltre che alle ore 04.40 c'è stato un blackout di circa un minuto dove il canale è risultato a schermo completamente nero. Segnaliamo infine che sulle versione SD dei canali è ora presente sotto al logo di rete la scritta "HD ch 103" anche quando il logo è posizionato in alto a destra.



29.04.2023

Novità per le versioni SD di Rai 3 visibili sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante il posizionamento del logo di rete in alto a destra, non era più presente la scritta "HD ch 103".

Novità per "Rai Premium HD" LCN 15 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Alcuni contenuti vengono ora trasmessi in Dolby Digital 5.1!



30.04.2023

Novità per "ByoBlu" LCN 462 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale è nuovamente trasmesso in HD Nativo.

MAGGIO 2023

03.05.2023

Novità per "Rai 3 TGR Basilicata" LCN 320 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. L'emissione del canale è stata modificata. L'immagine del canale infatti, risulta ora più bassa e in alto sono presenti le linee WSS.



04.05.2023

Problemi tecnici per "Rai 5 HD" LCN 13 di TivùSat e "Rai Premium HD" LCN 15 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Le tracce audio "Oth" per il Dolby AC3 risultano mute.

Novità per "Rai 5 HD" LCN 13 di TivùSat e "Rai Premium HD" LCN 15 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Le tracce audio "Oth" per il Dolby AC3 sono tornate a trasmettere regolarmente.



06.05.2023

Problemi tecnici in mattinata per le versioni SD di "Rai 3 TGR Regione" presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il canale durante la ritrasmissione di Rai News 24 HD risultava senza logo di rete. Alle ore 08.00 con il termine della ritrasmissione, in sovaimpressione è stato riaggiunto il logo di Rai 3. Sul canale "Rai 3 HD" invece, il logo era regolarmente presente.

Novità per "Rai 3 TGR Basilicata" LCN 320 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. L'emissione del canale è tornata alla normalità. L'immagine del canale infatti, non risulta più bassa e in alto non sono più presenti le linee WSS.



08.05.2023

Novità per le versioni SD di "Rai 3 TGR Regione" LC 301-323 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Da questa mattina sotto al logo di Rai 3 è stata eliminata la scritta "HD ch 103" riferita al digitale terrestre!



09.05.2023

Problemi tecnici per "Canale Italia" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. L'audio e il video del canale non risultano sincronizzati. L'audio infatti, arriva leggermente in anticipo rispetto alle immagini.



11.05.2023

Novità per "Canale Italia" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. L'audio e il video del canale sono tornati a essere sincronizzati.

Novità per "TVA Vicenza" LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione della 94ª Adunata Nazionale Alpini, il logo di rete è stato addobbato.



12.05.2023

Problemi tecnici per la frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Quando viene effettuato lo switch per l'inizio/fine del TGR su "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, su tutti i canali tv/radio presenti sulla frequenza, si presenta erroneamente un glitch (microblocco).

Novità per "TVA Vicenza" (Telechiara) LCN 832 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione della 94ª Adunata Nazionale Alpini, il logo di rete è stato addobbato.

Novità per "Pop Economy" (Pop News) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper di rete dedicati alla giornata mondiale delle api prevista per il prossimo 20 Maggio!

Problemi tecnici per "LA7d HD" LCN 29 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 3/4. La traccia audio in Dolby AC3 è erroneamente trasmessa in "Dual Mono". In precedenza era in stereo.



14.05.2023

Novità per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione della festa della mamma, alla destra del logo è saltuariamente presente la scritta "Buona festa della mamma".



15.05.2023

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Di recente sono state riaccese le frequenze DVB-S2 10853 H 29900 e DVB-S2 12539 H 30000. Al momento non abbiano maggiori dettagli, ma le due frequenze risultano accese con la modulazione 16APSK e di conseguenza non sono sintonizzabili su tutti i decoder/tv. Le due frequenze però, risultano al momento vuote.

Novità per "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Dalla giornata odierna e per tutta la settimana è in rotazione sul canale il TGR Lazio. Il TGR è trasmesso in HD Nativo. Il logo e la grafica però, risultano in SD. La stessa cosa avviene sul digitale terrestre sul canale "Rai 3 HD" LCN 103.



19.05.2023

Novità sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. A mezzanotte il canale "Boing" LCN 40 di TivùSat è stato rinominato in "Boing HD" LCN 40 di TivùSat, ed è ora trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1920x1080i. Nel corso della mattinata inoltre il logo di rete è stato modificato ed è stato aggiunto il logo "HD".

Novità sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. A mezzanotte il canale "Cartoonito" LCN 41 di TivùSat è stato rinominato in "Cartoonito" LCN 41 di TivùSat, ed è ora trasmesso in HD Nativo con la risoluzione di 1920x1080i. Nel corso della mattinata inoltre il logo di rete è stato modificato ed è stato aggiunto il logo "HD".



20.05.2023

Novità per "RADIO MONTE CARLO" (HD) LCN 67 di TivùSat e "VIRGIN RADIO" (HD) LCN 68 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Con il passaggio all'HD di Boing e Cartoonito, i pid video/audio/pcr sono stati modificati e sono ritornati i precedenti 1026/1126/1026 e 1030/1130/1030.



21.05.2023

Problemi tecnici per tutti i canali Rai presenti sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3, sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalle ore 13.30 - 14.00 del 18 Maggio, l'EPG di tutti i canali Rai risulta bloccata e di conseguenza non presente.



22.05.2023

Ulteriori novità per la frequenza DVB-S2 10853 H e la frequenza DVB-S2 12539 H. Grazie a digital-forum apprendiamo che i parametri delle due frequenze sono i seguenti: DVB-S2 32APSK 10853 H 31423 2/3 e DVB-S2 QPSK 12539 H 31423.

Nuova accensione! Di recente è stata riaccesa la frequenza DVB-S 11240 V 27500. Al momento la frequenza risulta accesa ma completamente vuota.



23.05.2023

Novità per tutti i canali Rai presenti sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3, sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Sui canali Rai è stata riattivata l'EPG che da alcuni giorni risultava bloccata.

Nuova accesione! Di recente è stata riaccesa anche la frequenza DVB-S2 16APSK 10834 V 31430. Anche in questo caso è una frequenza dati.



24.05.2023

Novità per i canali "Rai 3 TGR Regione" LCN 301-323 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Su tutti i canali a esclusione di "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat è stata attivata l'EPG (guida elettronica programmi). Sul canale "Rai 3 TGR Furlanija Krajina" (Rai 3 Bis) LCN 310 di TivùSat invece, è erroneamente presente l'EPG nazionale e non locale del canale.



25.05.2023

Problemi tecnici nella giornata di ieri per "ER24" LCN 518 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. L'audio del canale risultava distorto. Nella giornata odierna il canale è tornato a trasmettere correttamente.



26.05.2023

Novità per l'applicazione HbbTV di "TELERADIOPACE TV" LCN 412 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Tramite i tasti del telecomando è possibile sceglire diverse opzioni: "Guarda TELEPACE NEWS HD Premi il tasto GIALLO", "Sostieni Teleradiopace Premi il tasto BLU", "Accedi ai contenuti on-demand Premi il tasto FRECCIA SU", "Guarda TELEPACE 3 Premi il tasto ROSSO", "Guarda TELEPACE 4 Premi il tasto VERDE". Segnaliamo però che lo streaming del canale TELEPACE NEWS HD non risulta funzionante. Il canale "TELEPACE 2" invece, è visibile esclusivamente tramite il menu all'interno dell'applicazione, come altri canali tv!



27.05.2023

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale risultava a schermo completamente nero. In seguito dopo alcuni problemi di codifica il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Contestualmente in streaming il canale era visibile regolarmente. Mentre il canale era a schermo completamente nero, il bitrate video era fisso a 1,27 Mbps.



28.05.2023

Problemi tecnici per "FTV UHD" LCN 289 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12380 V 30000 5/6. Il canale risulta per lo più a schermo nero e l'audio del canale soffre di continui blocchi.



29.05.2023

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Furlanija Krajina" (Rai 3 Bis) LCN 310 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Il canale risulta senza EPG.

GIUGNO 2023

01.06.2023

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Nella notte tra il 30 e il 31 Maggio sono iniziati i trasferimenti di alcuni transponder sui nuovi satelliti! A una prima verifica però, segnaliamo che rispetto a prima, i transponder che sono stati spostati risultano più bassi di potenza e di conseguenza la qualità del segnale risulta più bassa. Indicativamente i transponder che sono stati spostati risultano più bassi di 1 dB / 2 dB!!

Novità sulla frequenza Sky 12054 H 29900 5/6. Eliminato il canale dati ".BLU". Il canale risultava ormai inattivo (a schermo nero) da alcuni anni!!

Novità per la frequenza DVB-S 11240 V 27500. In mattinata la frequenza è stata spenta.



02.06.2023

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri sul canale è nuovamente presente un monoscopio con scritto: "MS CHANNEL TS-ID1 DTC INTEC3". In streaming però, il canale è in onda regolarmente.

Novità per "BIKE" (Bike Channel) canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Durante alcuni programmi è presente in alto a destra l'inedito logo "Bike Channel Story".

Problemi tecnici per "NASA TV HD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Novità per "FTV UHD" LCN 289 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12380 V 30000 5/6. Il canale è tornato a trasmettere correttamente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Nella giornata di ieri è stato aggiunto il canale pay "DORCEL TV HD". Il canale però trasmette con pid audio/video differenti rispetto al canale "Dorcel TV HD" presente sulla stessa frequenza. Novità in vista?

Novità per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per "NASA TV HD" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11373 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



04.06.2023

Problemi tecnici per "ByoBlu" (HD) LCN 462 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. In mattinata il canale è stato momentaneamente eliminato. Poco dopo però è stato riaggiunto. Segnaliamo inoltre che da alcune settimane il canale è erroneamente trasmesso in upscale.

Problemi tecnici per "La C sat" (La C TV) LCN 412 di TivùSat e "ER24" LCN 518 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In mattinata i canali sono stati momentaneamente eliminati. Poco dopo però sono stati riaggiunti.



05.06.2023

Novità per "LA7d HD" LCN 29 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 3/4. Di recente l'audio del canale è tornato correttamente in stereo.

Novità per "Value24" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il logo di rete è stato spostato in alto a destra e risulta ora più grande e più largo. Ricordiamo che il canale da quando è passato in HD, risulta a schermo nero su molti decoder/tv HD!



