Grande Novità per Digital-Forum.it: da Sabato 20 Gennaio Upgrade in Vista! 🚀✨

Domani, Sabato 20 Gennaio 2024, ci prepariamo a intraprendere un passo significativo per il nostro forum. Una serie di lavori di manutenzione saranno eseguiti con l'obiettivo di migrare da Vbulletin a Xenforo, apportando notevoli miglioramenti sia a livello grafico che funzionale. Questa decisione è stata presa per garantire una migliore esperienza di navigazione ai nostri utenti, rendendo il forum più moderno e completamente compatibile con i dispositivi mobili, come gli Smartphone e i Tablet, oltre che con i tradizionali Pc.

È importante sottolineare che, nonostante la trasformazione, gli utenti già registrati non dovranno affrontare alcun disagio. L'indirizzo del forum rimarrà invariato, accessibile attraverso il consueto https://www.digital-forum.it, e le credenziali di accesso, username e password, resteranno immutate.

La riapertura del forum è programmata per il pomeriggio dello stesso Sabato 20 Gennaio. Invitiamo gli utenti a dirigere i loro passi verso la Sezione Coordinamento, dove troveranno una discussione approfondita sul funzionamento del nuovo forum. Una dettagliata guida d'uso è stata redatta da Bobbys, nostro collaboratore di fiducia, per assicurare una transizione fluida e senza intoppi.

Per rimanere aggiornati su eventuali comunicati ufficiali e sviluppi, consigliamo vivamente di seguire i nostri canali social e di visitare regolarmente il nostro portale. In caso di domande o comunicazioni, DISQUS sarà il principale canale di interazione con la community.

Siamo entusiasti di portare questi miglioramenti al nostro forum e desideriamo esprimere la nostra gratitudine per la pazienza e la collaborazione di tutti gli utenti durante questo periodo di transizione. La community è la nostra forza trainante e siamo ansiosi di accogliervi numerosi dopo la riapertura, pronti a condividere insieme questa nuova fase emozionante. Grazie per essere con noi in questo viaggio.

