Calciomercato - L’Originale di Sky Sport on the road in diretta da Rimini

Fino al 7 luglio, Calciomercato – l’Originale sarà on the road. Grazie alla collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Master Group Sport, il programma di Sky Sport ideato e condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, diventa itinerante con quattro puntate in diretta dal Grand Hotel di Rimini, dalle 23 su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Ogni sera si alterneranno giornalisti e talent della squadra di Sky Sport: ieri sera sono stati ospiti il Direttore di Sky Sport Federico Ferri, insieme a Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero (in collegamento). Stasera Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti; mercoledì Massimo Marianella e Paolo Di Canio (in collegamento) e infine giovedì Giancarlo Marocchi, Matteo Marani, Luca Marchegiani e mister Fabio Capello (in collegamento).

Inoltre, da non perdere “Colpi da Maestro”, una sintesi del talk show curato dal giornalista di Sky Sport ePresidente del Museo del Calcio di Coverciano Matteo Marani, in onda mercoledì 6 luglio a mezzanotte su Sky Sport Calcio, che ripercorre la storica vittoria azzurra del Mondiale ’82 alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e di quattro ospiti d’eccezione come Rosella Sensi, Beppe Bergomi, Arrigo Sacchi e Frederic Massara: un viaggio nella memoria a 40 anni dal successo azzurro e un’analisi di come sono cambiati il calcio e il calciomercato, attraverso il racconto e le emozioni di chi l’ha vissuto da protagonista.

“Calciomercato - l’Originale” si conferma uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’estate di Sky Sport con una media di 122 mila spettatori a serata, dato che sale a 155 mila in media per ogni episodio se si considerano anche le repliche del giorno dopo. La puntata più vista è quella del 14 giugno scorso, con 169 mila spettatori medi, in occasione di Germania-Italia di Nations League.

Numeri importanti anche sui social network: secondo Talkwalker, Calciomercato – l’Originale si attesta al secondo posto nella classifica generale di giugno dei programmi tv con maggiori interazioni, 711 mila (2,8 mila su Facebook, 555 mila su Instagram e 154 mila su Twitter).

“Calciomercato - l’Originale” è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli. E mercoledì 6 luglio dalle ore 18, il grande pubblico di tifosi e appassionati potrà incontrare la squadra di “Calciomercato - l’Originale” al completopresso il Negozio Sky di Rimini in Via Garibaldi 14.

Di seguito i passaggi dello speciale “Colpi da Maestro” in onda su Sky Sport e in streaming su NOW:

mercoledì 6 luglio: ore 24 su Sky Sport Calcio

giovedì 7 luglio: ore 24 su Sky Sport Football

venerdì 8 luglio: ore 20.30 su Sky Sport Football

sabato 9 luglio: ore 20.30 su Sky Sport Uno

domenica 10 luglio: ore 23.30 su Sky Sport Uno

lunedì 11 luglio: ore 20 su Sky Sport Football

martedì 12 luglio: ore 24 su Sky Sport Calcio

Sky Sport si prepara a raccontare un’estate mai così ricca di eventi sportivi con protagonisti i colori azzurri: per la prima volta sui canali Sky i Mondiali di atletica leggera (dal 15 al 24 luglio) dove l’Italia punterà a confermare i successi delle ultime Olimpiadi di Tokyo portando in pista i suoi atleti migliori e i Campionati Europei LEN di nuoto a Roma (dall’11 al 21 agosto), la massima rassegna continentale delle discipline acquatiche che accoglierà 1500 atleti provenienti da 52 nazioni, i quali si sfideranno nei quattro sport olimpici -nuoto, nuoto in acque libere, tuffi e nuoto sincronizzato- e per la prima volta nella storia dei campionati europei, anche nei tuffi dalle grandi altezze. Grandi aspettative per la Nazionale italiana, al primo evento dopo l’addio di Federica Pellegrini, ma con tanti campioni che puntano all’oro.