07.06.2023

Novità per "Telecupole" (SAT) LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nel tardo pomeriggio il canale ha trasmesso il Tg4, ma non in contemporanea con la versione piemontese "TELECUPOLE" (HD) visibile sul digitale terrestre e in streaming. La barra con le notizie scorrevoli inoltre, risultava su sfondo blu. Sul digitale terrestre in Piemonte invece, la barra era regolarmente su sfondo azzurro. Ricordiamo infatti che il canale sul satellite trasmette saltuariamente un'altra emissione con una programmazione e logo differenti.



08.06.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Value24" (HD). Di recente inoltre, il logo di rete era stato nuovamente rimpicciolito e spostato in basso a destra.

Novità per "Antichita Chiossone" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Di recente il logo di rete è stato rinnovato graficamente ed è ora posizionato in basso a sinistra.

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Di recente il logo di "GO-TV CHANNEL" è stato leggermente ingrandito per posizionarci sopra il logo "XI RALLY DI ROMA CAPITALE".



10.06.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Il canale "BFC" LCN 61 di TivùSat, risulta ora senza identificativo "SID 3539". Di conseguenza il canale non è più sintonizzabile sulla maggiorparte dei decoder/tv. Anche sui decoder sky il canale non è più sintonizzabile. Fine delle trasmissioni sul satellite a breve? O solo problemi tecnici?

Novità per "Rai 3 TGR Lombardia" LCN 304 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale ha trasmesso la programmazione regionale con "I programmi dell'accesso".

Novità per "Rai 3 TGR Puglia" LCN 319 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale ha trasmesso la programmazione regionale con "I programmi dell'accesso". Rispetto alle settimane scorse, il logo di rete è stato leggermente modificato e risulta ora più piccolo.



12.06.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Il canale "SID 3539" è stato correttamente rinominato in "BFC" e occupa nuovamente la numerazione LCN 61 di TivùSat. Il canale è quindi tornato disponibile anche sui decoder sky.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "WellTV". Il canale è tornato visibile dopo alcuni mesi di assenza sul satellite, con i vecchi parametri (sid / frequenza).

Novità per "VIDEOLINA" LCN 819 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Nel tardo pomeriggio il canale ha curiosamente oscurato le trasmissioni satellitari e streaming. In onda un cartello.



14.06.2023

Problemi tecnici per "BFC" LCN 61 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risultava inattivo (a schermo nero). L'epg del canale però, risultava attiva. Nel corso della mattinata il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 e nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunta l'emittente radiofonica "Rai Radio Südtirol" LCN 619 di TivùSat.

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Aggiunta l'emittente radiofonica "KK Test" (Radio Kiss Kiss). Nuovi test di codec in corso?



15.06.2023

Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella giornata di ieri è stata aggiunta l'emittente radiofonica "Rai Radio Südtirol" LCN 619 di TivùSat. In onda però, è erroneamente presente l'audio del canale "Rai 3 TGR Südtirol".

Problemi tecnici per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" LCN 809 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 5/6. Il canale è erroneamente trasmesso nel formato 4:3.

Novità sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Da questo pomeriggio sull'emittente radiofonica "Rai Radio Südtirol" LCN 619 di TivùSat è regolarmente presente l'audio dell'emittente radiofonica.



17.06.2023

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata di ieri il canale ha trasmesso in diretta da Verona "Arena di Verona 100 anni in una notte" in simulcast con Rai 1 HD. Sull'EPG di Rai 1 HD era presente la scritta "Disponibile in simulcast - altissima qualità FHD - sul canale Rai 4k". Sul canale "Rai 4K" infatti, è stata trasmessa in upscale e non in 4K Nativo.



19.06.2023

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Elminata e riaggiunta l'emittente radiofonica "KK Test". Al momento però, risulta muta e quindi senza audio.



21.06.2023

Novità per "KK Test" (Radio Kiss Kiss) canale radio presente sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Su alcuni decoder/tv l'audio si sente regolarmente. Su altri decoder/tv invece, l'audio risulta muto. Il codec utilizzato è "AAC Stereo".

Novità sulla frequenza 12111 V 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "KK Test" (Radio Kiss Kiss).



22.06.2023

News: Da oggi Telepace1 al canale 858 della piattaforma satellitare Sky.



23.06.2023

Nuova accensione! Di recente è stata riaccesa la frequenza DVB-S2 QPSK 12073 V 29900 5/6. La frequenza risulta vuota e/o con i canali dati "PoC" e "SERVICE IP/MAC NOTIFICATION". Novità in arrivo?



28.06.2023

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Eliminato il canale "Nickelodeon Ukraine Pluto TV" LCN 76 di TivùSat. Il canale è ora visibile fuori dalla numerazione LCN TivùSat tramite la frequenza DVB-S2 12015 H 27500 3/4.



29.06.2023

Nuova accensione! Di recente è stata riaccesa la frequenza DVB-S2 12437 H 27500 3/4. La frequenza risulta essere una copia con gli stessi canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12015 H 27500 3/4.

LUGLIO 2023

01.07.2023

Novità nella numerazione LCN Sky. Eliminato il canale "Sky Cinema 4K" LCN 313 di Sky. Il canale ha cessato le trasmissioni.

Problemi tecnici per "BFC" LCN 61 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Nella giornata di ieri il canale risultava inattivo (a schermo nero). In mattinata però, il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Liguria" LCN 303 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale ha sofferto per diversi minuti di continui problemi video/audio e saltuariamente risulta anche a schermo completamente nero. Diversi minuti dopo, i problemi tecnici sono stati risolti.



05.07.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Aggiunta l'emittente radiofonica "Radio Test CC" (Radio Cusano Campus).



07.07.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Radio Test CC" (Radio Cusano Campus).



08.07.2023

Problemi tecnici per "Pop Economy" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale risulta senza logo di rete.

Novità per "Giornale Radio" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale trasmette ora con un nuovo logo di rete.



10.07.2023

Novità per "Pop Economy" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In sovraimpressione è statp riaggiunto il logo di Pop News.

Novità per "Telecupole" (SAT) LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna il cartello che viene inserito a causa dei problemi di diritti televisivi, è stato modificato.



11.07.2023

News: BFC Media cede il brand e canale TV Bike a Tiscali Italia.



13.07.2023

Problemi tecnici per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale risulta a schermo completamente nero.

Novità per la frequenza DVB-S2 11919 V! Da questa mattina la modulazione della frequenza è stata modificata da DVB-S2 8PSK 11919 V 29900 3/4 a DVB-S2 QPSK 11919 V 29900 2/3. Di conseguenza la capacità della frequenza è scesa da 65,4 Mbps a 38,7 Mbps. I bitrate video/audio dei canali tv/radio presenti sulla frequenza sono rimasti invariati.

Novità per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente.



14.07.2023

Problemi tecnici per i canali "Rai 3 TGR Regione" LCN 301-323 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Alle ore 13.00 circa i canali hanno trasmesso durante una trasmissione con il vecchio logo di Rai 3 HD ch 103" nel formato 4:3. Con il programma successivo il problema tecnico è stato risolto.



15.07.2023

Novità in vista per il satellite e TivùSat! Da digital-forum grazie a Ercolino, apprendiamo che prossimamente approderà DAZN su TivùSat! Stay Tuned!



16.07.2023

Problemi tecnici per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Ogni 60 secondi sul canale è erroneamente presente un beep audio.

Problemi tecnici per "Giornale Radio" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 3000 2/3. Sul canale era curiosamente presente solo la grafica di fondo. In seguito il problema tecnico è stato risolto.

Novità per "Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia" LCN 309 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale il canale ha trasmesso curiosamente con il logo di "Rai 3 BIS" come il canale "Rai 3 TGR Furlanija Krajina" LCN 310 di TivùSat. Emissioni unificate? In precedenza nonostante i due canali trasmettevano la stessa programmazione, il canale "Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia" utilizzava solo il logo di "Rai 3".



18.07.2023

News: DAZN arriva su tivùsat: il grande sport italiano ora accessibile a tutti.



21.07.2023

Novità per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. L'audio del canale è tornato a sentirsi correttamente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 2/3. Aggiunti i canali "ZONA DAZN" e "ZONA DAZN 2". I due canali sono codificati in Nagra (Merlin) per TivùSat. Al momento però i canali non sono decodificabili neanche a chi è abbonato a DAZN. Attualmente appare la scritta "Inserire la smartcard dell'operatore". Nei prossimi giorni i due canali verranno inseriti nella numerazione LCN TivùSat!



22.07.2023

Nella serata di ieri il canale "Canale Italia" (SAT) presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4, ha ritrasmesso la programmazione di "Teleregione Live 88 HD" per la diretta da Olbia della partita di calcio del Trofeo Sardegna OLBIA vs CAGLIARI.



24.07.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Aggiunta l'emittente radiofonica "Margherita Test AAC".

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunti i canali pay "ZONA DAZN" LCN 214 di TivùSat e "ZONA DAZN 2" LCN 215 di TivùSat.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Margherita Test AAC".



25.07.2023

Novità sulla frequenza 11034 V 27500 3/4. Eliminato il canale "Euronews Russian" LCN 60 di TivùSat.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "Value24" (HD). Dopo diverse settimane di assenza il canale torna a essere visibile sul satellite. Segnaliamo oerò, che il canale rimane erroneamente a schermo nero su alcuni decoder/tv a causa di alcune impostazioni errate sulla risoluzione video.



26.07.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato (di già) il canale "WellTV".

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nel pomeriggio è stato aggiunto il canale "TELEPACE" (HD). Al momento però, il canale risulta eliminato. Novità in arrivo?



28.07.2023

Novità per i canali Rai presenti sul digitale terrestre e sul satellite! Di recente sono state eliminate tutte le applicazione Mhp che erano rimaste a disposizione e/o in funziona. Sui canali Rai sono ora presenti solo le applicazione HbbTV Telecomando e Rai Play. Segnaliamo inoltre che sul satellite, su tutti i canali Rai Radio sono state attivate le applicazioni HbbTV ed è ora possibile seguire le emittenti radiofoniche con la grafica Visual come avviene ormai da diverso tempo sul digitale terrestre! Tutto ciò sempre tramite connessione internet. Sulle radio "regionali" invece, la grafica Visual risulta assente.



31.07.2023

News: Sky Italia compie 20 anni: una storia di innovazione e rivoluzione televisiva.

Novità sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/3. Aggiunti i canali dati senza identificativo "SID275", "SID276", "SID277", "SID278" e "SID279". Questi canali serviranno molto probabilmente per gli aggiornamenti OTA per i decoder/tv per DAZN!

Novità sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 2/3. Il bitrate video di "ZONA DAZN" LCN 214 di TivùSat è stato alzato da 5,90 Mbps circa a 7,30 Mbps circa. Il bitrate video di "ZONA DAZN 2" (cartello) LCN 215 di TivùSat invece, è stato abbassato da 0,90 Mbps circa a 0,50 Mbps circa. Sulla frequenza ci sono ora 16,10 Mbps circa liberi.

