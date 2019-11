Mercoledi 20 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Affairs of State - Intrighi di stato

Thriller nel mondo della politica. Un ambizioso assistente alla campagna elettorale di un candidato alla presidenza degli Stati Uniti finisce in una spirale di corruzione e ricatti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Wilde

Alcuni cowboy stanno arrivando in una zona desertica ed ecco che a cavallo arriva un uomo che sembra venuto da un altro pianeta, vestito con abiti molto ricercati. È Oscar Wilde che è andato a trovare i minatori. Partendo da questo originale episodio della vita di Wilde e continuando con il matrimonio, il regista descrive il periodo eterosessuale dell'autore di Salomé. Dopodiché assistiamo al cambiamento dell'uomo e alla relazione col giovane Lord Alfred.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spectre

Daniel Craig, Christoph Waltz e Monica Bellucci nel secondo 'Bond' di Sam Mendes. Un messaggio dal passato conduce 007 nel cuore di un'organizzazione segreta. Oscar per la canzone.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Operazione Spy Sitter

Bob Ho e' una spia della Cia che ha deciso di ritirarsi. E' vicino di casa e innamorato di Gillian la quale ha tre figli e ritiene che lui sia un venditore di penne. Un giorno la giovane donna deve partire per assistere il padre ammalato e affida la sua prole a Bob. I tre (la quattordicenne Gillian, Ian che e' vittima di bullismo alle elementari e la piccola Nora di 4 anni) non lo sopportano e fanno di tutto perche' non si occupi di loro. Ma Ian, convinto di scaricare il bootleg di un concerto, si appropria invece di un piano finalizzato a rendere inutilizzabile il petrolio di tutto il mondo tranne quello russo. I proprietari vogliono tornarne in possesso e sono ormai sulle tracce di Bob che ritengono si sia impadronito della formula.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Macchine mortali

Il visionario blockbuster sceneggiato e prodotto da Peter Jackson. In un futuro apocalittico, con le citta' trasformate in giganteschi veicoli, due ragazzi lottano per la propria vita.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Frenzy

Alfred Hitchcock dirige un thriller ambientato a Londra. Incriminato ingiustamente da Scotland Yard per una serie di omicidi, un ex pilota deve smascherare il vero colpevole.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'amore dura tre anni

Marc Marronnier ha trent'anni, una moglie e due lavori. Critico letterario di giorno e cronista mondano di notte, divorzia dopo tre anni per un sms di troppo. Se la moglie gli preferisce uno scrittore di successo, Marc vuole Alice, avvenente moglie del cugino incontrata al funerale della nonna. Conquistata da Marc sulle note e con le note di Michel Legrand, Alice prova a resistere al corteggiamento dell'uomo che disperato tenta il suicidio e poi scrive un pamphlet sulla caducita' dell'amore. Scalate le classifiche dei libri e il cuore di Alice, Marc all'improvviso e' il piu' letto, il piu' venduto, il piu' amato. Pubblicato con uno pseudonimo, "L'amore dura tre anni" e' inviso ad Alice che non lo ha mai finito, che disprezza l'immaturita' del suo autore, che ignora l'identita' dell'autore. Identita' rivelata presto alla consegna di un prestigioso premio letterario. La rivelazione precipitera' la loro relazione. A Marc la responsabilita' di recuperarla e di viverla 'per sempre' felice e contento.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La melodie

Kad Merad in una storia di musica e riscatto nelle banlieue parigine. Un violinista accetta di insegnare in una classe di ragazzi difficili e riesce a catturare il loro interesse.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

E' già ieri

Antonio Albanese e Fabio De Luigi nella commedia remake di 'Ricomincio da capo'. In Spagna per un servizio sulle cicogne, un giornalista si ritrova a vivere sempre lo stesso giorno.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Due cuori e una provetta

Wally e Kassie sono due migliori amici newyorkesi quarantenni. Un giorno Kassie, stanca di attendere la storia giusta che non arriva mai, decide di fare un figlio da sola e crescerlo fuori città. Sceglie quindi come donatore Ronald, tutto fisico, sorrisi e disponibilità, e Wally, che è tutto nevrosi, ipocondria e insofferenze, si scopre improvvisamente gelosissimo. Durante il party per l’inseminazione, ubriaco fradicio, scambia il suo seme con quello di Ronald, poi perde coscienza e dimentica tutto. Quando, però, sette anni dopo, la donna torna a New York con il piccolo nevrotico e ipocondriaco Sebastian, Wally non può che constatare che si trova di fronte a un suo piccolo clone. Comincia così a ricordare.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il vizio della speranza

Premio del pubblico al Festival di Roma e un David di Donatello per il dramma di Edoardo De Angelis con Pina Turco. Maria, finita in uno sporco giro, si ribella alla sua vita tormentata.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Film che e' al contempo, prequelspin-offsequel del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore. La perfida strega Ravenna, C. Theron, si serve della sua bellezza e della sua magia per impadronirsi di un regno dopo l'altro. Sua sorella Freya, E. Blunt, nel frattempo, si innamora di un giovane promesso ad un'altra.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Autobahn - Fuori controllo

Action-thriller con i premi Oscar Anthony Hopkins e Ben Kingsley. Casey lavora in Europa come corriere della droga, per conto di un gangster tedesco, Geran. Dopo aver incontrato Juliette ed essersene innamorato, esce dal giro per dedicarsi a lei. Ma quando scopre che la donna ha bisogno di cure molto costose per sopravvivere, Casey torna a bussare alla porta di Geran: questi ha in serbo per lui un colpo molto pericoloso, una rapina ai danni del maggiore trafficante di droga tedesco.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

47 Ronin

Keanu Reeves e' il protagonista nella parte di Kai, un emarginato che si unisce ad Oishi, il leader dei 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul tiranno Signore che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi seguaci guerrieri. Per restituire l'onore al loro feudo, i guerrieri si troveranno ad affrontare delle dure prove per distruggere gli ordinari guerrieri.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Le fati ignoranti

M. Buy e S. Accorsi diretti da F. Ozpetek. Un uomo muore in un incidente e sua moglie si isola da tutto, finchè non scopre che lui aveva un'amante. Un uomo.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Colpo grosso al Drago Rosso - Rush hour 2

L'ispettore capo Lee e il detective James Carter sono tornati! Ma questa volta sono in vacanza ad Hong Kong. Subito dopo il loro arrivo nella metropoli cinese, una bomba esplode all'ambasciata americana e all'ispettore Lee viene assegnato al caso. Con J. Chan e C. Tucker.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)