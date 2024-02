334mila nuove attivazioni per tivùsat nel 2023

Nel 2023 tivùsat ha registrato 334mila nuove attivazioni. Ed è stata scelta anche da 500 nuove strutture alberghiere. Il bilancio dell'anno appena trascorso è accolto con soddisfazione dal management della piattaforma satellitare gratuita. Nel complesso, ad oggi risultano attive circa 4 milioni di tessere nel mercato residenziale. Si tratta di numeri importanti che consolidano la presenza di tivùsat nel panorama televisivo italiano, grazie alla sua tecnologia efficiente ed ecologicamente sostenibile. La piattaforma satellitare, infatti, offre una diffusione capillare del segnale e una qualità di visione eccellente, nonché un bouquet di contenuti ricco e variegato.

L'ampia selezione di canali offerti da tivùsat permette di accedere a una ricca varietà di contenuti, che spaziano dall'intrattenimento allo sport (inclusa la Serie A a pagamento di Dazn), dai film e alle serie TV, ai programmi dedicati a bambini e ragazzi, e a una vasta gamma di canali informativi che comprendono sia quelli a livello locale (tutti i TG regionali) che nazionale e internazionale, in diverse lingue.

"Si tratta di un dato che migliora di oltre il 10% gli obiettivi previsti a budget", premette Stefano Luppi, consigliere delegato Rai. "Un risultato di tutto rilievo - sottolinea - anche perché fa seguito ad altri due anni importanti. Nel complesso, il triennio 2021-2023 vede circa 1,3 milioni di nuove attivazioni, rafforzando quindi il posizionamento della piattaforma satellitare nel sistema televisivo italiano".

Un sistema in cui il satellite di tivùsat - mettendo in mostra una tecnologia (a buon mercato ed efficiente sotto il profilo della sostenibilità ambientale) che garantisce capillarità del segnale e un'ottima qualità di visione - si sta ritagliando uno spazio sempre più importante, con un'offerta di oltre 130 canali di cui oltre 70 in alta definizione e 4K.

Nel bouquet di tivùsat figurano intrattenimento, sport (ora anche la Serie A a pagamento di Dazn), film e serie tv, programmi per bimbi e ragazzi e tanta informazione, da quella locale a quella nazionale e internazionale. Un bouquet ricco, in cui non mancano certo le esclusive.

Basti pensare, ed è assai probabile che questo avrà un effetto sulle attivazioni del 2024 della piattaforma satellitare, che quest'anno su Rai4K, canale in esclusiva sul bouquet di tivùsat, saranno trasmessi in ultra Hd il quinto (e forse ultimo) festival di Sanremo di Amadeus (e Fiorello), gli Europei di calcio di Germania e le Olimpiadi estive di Parigi. Per vedere tivùsat basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova gratuitamente all'interno della scatola del dispositivo.