AGOSTO 2023

01.08.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11977 H 29900 5/6. Alle ore 00.20 circa il canale "Blaze HD" ha cessato le trasmissioni. In onda è ora presente un cartello. Sull'EPG del canale è presente la seguente scritta: "Informazione di servizio - Dal 1° agosto il canale non e' piu' visibile su Sky.".



02.08.2023

Problemi tecnici per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, "RADIO ZETA HD" LCN 65 di TivùSat e "RADIOFRECCIA HD" LCN 66 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sui tre canali non è più presente l'applicazione HbbTV di RTL PLAY. Sul canale "RTL 102.5 NEWS ASPI" (HD) LCN 37 di TivùSat invece, l'applicazione HbbTV non è mai stata presente.



03.08.2023

Problemi tecnici per "BFC" LCN 61 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risulta inattivo (a schermo nero).

Problemi tecnici per "Pop Economy" (Pop News), canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risulta a schermo completamente nero.

Problemi tecnici per il canale "Rai 3 TGR Abruzzo" LCN 316 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. L'audio del canale risulta in anticipo rispetto alle immagini!

Novità per il canale copia "Canale Italia 2" (Canale Italia SAT) presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale è nuovamente identificato come "digital television service". In precedenza era erroneamente identificato come "advanced codec digital radio sound service" (servizio radio). Il problema era presente dallo scorso 1 Febbraio!



04.08.2023

Novità per il canale "ZONA DAZN" LCN 214 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 2/3. Le trasmissioni del canale tramite TivùSat, inizieranno Mercoledì 9 Agosto 2023! Sull'EPG interattiva di TivùSat infatti, è ora presente l'epg con scritto: "In arrivo dal 9 agosto. Per maggiori info visita dazn.com/tivusat".



06.08.2023

Novità per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, "RADIO ZETA HD" LCN 65 di TivùSat e "RADIOFRECCIA HD" LCN 66 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sui tre canali è stata riaggiunta l'applicazione HbbTV di RTL PLAY. Sul canale "RTL 102.5 NEWS ASPI" (HD) LCN 37 di TivùSat invece, l'applicazione HbbTV continua a non essere presente.



07.08.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Aggiunta l'emittente radiofonica "Serie A". Al momento il canale radiofonico trasmette una serie di sottofondi musicali. Ricordiamo che l'emittente radiofonica inizierà ufficialmente le trasmisioni il prossimo 19 Agosto!



08.08.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11977 H 29900 5/6. Eliminato il canale "Blaze HD" (cartello).

Nella giornata di ieri è stato provvisoriamente abbassato il bitrate video di "Rai Premium HD" LCN 15 di TivùSat da punte di 7,2 Mbps a punte di 5,7 Mbps circa. La banda liberata è stata provvisoriamente data ai "dati" per l'aggiornamento OTA delle cam e decoder per DAZN. Nella giornata odierna però, il tutto è tornato alla normalità.

Problemi tecnici per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat e "SMTv San Marino Radio" canali tv/radio presenti sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. I due canali risultano inattivi (a schermo nero / senza audio).



09.08.2023

Novità per "SMTv San Marino HD" LCN 93 di TivùSat e "SMTv San Marino Radio" canali tv/radio presenti sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. I due canali sono tornati a trasmettere regolarmente.

Novità per "ZONA DAZN" LCN 214 di TivùSat e "ZONA DAZN 2" LCN 215 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 2/3. Dalla giornata odierna sono ufficialmente partite le trasmissioni di DAZN su TivùSat! I due canali però (di cui uno attivo solo in determinate occasionio), risultano sempre senza EPG!

Novità per "Telecupole" (SAT) LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Da alcuni giorni al posto del cartello fisso causa problemi di diritti con alcuni contenuti via satellite, è presente una programmazione diversificata senza logo di rete.



11.08.2023

Problemi tecnici per "Serie A" canale radio presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. L'emittente radiofonica risulta muta e quindi senza audio.



13.08.2023

Problemi tecnici per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, "RADIO ZETA HD" LCN 65 di TivùSat e "RADIOFRECCIA HD" LCN 66 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sui tre canali è stata nuovamente eliminata l'applicazione HbbTV di RTL PLAY.



14.08.2023

Novità in vista per Sky sul satellite! Da digital-forum grazie a Ercolino, apprendiamo che entro la fine dell'anno i canali SD in MPEG-4 cesseranno le trasmissioni e rimarranno solo in HD! Non è invece chiaro al momento cosa ne sarà dei canali che a oggi sono trasmessi solo in MPEG-4 SD. Passeranno in HD? I Transponder Sky invece passeranno da 17 a 13! Fonte: Digital-Forum.

Novità per "Telecupole" (SAT) LCN 422 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. In mattinata sul digitale terrestre era in onda un film. Sul satellite invece, il canale risultava a schermo completamente nero.

Problemi tecnici nel pomeriggio per la frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3 e la frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Per diversi minuti le due frequenze non sono state agganciabili. In seguito la situazione è tornata alla normalità.

Novità per "ZONA DAZN 2" (HD) LCN 215 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11919 V 29900 2/3. Nei giorni scorsi è stato momentaneamente attivato il canale. Il bitrate era di ben 7,7 Mbps, e quindi leggermente superiore al canale principale "ZONA DAZN" (HD) LCN 214 di TivùSat che arriva a 7,3 Mbps!

Novità per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione del mese di Agosto e del periodo festivo, alla destra del logo è saltuariamente presente la scritta "Buona Estate".



15.08.2023

Novità per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, "RADIO ZETA HD" LCN 65 di TivùSat e "RADIOFRECCIA HD" LCN 66 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sui tre canali è stata nuovamente riaggiunta l'applicazione HbbTV di RTL PLAY.



17.08.2023

Novità per "Serie A" canale radio presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. L'emittente radiofonica non risulta più muta e quindi senza audio. Da questa mattina è presente un tono audio continuo.



18.08.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 3/4. Nel pomeriggio e più precisamente alle ore 16.45 circa, è stata eliminata l'emittente radiofonica "Serie A". Dalla giornata di ieri trasmetteva un tono audio continuo.

Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 50 di TivùSat e LCN 724 di Sky, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Sul canale è stata aggiunta una terza traccia audio che veicola l'emittente radiofonica "Radio TV Serie A con RDS".



19.08.2023

Come abbiamo già segnalato, dalla giornata di ieri sul canale "RDS Social TV" (HD) LCN 50 di TivùSat e LCN 724 di Sky, presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4, è stata aggiunta una terza traccia audio che veicola l'emittente radiofonica "Radio TV Serie A con RDS". Segnaliamo però che sul canale copia "RDS Social TV 4k test" la terza traccia audio non è stata aggiunta.



21.08.2023

Novità per "QVC HD" LCN 32 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata odierna il canale ha rinnovato la propria grafica. Il logo di rete invece è rimasto invariato.



22.08.2023

Problemi tecnici per "RADIO MONTE CARLO" (HD) LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Da alcuni giorni la grafica di colore blu che appare in sovraimpressione risulta praticamente assente. Infatti, questa grafica appare solo per pochi millesimi di secondo!



23.08.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale "ACI_sportTV" (HD) LCN 52 di TivùSat, è stato rinominato in "ACISPORT TV" (HD) LCN 52 di TivùSat. Il logo di rete inoltre è stato rinnovato graficamente. Bitrate audio/video sono invece rimasti invariati.

Novità per il canale "ACISPORT TV" (HD) LCN 52 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il logo di rete è stato leggermente rimpicciolito e riposizionato. Inizialmente risultava semitrasparente. In seguito è stato rimesso di colore bianco.



24.08.2023

Novità per "PACI CONTEMPORARY CHANNEL" LCN 809 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12529 V 27500 5/6. Il canale è tornato a trasmettere correttamente nel formato 16:9.

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Da digital-forum grazie a ERCOLINO apprendiamo che HOT BIRD 13F é arrivato in posizione finale. Prossimamente sostituirá il 13E dove tra gli altri ci sono i 17 transponder Sky, che a fine anno diventeranno 13! Questo 13F sostituirà anche il 13B! Apprendiamo poi che alcuni transponder del 13G passeranno sul 13F. La capacitá totale sará di 80 + 80 transponder in banda KU. Molti di questi transponder serviranno da backup. Nel pomeriggio odierno inoltre, è stata momentaneamente spenta la frequenza DVB-S2 QPSK 12073 V 29900 5/6 dove da alcune settimane ci sono dei test in DVB-NIP. In seguito è stata riaccesa con una novità! La frequenza non è più trasmessa dal 13E ma è ora trasmessa dal nuovo 13F! Rispetto a prima, c'è stato un incremento di circa 1,2 - 1,5 (CN) dB!! Infine se tutto va bene, il 5 settembre é previsto lo spostamento di tutti i 17 transponder di Sky dal 13E al nuovo 13F!! Fonte: Digital-Forum.



27.08.2023

Novità per "Rai 3 TGR Abruzzo" LCN 316 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dopo alcune settimane il canale è tornato a trasmettere correttamente con audio e video sincronizzati!!

Novità per "ACISPORT TV" (HD) LCN 52 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle dirette, sotto al nuovo logo di rete viene aggiunta la scritta "DIRETTA" di colore rosso.



28.08.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11096 H 30000 3/4. Aggiunto il canale "TEST". Al momento risulta inattivo (canale dati). Nuovo canale in arrivo per il servizio a pagamento Kabelio?



29.08.2023

Novità in vista per "SuperTennis HD" LCN 212 di Sky! Apprendiamo da digital-forum che il canale lascierà Sky e il satellite Hotbird 13° Est a Novembre! Il canale rimarrà quindi disponibile solo sul digitale terrestre!

SETTEMBRE 2023

01.09.2023

Novità per "RADIO MONTE CARLO" (HD) LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. La grafica presente in sovaimpressione con le informazioni dei brani musicali in onda, è tornata a funzionare correttamente.

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" e "MS MOTORTV" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Dalla giornata odierna sui due canali è curiosamente presente un monoscopio con scritto "TS-ID1 DTC INTEC3".

Novità per "MS MOTORTV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Nel pomeriggio il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Il canale "MS CHANNEL" invece, trasmette sempre un monoscopio. Sullo streaming del canale invece, è presente una schermata con delle barre verticali colorate ma con i loghi di rete regolarmente presenti.



