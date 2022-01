MasterChef Italia Sky e streaming NOW | Ballottaggio, Golden Mystery Box, Skill Test

Le sfide a MasterChef Italia non si fermano e corrono sul filo dell’equilibrio. Giovedì 27 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, i cuochi amatoriali continuano a darsi battaglia tra i fornelli a colpi di forchette e cucchiai, talento e originalità, per conquistare i giudici Bruno Barbieri,Antonino CannavacciuoloeGiorgio Locatelli e tenere allacciato l’ambito grembiule.

A inizio serata arriverà il verdetto del ballottaggio, rimasto in sospeso, tra Bruno e Christian: tenuti in standby per una settimana dopo il Pressure Test di Trieste, conosceranno la loro sorte al rientro nella cucina di MasterChef Italia.

Subito dopo, ripartirà immediatamente la gara con un nuovo momento carico di tensione: tornerà la Golden Mystery Box, che nasconderà al suo interno due anime opposte da equilibrare magistralmente con le capacità ma anche con un pizzico di strategia. Da un lato ci saranno i sapori forti di ingredienti come l’aringa salata, la carne di pecora, il jalapeno, il peperone rosso e il formaggio francese, dall’altra parte i toni delicati del carosello, del cottage cheese, dei lamponi, dell’ombrina e della salicornia.

Durante l’Invention Test, arriverà tra i fornelli della Masterclass una dolcissima brezza marina grazie a Lele Usai, lo chef marinaio esperto di trasformazione del pesce, con una Stella Michelin al suo ristorante Il Tino a Fiumicino. L’aria di mare non porterà sollievo tra i cuochi ma una nuova sfida da superare per poter conservare il proprio posto all’interno della gara: nel corso degli episodi di giovedì 27 gennaio - alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW - i piatti di Chef Usai ad altissima difficoltà alzeranno ancora una volta l’asticella della competizione.

Infine, senza un attimo di respiro, arriverà il secondo Skill Test di stagione: tre temutissime prove tecniche, studiate appositamente dai giudici e dedicate ai prodotti di origine animale, attendono i concorrenti per testarne le capacità. Chi tra loro proseguirà il proprio sogno a MasterChef Italia?

MASTERCHEF MAGAZINE

Continua, inoltre, l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, dal lunedì al venerdì alle ore 19:45 sempre su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Proseguirà la conoscenza dei concorrenti di questa edizione di MasterChef Italia, e la rubrica Cucina Green ospiterà Chef Mariangela Susigan e l’ornitogallo. #Instafood vedrà protagonista Bruno Barbieri e in Ritratti troveremo lo Chef Stefano Ferraro e il suo percorso in pasticceria. Chef Luca Abbadir realizzerà un curioso dessert con il gelato al carciofo, mentre gli ex concorrenti Gilberto e Gloria, protagonisti dell’ottava edizione di MasterChef Italia, riscopriranno il brivido della Mystery Box. Inoltre, in Due giudici una spesa Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli torneranno a condividere la cucina del Magazine.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars- Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.

RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. Lo scorso settembre, Banijay ha annunciato che MasterChef, uno dei suoi format di maggior successo, ha superato le500 edizioni, un risultato incredibile dal reboot nel 2005. Il pluripremiato e iconico cooking show creato da Franc Roddam appassiona il pubblico da più di 30 anni e nel 2017 è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”, MasterChef, ad oggi, conta 64 versioni locali e più di 10.000 episodi in onda in tutto il mondo, oltre al traguardo storico delle 500 stagioni appena raggiunto. Solo durante il 2020, nonostante le restrizioni per le riprese, ci sono state 43 produzioni in 30 mercati.

MASTERCHEF ITALIA: OGNI GIOVEDÌ ALLE 21.15 SU SKY UNO