Un ruolo da protagonista nell’Estate Azzurra di Sky Sport lo avrà anche il volley con cinque grandi appuntamenti: i Campionati Mondiali FIVB Maschili (dal 26 agosto all’11 settembre), con l'Italia di Fefè De Giorgi nella Pool E insieme a Canada, Cina e Turchia; i Campionati Mondiali FIVB Femminili (dal 23 settembre al 15 ottobre), con le ragazze di Davide Mazzanti nel Girone A con Belgio, Camerun, Kenya, Paesi Bassi e Porto Rico, la FIVB Nations League femminile (dal 31 maggio al 17 luglio), la FIVB Nations League maschile (dal 7 giugno al 24 luglio), la competizione internazionale che vede coinvolte le migliori 16 nazionali maschili e 16 femminili in un torneo ad alta intensità agonistica in giro per il mondo, che vedrà le Finals maschili disputarsi all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e quelle femminili ad Ankara, Turchia, e i Campionati Mondiali di beach volley (su Sky live le semifinali e la finale) in programma a Roma (dal 10 al 19 giugno).

E ancora: il calcio femminile con la UEFA Women’s EURO 2022 (dal 6 al 31 luglio) e la Nazionale guidata da Milena Bertolini che proverà ad alzare la coppa nel cielo di Wembley; la 41'edizione dei Campionati Europei maschili FIBA di pallacanestro con l’Italia tra i Paesi ospitanti dell’evento e gli Azzurri del coach Meo Sacchetti; il 79° Open d’Italia di golf (dal 15 al 18 settembre) sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

Continua anche la stagione del tennis, che si conferma uno dei pilastri della programmazione di Sky Sport con la copertura dei grandi tornei maschili: dal torneo su erba per eccellenza, Wimbledon (dal 27 giugno al 10 luglio) agli ATP Masters 1000 di Montreal (dal 7 al 14 agosto), Cincinnati (dal 14 al 21 agosto), Shanghai (dal 9 al 16 ottobre) e Parigi (dal 31 ottobre al 6 novembre) fino alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals (dall’8 al 12 novembre) e alle Nitto ATP Finals di Torino (dal 13 al 20 novembre), a cui si aggiungono il Challenger di Napoli (su Sky dal 9 all’11 settembre) e l’ATP Cup 2023. E poi la grande novità della Davis Cup, per la prima volta e fino al 2024 su Sky con le qualificazioni e le fasi finali (Group Stage in programma dal 14 al 18 settembre e le Finals dal 23 al 27 novembre) e, grazie alla partnership con SuperTennis, appuntamento con l’ATP 500 Queen’s (13-19 giugno) e con gli ATP 250 di Stoccarda (6-12 giugno), Eastbourne (20­25 giugno) e Gstaad (18-24 luglio).

Senza dimenticare la programmazione di Sky Sport dedicata al padel con il World Padel Tour e il Premier Padel e quella dei canali Eurosport dedicata a tre tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros e Us Open) e ad altri eventi tennistici internazionali, inclusa la Laver Cup.

E c’è un’altra importante notizia per tutti gli appassionati del grande calcio: grazie a un accordo con UEFA, sarà possibile vedere le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della UEFA Nations League 2022/2023, con le prime giornate di gioco già in corso, tutte le partite delle UEFA Nations League Finals (semifinali e finali, inclusa l’eventuale partecipazione dell’Italia) in programma a giugno 2023, tutti i migliori incontri della fase a gironi (tra marzo e novembre 2023) e degli spareggi (marzo 2024) delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 (European Qualifiers UEFA EURO 2024) e della serie di amichevoli internazionali in preparazione a UEFA EURO 2024 (in programma tra marzo e giugno 2024), eccezion fatta per le partite con protagonisti gli Azzurri.

Per non parlare della straordinaria stagione dei motori con oltre 20 campionati di motorsport in diretta, con il ritorno ai vertici della Ferrari in Formula 1 e la nuova generazione dei piloti italiani in MotoGP.

E poi ancora basket (NBA, Turkish Airlines EuroLeague, 7Days EuroCup, golf (con i restanti “Major” della stagione in corso: US Open a giugno e The Open Championship a luglio), rugby, padel, hockey su ghiaccio NHL, baseball MLB e tanti altri sport, per un totale di oltre 20 discipline e la diretta delle più grandi competizioni, raccontate con passione e competenza.

Infine, news e approfondimenti sullo sport nelle edizioni del canale all news Sky Sport 24 e le produzioni originali Sky Sport che tornano al centro della scena.