03.09.2023

Problemi tecnici per "Teleitalia" (Tele Shopping Satellitare) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata di ieri sul canale non è presente alcuna trasmissione. Il canale infatti, risulta a schermo nero. Il logo di rete però, è regolarmente presente in sovraimpressione.



04.09.2023

In mattinata è stata spenta la frequenza DVB-S2 11219 H 29900 5/6. Per alcuni giorni era stata momentaneamente accesa per alcuni test.

Novità per "Teleitalia" (Tele Shopping Satellitare) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In mattinata il canale è tornato a trasmettere ma con una novità. In onda è presente la stessa identica programmazione di "MS MOTOR TV" con tanto di logo di rete. I pid video/audio però risultano sempre differenti. Il segnale su "MS CHANNEL" infatti, arriva con circa 1 secondo di ritardo rispetto a "MS MOTOR TV". In streaming il canale "MS CHANNEL" invece è tornato a trasmettere regolarmente.



05.09.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Pop Economy" (Pop News). Da circa un mese il canale risultava a schermo completamente nero.

Novità per il satellite (Hotbird 13° Est)! Nella notte tra il 04 e il 05 Settembre 2023, alcuni Transponder sono passati dal 13B/13G al nuovo 13F! Da digital-forum grazie a Capitan_Uncino apprendiamo che sono stati effettuati i seguenti movimenti: "Txp-116 10834,26 V = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-117 10853,44 H = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-118 10872,62 V = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-129 11095,91 H = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-3 11257,61 H = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-5 11295,97 H = From Hotbird 13B to 13F -- Txp-7 11334,33 H = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-10 11393,44 V = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-16 11508,52 V = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-17 11526,13 H = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-155 11604,10 H = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-157 11642,46 H = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-54 11804,20 V = From Hotbird 13B to 13F -- Txp-55 11823,38 H = From Hotbird 13B to 13F -- Txp-61 11938,46 H = From Hotbird 13B to 13F -- Txp-71 12130,26 H = From Hotbird 13B to 13F -- Txp-73 12168,62 H = From Hotbird 13B to 13F -- Txp-90 12519,84 V = From Hotbird 13B to 13F -- Txp-92 12558,20 V = From Hotbird 13G to 13F -- Txp-96 12634,92 V = From Hotbird 13G to 13F".



06.09.2023

Dalla giornata di ieri la frequenza 12520 trasmette con i nuovi parametri: DVB-S2 8PSK 12520 V 27500 3/5!

Novità per il satellite (Hotbird 13° Est)! Nella notte tra il 05 e il 06 Settembre 2023, tutti i Transponder utilizzati da SkyItalia sono passati dal 13E al nuovo 13F! Da https://www.satellites.co.uk apprendiamo che sono stati effettuati i seguenti movimenti: "Txp-53 11785,02 H = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-56 11842,56 V = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-57 11861,74 H = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-58 11880,92 V = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-59 11900,10 H = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-62 11957,64 V = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-63 11976,82 H = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-64 11996,00 V = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-66 12034,36 V = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-67 12053,54 H = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-69 12091,90 H = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-75 12206,98 H = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-77 12245,34 H = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-82 12341,24 V = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-83 12360,42 H = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-86 12417,96 V = From Hotbird 13E to 13F -- Txp-88 12465,91 V = From Hotbird 13E to 13F".



08.09.2023

Novità per il satellite (Hotbird 13° Est)! Nella notte tra il 07 e l'08 Settembre 2023, tutti i Transponder che erano sul 13B e 13E sono stati spostati sui nuovi 13G e 13F! Da https://www.satellites.co.uk apprendiamo che sono stati effettuati i seguenti movimenti: "Txp-111 10727,13 H = From Hotbird 13E to 13? -- Txp-115 10815,08 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-122 10949,34 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-123 10971,41 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-127 11054,41 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-128 11075,16 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-12 11431,80 V = From Hotbird 13E to 13? -- Txp-14 11470,16 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-153 11565,74 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-156 11623,28 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-159 11680,82 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-50 11727,48 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-65 12015,18 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-72 12149,44 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-74 12187,80 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-76 12226,16 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-78 12264,52 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-79 12283,70 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-80 12302,88 V = From Hotbird 13E to 13? -- Txp-81 12322,06 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-84 12379,60 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-85 12398,78 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-89 12475,50 H = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-94 12596,56 V = From Hotbird 13B to 13? -- Txp-97 12654,10 H = From Hotbird 13B to 13?". Al momento non è chiaro su quale satellite si siano trasferiti. Stay Tuned!

Novità per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In onda è tornata a essere regolarmente presente la programmazione di MS CHANNEL. Per diversi giorni e stata curiosamente trasmessa la programmazione di MS MOTOR TV.

Novità per il satellite Hotbird 13° Est! Nella notte tra il 07 e l'08 Settembre 2023, tutti i Transponder che erano sul 13B e 13E sono stati spostati sui nuovi 13G e 13F!



14.09.2023

Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 50 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Le 3 tracce audio sono state rinominate in "Italiano", "Inglese" e "aac" (Oth). Sulla prima traccia audio è possibile ascoltare l'audio di RDS Social TV in MPEG. Sulla seconda traccia audio è possibile ascoltare l'audio di RDS Social TV in HE-AAC. Sulla terza traccia audio è invece possibile ascoltare l'audio di Radio Serie A TV by RDS in MPEG mono. Sul canale copia "RDS Social TV 4K test" invece, sono presenti solo le due tracce audio con l'audio di RDS Social TV denominate "Italiano" e "Inglese". Grazie a questa modifica, è possibile ascoltare l'audio di Radio Serie A TV by RDS anche su tutti i decoder Sky.



15.09.2023

Novità per "RDS Social TV" (HD) LCN 50 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. La 3° traccia audio è stata rinominata da "aac" a "Altri". Ricordiamo che sulla terza traccia audio è possibile ascoltare l'audio di Radio Serie A TV by RDS in MPEG mono. Sul canale copia "RDS Social TV 4K test" invece, è rimasto tutto invariato.

Novità per "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Dalla giornata di ieri sui due canali è presente una schermata con delle barre colore. In streaming invece, i due canali sono regolarmente in onda.

Novità in vista per la frequenza DVB-S2 11179 H 27500! A breve il FEC verrà abbassato da 3/4 a 2/3. Dalla pagina facebook di Radio Gamma Stereo infatti, apprendiamo: "MIGLIORERA' IL NOSTRO SEGNALE SUL SATELLITE. Gentile RADIO GAMMA STEREO, nel corso degli anni Telespazio ha intrapreso numerose azioni volte ad aumentare sempre più l’affidabilità dei propri servizi di diffusione su Eutelsat Hotbird 13° Est, con l’obiettivo di garantire servizi di altissima qualità ai propri Clienti. Negli ultimi anni, in particolare, Telespazio ha provveduto ad implementare una diversificazione geografica delle stazioni di trasmissione (uplink) ed investito nella realizzazione di una nuova piattaforma digitale presso il Centro del Lario, al fine di garantire una ridondanza totale dei sistemi. Come ulteriore azione di miglioramento, Telespazio intende effettuare una modifica del FEC (fattore di correzione degli errori) del segnale trasmesso, passando dall’attuale FEC 3/4 a FEC 2/3, che garantirà maggiore affidabilità e robustezza del segnale ricevuto su tutta l’area di copertura del satellite. Il cambio del FEC irrobustirà il segnale ricevuto dagli utenti in condizioni di pioggia e consentirà l’utilizzo di antenne più piccole in ricezione. Il DVB-S2 è in grado di riconoscere automaticamente il FEC in uso su un mux, pertanto, nessuna azione sarà necessaria (sui decoder/ricevitori satellitari) da parte degli utenti che ricevono i canali trasmessi sulle nostre frequenze. Telespazio fornirà informazione preventiva a SKY Italia e Tivùsat, in maniera tale che tali piattaforme possano essere aggiornate dagli operatori in tempo reale. Il cambio della configurazione è previsto per il giorno 21 settembre 2023 alle ore 10:00 italiane (08:00 GMT).". Questa modifica verrà effettuata anche su altre frequenze collegate a Telespazio? Non è da escludere che questi movimenti siano causati dai problemi di "segnale" del nuovo 13G! Con il cambio di FEC si guadagnerà circa 1 dB di segnale utile!

News: Wedotv espande copertura in Italia con Nuova Piattaforma FAST tramite HOTBIRD.



16.09.2023

Novità per "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. I canali sono tornati a trasmettere regolarmente. Il canale "MS MOTOR TV" però, è erroneamente trasmesso nel formato 16:9 pillarbox.



17.09.2023

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso nel formato errato 4:3.



18.09.2023

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sul canale è presente un fermo immagine. Lo streaming del canale invece, risulta inattivo e non funzionante.

Novità per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente. Lo streaming del canale invece, risulta tutt'ora inattivo e non funzionante.



19.09.2023

Gravi problemi tecnici in giornata per "QVC HD" LCN 32 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 il canale ha erroneamente trasmesso una diretta con la scritta "REPLICA" in sovraimpressione. Questa scritta però, era presente solo sul satellite e sulla versione in streaming. Sul digitale terrestre non era presente. Alle ore 14.00 con il ritorno dal break pubblicitario, l'emissione del canale è impazzita e continuava a saltare tra una replica con la vecchia grafica e la diretta televisiva! Dopo ben 10 minuti il problema tecnico è stato risolto e la conduttrice si è poi scusata per i problemi tecnici. A differenza del digitale terrestre dove l'audio risultava gracchiante, sul satellite e in streaming non erano presenti problemi audio. Rispetto al digitale terrestre, sul satellite e sulla versione streaming, il problema tecnico è stato risolto con qualche secondo di ritardo. Ricordiamo che l'unica differenza tra il satellite e lo streaming è la presenza del logo "HD" in alto a destra sul satellite.



20.09.2023

Problemi tecnici per "Teleitalia" (TeleShopping Satellitare) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. Dalla giornata di ieri il canale risulta senza logo di rete.



21.09.2023

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nelle serate di Lunedì 18 e Mercoledì 20 Settembre, il canale ha trasmesso in prima serata due puntate della serie "Il Commissario Montalbano" in 4K Ultra HD HDR.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Value24" (HD).

Novità per la frequenza DVB-S2 11179 H 27500! In mattinata il parametro FEC è stato abbassato da 3/4 a 2/3.

Novità per i canali tv/radio Rai presenti sulla frequenza Rai DVB-S 10992 V 27500 2/4, sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 e sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalla giornata odierna all'interno dell'applicazione HbbTV Rai TV+ è stata aggiunta la sezione "RaiPlay Sound"!

Novità per "Teleitalia" (TeleShopping Satellitare) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In sovraimpressione è stato riaggiunto il logo di rete.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12207 H 29900 3/4. Di recente il canale "cielo HD" LCN 19 di TivùSat è stato rinominato in "cielo" LCN 19 di TivùSat. Il canale però è sempre trasmesso in HD con il logo di "cielo HD". Di recente la stessa cosa è avvenuta anche per i canali a pagamento di Sky. Il canale TV8 invece, ha tutt'ora come identificativo "TV8 HD".

Novità per "Rai 3 TGR Piemonte" LCN 302 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Con il passaggio all'HD sul digitale terrestre, l'emissione presente sul satellite ha subito una modifica e le immagini del canale risultano ora leggermente più interne e sfocate.



22.09.2023

Problemi tecnici per "Canale Italia" (SAT) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. L'audio e il video non risultano nuovamente sincronizzati.



23.09.2023

Novità per "Rai 3 TGR Piemonte" LCN 302 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale ha trasmesso la programmazione regionale "I programmi dell'accesso". Con la nuova emissione (sul satellite sempre con risoluzione SD 720x576i), il canale trasmette ora con il logo di "Rai 3 HD". Durante la programmazione nazionale invece, il canale trasmette come sempre con il logo di "Rai 3" senza la dicitura HD.



25.09.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "Value24". Il canale però risulta al momento inattivo (a schermo nero).

Novità per "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Dalla giornata odierna il TGR Piemonte / BGR Regione Piemonte sono trasmessi in HD Nativo anche sulla versione nazionale. Il TGR Piemonte su queste versione è in rotazione con le altre regioni: Lombardia, Lazio e Campania. Quest'ultima però, risulta ancora prodotta in SD.



26.09.2023

Novità per "BFC" LCN 61 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Il canale risulta ora inattivo (canale dati).



28.09.2023

Novità per "People TV" (HD) LCN 420 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale trasmette per buona parte delle 24 ore una programmazione differenziata rispetto al digitale terrestre, senza logo di rete. Da alcuni giorni però sono presenti alcuni programmi in replica o differita non in simulcast con il digitale terrestre dove in sovraimpressione è presente il logo di Rete7 HD. Segnaliamo inoltre che durante alcune trasmissioni il logo di rete risulta più interno.

Novità per "NTN" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Il canale non risulta più una copia con gli stessi pid audio/video di "PACI CONTEMPORARY CHANNEL". In onda è ora presente una programmazione differenziata (provvisoria) composta da videoclip musicali con musica folk / musica da ballo senza logo di rete. Intorno alle ore 13.00 inoltre il canale è risultato a schermo completamente nero per diversi minuti. Al momento sono in onda gli spot di SCT! Novità in vista? Questa programmazione non ha però nulla a che fare con NTN. Il canale "Deluxe 139" infine, risulta sempre una copia con gli stessi pid audio/video di "PACI CONTEMPORARY CHANNEL". Il canale è erroneamente trasmesso nel formato 4:3.

OTTOBRE 2023

01.10.2023

Novità per "NTN" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Il canale trasmette 24/24h le televendite di SCT.



03.10.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Aggiunti i canali "Mezzo TV" e "Brazzers TV". Cambio di frequenza in vista per il canale Mezzo? Ricordiamo infatti che attualmente è presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4! Il canale sulla nuova frequenza però non è attualmente decodificabile con la smartcard TivùSat. Su questa versione il canale sembrerebbe trasmettere in MPEG-4 (H264) con un bitrate video di 2,50 Mbps. Stay Tuned!



04.10.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Aggiunto il canale "WeDo TV". Il canale trasmette la programmazione di Wedo TV - Film al femminile. Il canale trasmette curiosamente con la strana risoluzione 960x540 (960x544) a 25fps. La risoluzione del canale è quindi in SD, almeno attualmente. Il bitrate video invece risulta variabile tra 1,30 Mbps e 2,60 Mbps circa in MPEG-4 (H264). Attualmente però il canale ha problemi tecnici audio/video con microblocchi e audio non sincronizzato. Segnaliamo infine che al momento non è presente alcuna applicazione HbbTV. Stay Tuned!

Continuano i problemi tecnici per il canale "WeDo TV" presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sul canale sono presenti continui microblocchi. Segnaliamo inoltre che la traccia audio è erroneamente identificata come "Tedesco". L'audio in onda però, è regolarmente in italiano. Infine segnaliamo che la traccia audio è trasmessa in AAC Stereo, mentre il provider name è "FFmpeg".



05.10.2023

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Aggiunto il canale "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat. Il canale però non risulta in LCN TivùSat su tutti i decoder/tv TivùSat!



06.10.2023

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Il canale "WeDo TV" è ora correttamente sintonizzabile sulla numerazione LCN 60 di TivùSat su tutti i decoder/tv.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500! Il FEC è stato abbassato da 3/4 a 2/3. Di conseguenza la ricezione della frequenza è migliorata poichè con maggiore protezione.

Novità in vista per i canali "TV8 HD" LCN 8 di TivùSat e "cielo" (HD) LCN 19 di TivùSat presenti sulla frequenza Sky DVB-S2 12207 H 29900 5/6. A breve i canali cambieranno frequenza! Dal sito e dalla pagina facebook di "canalisat" apprendiamo che da Giovedì 13 Ottobre 2023, i due canali verranno attivati sulla frequenza Sky DVB-S2 12073 V 29900 5/6 (attualmente vuota). Fonte: canalisat.altervista.org



07.10.2023

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale risultava muto e quindi senza audio. Poco prima delle ore 14.00 e del TGR l'audio è tornato a essere regolarmente presente. Non è da escludere quindi che l'audio mancasse dalla serata di ieri dopo il TGR!



09.10.2023

Novità per "Rai 3 HD" LCN 3 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Dopo alcuni mesi di assenza, è stata recentemente riaggiunta la traccia audio "Oth" in Dolby AC3!

Novità per i canali presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4! Da alcuni giorni sono stati risolti i problemi tecnici che causavano dei microblocchi / glitch ogni giorno a inizio/fine TGR. Questo problema oltre che su "Rai 3 HD" si propagava contemporaneamente anche a tutti gli altri canali tv presenti sulla frequenza!



10.10.2023

Problemi tecnici per "Rai 5 HD" LCN 13 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. La traccia audio "Oth" in Dolby AC3 risulta muta!!



11.10.2023

Novità per "Rai 5 HD" LCN 13 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. La traccia audio "Oth" in Dolby AC3 è tornata a trasmettere regolarmente.



12.10.2023

Problemi tecnici per la frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. Da alcune settimane tutti i canali mediaset soffrono saltuariamente di alcuni microblocchi.



13.10.2023

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Eliminato il canale "BFC" LCN 61 di TivùSat. Il canale risultava inattivo (canale dati) da alcune settimane. Il canale però, rimane sempre sintonizzabile fuori dalla numerazione LCN TivùSat.



14.10.2023

Novità per il canale "Mezzo TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale presente sulla nuova frequenza è ora decodificabile con le smartcard tivùsat abilitate. A differenza della versione presente sulla vecchia frequenza, la nuova utilizza una risoluzione video di 720x576i e le immagini risultano complete e più interne.

A una ulteriore verifica, segnaliamo che il canale "Mezzo TV" presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3 è attualmente decodificabile solo con le smartcard TivùSat 4K. Con le smartcard HD oro invece, il canale rimane criptato. Sulla vecchia frequenza invece, il canale è regolarmente visibile anche con le smartcard HD oro. Problema tecnico o scelta voluta?



15.10.2023

Ulteriori novità per il canale "Mezzo TV" presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Segnaliamo che al momento il canale è visibile solo con le smartcard 4K TivùSat Merlin. Con le smartcard TivùSat 4K Tiger il canale non è ancora decodificabile. Segnaliamo infine che il canale trasmette ora in MPEG-2!

Novità per "Class TV Moda" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Da alcune settimane sul canale è presente un promo autocelebrativo con scritto alla fine "Un anno di Class TV Moda Settembre 2022 - Settembre 2023".



16.10.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Eliminato il canale "NTN".



18.10.2023

Novità per la frequenza DVB-S2 12073! Da questo pomeriggio l'uplink di questa frrequenza è a cura di SkyItalia! Inoltre la frequenza Sky DVB-S2 12073 V 29900 5/6 risulta ora una copia esatta (tranne il TSID) della frequenza Sky DVB-S2 12207 H 29900 5/6, ma tutti i canali risultano al momento senza identificativo. Di conseguenza su alcuni decoder/tv non sono sintonizzabili. Da domani mattina alle ore 06.00, verranno aggiunti gli identificativi e i canali saranno memorizzabili su tutti i decoder/tv. Su questa frequenza oltre ai canali pay ci sono anche "TV8" e "cielo"! I due canali sono già codificati in NAGRA e NDS per TivùSat e Sky.



19.10.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12073 V 29900 5/6. In mattinata sono stati aggiunti gli identificativi su tutti i canali presenti sulla frequenza, compresi "TV8 HD" e "cielo" (HD). Alle ore 08.00 però, i due canali non risultavano ancora in numerazione LCN TivùSat. Solo nel corso della mattinata sono stati aggiunti correttamente sulle numerazioni LCN 8 e 19 di TivùSat. A causa di questo ritardo, su alcuni decoder/tv (la maggiorparte), i due canali potrebbero non essere più visibili e/o sintonizzabili, in attesa che il ricevitore si aggiorni nelle ore notturne. I canali presenti sulla vecchia frequenza Sky DVB-S2 12207 H 29900 5/6 sono ancora presenti e visibili, ma senza identificativo. Di conseguenza sulla maggiorparte dei decoder/tv questi canali non sono più visibili e sintonizzabili.

Problemi tecnici nella serata di ieri per "TV2000 HD" LCN 18 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Il canale soffriva spesso di alcuni microblocchi. In seguito il problema tecnico è stato risolto.

Novità per la frequenza Sky DVB-S2 12207 H 29900 5/6. Da questo pomeriggio tutti i canali presenti senza identificativo sono stati eliminati. La frequenza risulta ora completamente vuota.

Novità per il canale "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Sintonizzandosi sul canale appare ora in automatico l'applicazione HbbTV di WeDoTV con diversi contenuti live e ondemand da seguire. Al momento però i canali live non funzionano e diversi contenuti ondemand non partono o non funzionano regolarmente. Segnaliamo infine che il canale soffre continuamente di problemi tecnici audio/video. Da diversi giorni i problemi erano notevolmente peggiorati, ma dalla giornata di ieri sono tornati uguali a quelli presenti sin dall'arrivo del canale sul satellite.



20.10.2023

Novità per "Mezzo TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Il canale è ora decodificabile anche con le smartcard HD/4K Tiger! Ricordiamo che il canale è trasmesso in MPEG-2 (su frequenza DVB-S2!) con la risoluzione video di 720x576i. Sulla vecchia frequenza invece, il canale "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, è trasmesso in MPEG-2 (su frequenza DVB-S) con la risoluzione video di 704x576i.



26.10.2023

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dalla serata di ieri i problemi tecnici video del canale risultano in parte rientrati. Il canale infatti, non ha più continui blocchi video/audio, anche se saltuariamente si ripresentano. I problemi presenti al momento sono di scattosità delle immagini e di audio leggermente distorto. La traccia audio inoltre non è più identificata come "Tedesco" ma come "Altri". Il canale però trasmette sempre con la strana risoluzione 940x540i!



27.10.2023

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Da questo pomeriggio è stato cambiato encoder e i problemi tecnici sembrano essere stati risolti del tutto (o quasi)! La risoluzione del canale è stata modificata da 960x540p a 720x576p! Il provider name è stato modificato da "FFmpeg" a "Amagi". Il bitrate video invece è passato da 2,57 Mbps circa a 2,77 Mbps circa. Sulle tracce audio e video sono ora presenti le descrizioni tecniche, prima assenti. La traccia audio però è stata nuovamente rinonata da "Altri" a "Tedesco", e l'aspect ratio del canale è erroneamente impostato su 4:3. I problemi sull'applicazione HbbTV infine risultano sempre presenti.



29.10.2023

Problemi tecnici per "Digiquest Promo" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Il canale risulta a schermo completamente nero.

Problemi tecnici per "Explorer HD Channel" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Il canale non trasmette più con l'EPG dettagliata. In onda è ora presente un'EPG generica con scritto "Explorer Tv HD".

Continuano i problemi tecnici per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. L'aspect ratio del canale non risulta 4:3 ma 5:4!! Di conseguenza su alcuni decoder/tv il canale si vede in 16:9 letterbox (con immagini schiacciate) o in formato 16:9 windowbox. Rispetto a prima l'emissione è cambiata. Infatti prima tra il canale satellitare e lo streaming c'era un ritardo di 1 secondo (arrivava prima lo streaming e poi il canale satellitare). Ora invece, il ritardo tra lo streaming e il canale satellitare è di ben 45 secondi (arriva 45 secondi prima il canale satellitare rispetto allo streaming). Infine segnaliamo che sul canale con il cambio di encoder, è stato aggiunto anche un ulteriore Pid Dati.

Problemi tecnici per "Rai 3 TGR Veneto" LCN 305 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata il canale risultava a schermo completamente nero. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità per "Rai 3 TGR Sardegna" LCN 322 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Durante la programmazione regionale della Domenica mattina, il canale trasmette ora alcuni programmi con il nuovo font "Rai Sardegna" nel corretto formato 16:9 e nella posizione corretta. Altri programmi invece vengono ancora trasmessi con il vecchio font "Rai Sardegna" nel formato errato 4:3 e in una posizione errata.

In mattinata il canale "Rai 3 TGR Veneto" LCN 305 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 è risultato a schermo nero per diverso tempo. In seguito il canale è tornato a trasmettere regolarmente. La causa del problema tecnico è stato il blackout che ha coinvolto la città di Venezia e di conseguenza la sede regionale Rai. L'edizione del GR Regionale del mattino infatti non è andata in onda, mentre l'edizione delle ore 14.00 del TGR è andata in onda in diretta e in emergenza senza loghi e grafiche dalla sede RaiWay di Mestre. Il TGR è stato curiosamente trasmesso con l'aspect ratio impostato su 4:3. Le immagini però, erano native 16:9. Al termine del TGR delle 14.00 la sigla è rimasta fissa per diversi secondi e la linea è stata ridata in ritardo a pubblicità già iniziata. In streaming sul sito di Rai TGR / Rai News / RaiPlay invece, non è stato trasmesso il TGR ma la programmazione nazionale con il countdown. L'edizione delle ore 19.30 invece, è stata trasmessa regolarmente dagli studi Rai.



31.10.2023

Continuano i problemi tecnici per "Digiquest Promo" canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Il canale continua a trasmettere a schermo completamente nero. Nella serata di ieri però, per alcune ore aveva ripreso a trasmettere regolarmente.

NOVEMBRE 2023

01.11.2023

Novità per "SuperTennis HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4 e visibile a pagamento tramite Sky. Dalle ore 06.00 di questa mattina l'EPG del canale riporta un generico "News". Segnaliamo che per il canale è prevista la sua chiusura sul satellite e su Sky per il prossimo 30 Novembre!

Novità nella numerazione LCN Sky! I canali "History HD" e "History +1" oltre a essere visibili sulle numerazioni LCN 409 e 410 di Sky (in precedenza erano sulle numerazioni LCN 411 e 412 di Sky), sono ora visibili anche sulle numerazioni LCN 118 e 119 di Sky. Eliminato il canale "Crime + Inv. HD". Al suo posto è arrivato il canale "Sky Crime" LCN 116, seguita dalla versione timeshift "Sky Crime +1" LCN 117. I canali hanno inoltre una ulteriore copia sulle numerazioni LCN 405 e 406 di Sky. I canali "Discovery HD" e "Discovery +1" infine, sono stati spostati dalle numerazioni LCN 405 e 406 di Sky, alle numerazioni LCN 407 e 408 di Sky.



02.11.2023

Novità per "RTL 102.5 HD" LCN 36 di TivùSat, "RADIO ZETA HD" LCN 65 di TivùSat e "RADIOFRECCIA HD" LCN 66 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nella serata di ieri le tre emittenti radiofoniche hanno trasmesso dalle ore 20.30 alle ore 21.00 in simulcast la programmazione di RTL 102.5 per lo speciale "Now and Then - The last Beatles song". Questo sul digitale terrestre, HbbTV e streaming! Sul satellite però, è stato effettuato uno switch ed è stata trasmessa una programmazione differente probabilmente a causa di problemi di diritti televisivi. Sul satellite infatti sono state trasmesse alcune immagini con alcuni brani dei Beatles. Ogni canale trasmetteva con il proprio logo di rete, ma senza orologio. Lo switch è durato dalle ore 20.28 circa alle ore 20.42 circa, nel momento in cui è stato trasmesso lo speciale. Sul satellite però, l'audio dello speciale (in inglese) era regolarmente ascoltabile tramite le versioni radiofoniche presenti sulla frequenza 12149 V 27500 3/4!! Tramite l'applicazione HbbTV però, era comunque possibile seguire la diretta dei canali tramite internet con la programmazione reale come sul digitale terrestre.

Problemi tecnici per "People TV" (People TV-Rete 7 HD) LCN 420 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In giornata il canale è stato momentaneamente eliminato. In seguito è stato nuovamente riaggiunto.



03.11.2023

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso correttamente nel formato video 16:9. La traccia audio inoltre è stata corretta da "Tedesco" a "Italiano". La risoluzione utilizzata però è stata modificata da 720x576p (progressivo) a 1024x576p (progressivo). Infine segnaliamo problemi tecnici per l'applicazione HbbTV! Anche se presente, attualmente non risulta funzionante.



04.11.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Eliminato il canale "Brazzers HD".

Novità per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Dopo diverse settimane il canale è tornato a trasmettere correttamente nel formato video 16:9.

Novità per "SuperTennis HD" canale pay presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. L'EPG del canale risulta nuovamente dettagliata con i programmi trasmessi.

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale risulta senza EPG sin dal suo arrivo. Di recente però, tramite l'EPG interattiva TivùSat, è possibile consultare l'EPG settimanale del canale! Ricordiamo che questo canale trasmette 24/24h film!



05.11.2023

Novità per "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nella giornata di ieri il canale ha cambiato emissione ed è passato in HD Nativo con la risoluzione 1920x1080i. Il bitrate video era fisso a 1,45 Mbps circa. Inoltre che con il cambio delle apparecchiature, l'applicazione HbbTV funzionava regolarmente. In precedenza anche se era presente non era visibile su nessun decoder/tv compatibile. Tramite questa applicazione HbbTV oltre che guardare i contenuti ondemand, era possibile seguire in streaming tutti e 3 i canali del gruppo: La C TV, La C News e La C OnAir!! L'applicazione HbbTV inoltre aveva il seguente nome: "intecplay". Nella mattinata odierna però, il canale è tornato a trasmetetre in SD con la risoluzione 720x576i. L'applicazione HbbTV infine non risulta più funzionante e ha cambiato nome in "LACTV".

Tra la giornata di ieri e la mattinata odierna, il canale "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4 ha trasmesso per alcune ore in HD Nativo con l'applicazione HbbTV funzionante.



06.11.2023

Novità per il canale "La C sat" (La C TV) LCN 411 di TivùSat, presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Da questa mattina il canale è nuovamente trasmesso in HD Nativo con la risoluzione video 1920x1080i. L'applicazione HbbTV inoltre, risulta nuovamente funzionante!

Novità sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Eliminato il canale "MEZZO" LCN 49 di TivùSat. Il canale "Mezzo TV" è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3, ma al momento risulta fuori dalla numerazione LCN TivùSat!



07.11.2023

Novità sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Riaggiunto in via provvisoria il canale "MEZZO". Di conseguenza il canale è tornato nuovamente disponibile sulla numerazione LCN 49 di TivùSat, in attesa dell'aggiornamento delle tabelle con la nuova frequenza. Segnaliamo però che il canale risulta attualmente in chiaro, anche se la codifica risulta presente.



09.11.2023

Novità per "MEZZO" LCN 49 di TivùSat, canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Il canale è stato nuovamente codificato.

Novità in vista per "TV2000 HD" LCN 18 di TivùSat e 157 di Sky! Dal sito di TV2000 apprendiamo che dal 1 Dicembre 2023 il canale sarà sintonizzabile esclusivamente tramite la frequenza Sky DVB-S2 QPSK 12054 H 29900 5/6. Il canale però, sarà già sintonizzabile dal 16 Novembre sulla nuova frequenza in modo da permettere ai vari telespettatori di risintonizzare per tempo. Dal 1 Dicembre 2023 invece, il canale sarà sintinizzabile esclusivamente sulla nuova frequenza. Da digital-forum inoltre apprendiamo che la vecchia frequenza Sky DVB-S2 8PSK 12092 H 29900 3/4 verrà svuotata e spenta il 15 Dicembre. Nelle prossime settimane quindi, è prevista una riconfigurazione dei canali Sky / frequenze Sky! Tramite questa modulazione più robusta, il segnale terrà più a lungo in caso di maltempo e/o neve.



10.11.2023

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Eliminato il canale "EURSAT" LCN 882 di TivùSat. Il canale però, rimane comunque visibile e sintonizzabile fuori dalla numerazione LCN TivùSat.

Novità sulla frequenza DVB-S2 12520 V 27500 3/5. Eliminato il canale copia "Deluxe 139" (PACI CONTEMPORARY CHANNEL).



13.11.2023

Problemi tecnici nella serata di ieri per "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è stato momentaneamente eliminato. In seguito è stato riaggiunto. I problemi però erano presenti anche sul digitale terrestre e in streaming dove il canale risultava inattivo (a schermo nero). Nel corso della mattinata odierna inoltre, è stato risolto il problema tecnico sull'applicazione HbbTV che risulta nuovamente funzionante.

Continuano i problemi tecnici per "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Sui canali è sempre presente una schermata con delle barre colorate di cui una in continuo movimento accompagnata da un tono audio continuo. Da questo pomeriggio però, questa schermata è stata leggermente modificata.



15.11.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Nella giornata di ieri è stato aggiunto il canale senza identificativo "SID 4365". In onda è presente il canale "TV2000 HD" con la doppia codifica NDS / NAGRA. Da questa mattina alle ore 06.00, il canale è stato correttamente rinominato in "TV2000 HD". Per alcune settimane il canale rimarrà presente su doppia frequenza 12054 H / 12092 H, per poi rimanere esclusivamente sulla frequenza 12054 H!

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Nella giornata di ieri è stato aggiunto il canale radiofonico senza identificativo "SID 4366". In onda è presente l'audio dell'emittente radiofonica "Radio Vaticana Europa". Da questa mattina alle ore 06.00, il canale radiofonico è stato correttamente rinominato in "Radio Vaticana Europa". Per alcune settimane il canale radiofonico rimarrà presente su doppia frequenza 12054 H / 12092 H, per poi rimanere esclusivamente sulla frequenza 12054 H!

Novità per i canali "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. I due canali sono tornati a trasmettere regolarmente, ma risultano erroneamente nel formato 4:3.



18.11.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12341 V 29900 5/6. Di recente sono stati eliminati i canali "Sky Sport" e "Sky Sport".

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Nella giornata di ieri è stato eliminato il canale "Value24". In mattinata però, è stato riaggiunto. Il canale inoltre non risulta più inattivo (a schermo nero), ma trasmette ora regolarmente e in HD!



19.11.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale "Value24" è stato nuovamente eliminato.



20.11.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Aggiunta l'emittente radiofonica "Test AAC Radio Margherita".

Novità per il canale radio "Test AAC Radio Margherita" presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Inizialmente l'emittente radiofonica risultava muta e quindi senza audio. Da questo pomeriggio invece, in onda è curiosamente presente l'audio dell'emittente radiofonica "Radio Margherita Giovane".



21.11.2023

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat e "Rai 3 TGR Furlanija Krajina" (Rai 3 Bis) LCN 310 di TivùSat, canali presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. Dalla giornata odierna sui due canali è nuovamente presente l'EPG (guida elettronica programmi). L'EPG su questi due canali risultava assente da diversi mesi. Dalla giornata odierna quindi, tutti i Rai 3 TGR hanno a disposizione l'EPG!



22.11.2023

Novità per "TG NORBA 24" canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Il canale è ora trasmesso con la risoluzione video HD 1920x1080i. L'emissione però, almeno per il momento risulta ancora in upscale. Con il cambio di risoluzione, anche l'emissione del canale è stata modificata. Il logo di rete infatti, rispetto a prima è nel corretto formato 16:9 ed è posizionato leggermente più in basso.



24.11.2023

Novità per la numerazione LCN TivùSat! I canali "TV2000 HD" LCN 18 di TivùSat e "Mezzo TV" LCN 49 di TivùSat, sono ora sintonizzabili in LCN TivùSat tramite le nuove frequenze Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6 e DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Le "copie" presenti sulle vecchie frequenze sono comunque sintonizzabili (almeno per il momento) fuori dalla numerazione LCN TivùSat!

A causa dello sciopero "localizzato" al Nord Italia, il TGR Regione sui canali "Rai 3 TGR Valle d'Aosta" LCN 301 di TivùSat, "Rai 3 TGR Piemonte" LCN 302 di TivùSat, "Rai 3 TGR Liguria" LCN 303 di TivùSat, "Rai 3 TGR Lombardia" LCN 304 di TivùSat, "Rai 3 TGR Veneto" LCN 305 di TivùSat, "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano" LCN 306 di TivùSat, "Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento" LCN 307 di TivùSat, "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, "Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia" LCN 309 di TivùSat, "Rai 3 TGR Furlanija Krajina" (Rai 3 Bis) LCN 310 di TivùSat, e "Rai 3 TGR Emilia-Romagna" LCN 311 di TivùSat, presenti sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4 non sono andati in onda, almeno in parte! Alle ore 07.30 ad esempio, non è stato trasmesso nessuno TGR/BGR. Alle ore 14.00 invece è andato regolarmente in onda su tutti i canali a esclusione di "Rai 3 TGR Piemonte", "Rai 3 TGR Liguria" e "Rai 3 TGR Emilia-Romagna". Alle ore 19.30 invece, è andato in onda su tutti i canali a esclusione di "Rai 3 TGR Valle d'Aosta", "Rai 3 TGR Piemonte", "Rai 3 TGR Liguria", "Rai 3 TGR Veneto", "Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia", "Rai 3 TGR Furlanija Krajina" (Rai 3 Bis), e "Rai 3 TGR Emilia-Romagna". Su alcuni di questi è andata in onda una breve edizione. A causa dello sciopero, il canale "Rai 3 TGR Lombardia" ha curiosamente trasmesso per diverse ore con il logo di "Rai 3 HD" sul satellite, anche se l'emissione risultava sempre in SD. La stessa cosa è avvenuta sul digitale terrestre nel momento in cui la versione risultava "regionalizzata" ma in HD nativo a 1280x720p. Ricordiamo che in mancanza del TGR, in onda viene trasmessa la programmazione nazionale con il countdown.



25.11.2023

Problemi tecnici per "RADIONORBA TV" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Dal pomeriggio di ieri alle ore 17.43 il canale risulta bloccato con un fermo immagine!!



26.11.2023

Novità per "RADIONORBA TV" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Eliminata l'emittente radiofonica "Test AAC Radio Margherita".



26.11.2023

Novità per "RADIONORBA TV" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Il canale è tornato a trasmettere regolarmente.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 2/3. Eliminata l'emittente radiofonica "Test AAC Radio Margherita".



29.11.2023

Novità in vista per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Da digital-forum, apprendiamo che Sanremo 2024 verrà prodotta da "Roma 3" in UltraHD!. Per la prima volta quindi, Sanremo verrà trasmesso in 4K Nativo! Il 7 Dicembre invece, sempre su "Rai 4K" verrà trasmessa in diretta la prima della scala di Milano "Don Carlo" in UltraHD 4K (solo l'opera)! Stay Tuned!

DICEMBRE 2023

01.12.2023

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In sovraimpressione, appare ora un quadrato rosso con scritto "Open application". Questo messaggio è riferito all'applicazione HbbTV che da alcune settimane non risultava più attiva e funzionante. Premendo il tasto rosso però, non si avvia nulla. Su alcuni decoder/tv invece, premendo il tasto rosso si carica una schermata completamente nera.

Novità per "SuperTennis HD" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Nella serata di ieri, l?EPG del canale segnava dalle ore 06.00 la scritta "News". Da questa mattina alle ore 06.00 però, l'EPG è tornata regolarmente presente, e il canale risulta ancora visibile su Sky! Il canale almeno per il momento non ha quindi cessato le trasmissioni su Sky come inizialmente previsto!

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Il canale "BIKE" risulta ora senza identificativo "SID 4102". Di conseguenza il canale non è più sintonizzabile sulla maggiorparte dei decoder/tv. Da questa mattina alle ore 06.00 circa però, il canale è stato aggiunto sulla nuova frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Dalla tarda mattinata inoltre, il canale sulla vecchia frequenza risulta inattivo (a schermo nero).

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Il canale "Explorer HD Channel" risulta ora senza identificativo "SID 13534". Di conseguenza il canale non è più sintonizzabile sulla maggiorparte dei decoder/tv. Da questa mattina alle ore 06.00 circa però, il canale è stato aggiunto sulla nuova frequenza Sky DVB-S2 12341 V 29900 5/6. Dalla tarda mattinata inoltre, il canale sulla vecchia frequenza risulta inattivo (a schermo nero).

Novità per "TV2000 HD" canale presente sulla vecchia frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Dalla tarda mattinata il canale risulta inattivo (a schermo nero). Il canale è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6.

Novità per i canali "Bambini HD", "News HD", "Cinema HD", "Primafila HD", "Sport HD", "Intrattenim. HD", "Sky Sport HD" presenti sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 5/6. Dalla giornata odierna il cartello in onda su questi canali è stato modificato!

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11977 H 29900 5/6. Eliminati i canali SD "Sky Cinema Due", "Sky Sport Arena", "Sky Sport Calcio" e "Sky Sport Calcio".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 5/6. Eliminati i canali SD "Sky Cinema Romance" e "Sky Cinema Suspense".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Eliminati i canali SD "Paola Cortellesi Collection", "Sky Cinema Comedy", "Sky Cinema Drama" e "Sky Cinema Due +24".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12073 V 29900 5/6. Eliminato il canale SD "Sky Atlantic".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 5/6. Eliminato il canale SD "Sky Uno +1".



02.12.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 5/6. Eliminato il canale "Sky Sport Golf".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. I canali senza identificativo "SID 13534" (Explorer HD Channel), "SID 4102" (BIKE) e il canale "TV2000 HD" risultano ora inattivi (canali dati). I tre canali però, non sono stati eliminati dalla frequenza.

Novità per "Rai 3 TGR Lazio" LCN 315 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale con "I programmi dell'accesso", il logo di "Rai 3" soffriva di alcuni problemi tecnici.

Novità per "TG NORBA 24" (HD) canale presente sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Dalla giornata di ieri, alcuni bumper, promo e spot pubblicitari sono trasmessi in HD Nativo. Il logo di rete come i programmi da studio però, risultano ancora in upscale. In alcuni casi però, la grafica risulta in HD, mentre le immagini risultano in upscale. Il logo di rete invece, risulta sempre in upscale. Durante la pubblicità infine, il logo semitrasparente bianco risulta assente.



03.12.2023

Novità nella numerazione LCN TivùSat! Di recente è stata finalmente eliminata dalle tabelle NIT nella Home Frequency TivùSat l'emittente radiofonica "Radio Dimensione Stereo" LCN 614 di TivùSat.



06.12.2023

Novità per "TG NORBA 24" (HD) canale presente sulla frequenza DVB-S2 12149 V 27500 3/4. Il canale risulta senza logo di rete.



07.12.2023

Novità per "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei bumper dedicati.

Novità per "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4. Nella serata odierna, il canale ha trasmettendo la diretta della "Serata inaugurale della Scala di Milano" con l'opera "Don Carlo". L'evento è stato trasmesso in 4K Ultra HD Nativo in HDR. Questo è il primo evento Rai a essere prodotto e trasmesso in diretta in 4K Nativo! Le immagini in nativo però, erano solo quelle dell'opera. La parte "esterna" con la conduzione e le interviste invece, era in upscale. Per l'occasione sul canale è stata attivata provvisoriamente anche l'EPG.



08.12.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Eliminato il canale "TV2000 HD". Il canale risulta inattivo (canale dati).

Novità per "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, anche il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.

Novità per "VIRGIN RADIO" (HD) LCN 68 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato e risulta animato.



09.12.2023

Novità per "La C sat" (La C TV HD) LCN 411 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, anche il logo di rete è stato addobbato e risulta animato. Quando è posizionato in alto a destra però, l'animazione risulta differente.



10.12.2023

Novità per "VIDEOLINA" LCN 819 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, è stata aggiunta in sovraimpressione la scritta "BUONE FESTE". Inoltre, sul canale è saltuariamente presente un promo dedicato.

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, il canale trasmette ora esclusivamente film dedicati al Natale. Segnaliamo inoltre che sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper dedicati.



11.12.2023

Novità per "GOLD TV" (SAT) LCN 55 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper/promo dedicato.

Novità per "Radio Italia Trend TV HD" LCN 63 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11662 V 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato addobbato.

Novità per "Giornale Radio" canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/4. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete presente sulla grafica è stato addobbato.



12.12.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11785 H 29900 5/6. Eliminato il canale "Nick Jr +1". Aggiunti i canali "Sky Cinema Romance" e "Sky Sport Max". Già nella serata di ieri i due canali erano stati aggiunti, ma senza identificativo.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11843 V 29900 5/6. Eliminati i canali "Sky Sport" e "Primafila 5". Aggiunto il canale "Sky Sport Arena". Già nella serata di ieri il canale era stato aggiunto, ma senza identificativo.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11881 V 27500 3/4. Aggiunto il canale senza identificativo "SID 11624". Il canale ha un bitrate variabile tra 0,60 Mbps e 1,80 Mbps. Che canale sarà?

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11977 H 29900 5/6. Aggiunti i canali "Sky Documentaries +1", "Sky Investigation +1", "Sky Documentaries +1", "DeAKids +1", "Discovery +1", "Boomerang +1". Già nella serata di ieri i canali erano stati aggiunti, ma senza identificativo.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 11996 V 29900 5/6. Eliminato il canale "Sky Sport Arena". In mattinata inoltre il canale "Sky Sport" risultava curiosamente in chiaro senza alcuna codifica. In onda però, era solo presente un cartello con il logo di Sky Sport. In seguito il canale è stato criptato. Aggiunti i canali "Nick Jr +1", "Caccia e PESCA", "Lazio Style HD" e "SuperTennis HD".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12034 V 29900 5/6. Aggiunti i canali "Fox News", "Sky Atlantic Maratone", "Milan TV", "Nickelodeon +1", "Fox Business" e "Boomerang". Al posto del canale "Primafila 3", è arrivato il canale "Dorcel Club".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Eliminati i canali "Comedy Central", "Caccia e PESCA", "Primafila 1", "SID 11716" e "Boomerang". Aggiunto il canale "Sky Sport Uno".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12073 V 29900 5/6. Aggiunto il canale "Comedy Central".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Tutti i canali tv presenti sulla frequenza risultano ora senza identificativo. L'emittente radiofonica "Radio Vaticana Europa" invece, risulta tutt'ora attiva. Il canale "ZONA DAZN 5" ha così cessato le trasmissioni. La frequenza a breve verrà spenta.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12245 H 29900 5/6. Tutti i canali presenti sulla frequenza risultano ora senza identificativo. I canali "ZONA DAZN 3" e "ZONA DAZN 4" hanno quindi cessato le trasmissioni. La frequenza a breve verrà spenta.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12341 V 29900 5/6. Eliminato il canale "Sky Sport Max". Aggiunti i canali "History +1", "History +1", "Sky Cinema Uno +24" e "Comedy +1".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12360 H 29900 5/6. Tutti i canali presenti sulla frequenza risultano ora senza identificativo. La frequenza a breve verrà spenta.

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12418 V 29900 5/6. Eliminato il canale "Sky Sport Uno". Aggiunti i canali "Sky Cinema Family" e "Sky Sport".

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12466 V 29900 5/6. Eliminati i canali "Fox News", "Sky Atlantic Maratone". Al posto del canale "Primafila 10" è arrivato il canale "Primafila 5". Al posto del canale "Primafila 6" è arrivato il canale "Primafila 3". Al posto del canale "Primafila 9" è arrivato il canale "Primafila 4". Eliminati i canali "Primafila 8", "Primafila 7" e "Primafila 4". Al posto del canale "Primafila 2" è arrivato il canale "Cento x Cento". Eliminato il canale "Fox Business". Aggiunti i canali "Eurosport HD" e "Eurosport 2 HD".



13.12.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Dalla giornata di ieri tutti i canali presenti sulla frequenza risultano senza identificativo. Di conseguenza anche il canale "BFC" che da diversi mesi risulta inattivo (canale dati) è ora senza identificativo e non più sintonizzabile sulla maggiorparte dei decoder/tv.

Novità per "ByoBlu" LCN 462 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. Dalla giornata di ieri il canale è nuovamente trasmesso in HD Nativo sul satellite. Da diversi mesi risultava in upscale. Contestualmente però. lo streaming del canale presente sul sito web è passato da HD Nativo a HD Upscale. La risoluzione del canale via satellite infine, è passata da 1280x720p a 960x1080i.

Novità per "Horse TV HD" LCN 444 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3. In occasione delle festività natalizie, il logo di rete è stato rimpicciolito e addobbato. il tutto tramite un'animazione.

Novità per "Wedo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono presenti dei nuovi bumper/promo di rete dedicati. Ricordiamo che da alcuni giorni il canale trasmette 24/24h film a tematica natalizia.

Novità per "BIKE" canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. Il canale dopo diversi mesi se non anni, è tornato a trasmettere in HD Nativo con la risoluzione video 1280x720p.



14.12.2023

Novità per "RADIO MONTE CARLO" (HD) LCN 67 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Mediaset DVB-S2 11432 V 29900 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper dedicato.

Novità per "ER24" LCN 518 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie i bumper di TRC sono stati personalizzati.



15.12.2023

Novità sulla frequenza Sky DVB-S2 12092 H 29900 3/4. Eliminata l'emittente radiofonica "Radio Vaticana Europa". L'emittente radiofonica è ora disponibile esclusivamente tramite la nuova frequenza.

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Riaggiunto il canale "Value24" (HD). Il canale su alcuni decoder/tv come accadeva già in passato rimane a schermo nero e si sente solo l'audio.



16.12.2023

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. L'applicazione HbbTV risulta ora regolarmente funzionante premendo il tasto rosso. Alcuni contenuti però, non risultano correttamente visibili, come non funziona ancora la Guida TV con la possibilità di scegliere lo streaming tra gli altri canali del gruppo.

Novità sul satellite Hotbird 13° Est e Sky! Nella giornata di ieri sono state spente le frequenze DVB-S2 12092 H 29900 3/4, DVB-S2 12245 H 29900 5/6 e DVB-S2 12360 H 29900 5/6. In precedenza queste tre frequenze erano utilizzate da SkyItalia.

Novità per "Rai 3 TGR Toscana" LCN 312 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29000 3/4. In mattinata durante la programmazione regionale con "I programmi dell'accesso", il logo di rete di Rai 3 risultava posizionato in alto a destra.



17.12.2023

Novità per "WeDo TV" LCN 60 di TivSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. In basso a destra sui dispositivi HbbTV compatibili appare ora il seguente messaggio "Premi il pulsante rosso del tuo telecomando per accedere all'intera gamma wedotv.".



18.12.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. Eliminato il canale "Value24" (HD).



20.12.2023

Novità sulla frequenza DVB-S2 11179 H 27500 2/3. Aggiunto il canale "KBS WORLD" (HD). Cambio di frequenza in vista? Ricordiamo infatti che il canale "KBS WORLD HD" LCN 91 di TivùSat è presente già sulla frequenza DVB-S2 11727 V 29900 3/4.



21.12.2023

Novità per "BIKE" (HD) canale presente sulla frequenza Sky DVB-S2 12054 H 29900 5/6. In occasione delle festività natalizie, sul canale sono saltuariamente presenti dei bumper/promo dedicati.

Novità per "MS MOTOR TV" e "MS CHANNEL" canali presenti sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sui due canali è saltuariamente presente un bumper dedicato.



23.12.2023

Novità sulla frequenza 12149 V 27500 3/4. Eliminato il canale "MEZZO". Il canale "Mezzo TV" LCN 49 di TivùSat, è ora visibile esclusivamente tramite la nuova frequenza DVB-S2 10930 H 30000 2/3.



25.12.2023

Novità per "Rai 3 TGR Südtirol HD" LCN 308 di TivùSat, canale presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11013 H 29900 3/4. In occasione una celebrazione religiosa in diretta, in alto a sinistra è presente il logo "Rai Alto Adige - Südtirol - Ladinia LIVE".



26.12.2023

Nella serata di ieri il canale "Rai 4K" LCN 210 di TivùSat, presente sulla frequenza Rai DVB-S2 11765 V 29900 3/4 ha trasmesso il programma "Stanotte a... Parigi" in 4K Ultra HD HDR. Alle ore 20.00 però, con il collegamento con il Tg1, il canale ha curiosamente trasmesso per 60 secondi circa un fermo immagine tratto dalla conferenza stampa di Sanremo Giovani.

Novità per "ACISPORT TV" LCN 52 di TivùSat, canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper dedicato.

Novità per "Italian Fishing TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. In occasione delle festività natalizie, sul canale è saltuariamente presente un bumper dedicato.



29.12.2023

Problemi tecnici per "MS MOTOR TV" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale risulta bloccato con un fermo immagine.

Problemi tecnici per "MS CHANNEL" canale presente sulla frequenza DVB-S2 12577 H 27500 3/4. Il canale risulta a schermo completamente nero.