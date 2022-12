«Un' Estate Fa» una nuova serie originale nel 2023 in esclusiva su Sky e NOW

Sky annuncia UN’ESTATE FA, una nuova serie prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures le cui riprese si sono appena concluse e che si mostra già nelle primissime immagini del teaser rilasciato oggi, che vede i protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti guidare un cast di giovani talenti italiani in un thriller transgenerazionale su un mistero che si dipana fra gli anni ’90 e il presente.

Diretta da Davide Marengo (Il Cacciatore, Boris 3) e Marta Savina (Summertime 2) e girata fra Roma e dintorni e la Puglia, UN’ESTATE FA è una serie Sky Original in otto episodi attesi nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Lino Guanciale (La porta rossa, Il commissario Ricciardi, Sopravvissuti) interpreta Elio, un quarantenne dalla vita che sembra perfetta. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Passato e presente si alterneranno in maniera sempre più serrata nella sua mente e in tutti gli otto episodi della serie, con Elio interpretato da Filippo Scotti (È stata la mano di Dio, Io e Spotty, 1994) nella linea temporale del 1990.

Nel cast, accanto a Lino Guanciale e Filippo Scotti, anche Claudia Pandolfi, Martina Gatti, Nicole Grimaudo, Antonia Fotaras, Tobia De Angelis, Alessio Piazza, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti, Paolo Pierobon, Alessio Praticò, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Giovanni Buselli, Orlando Cinque, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi, Massimo De Santis.

UN’ESTATE FA è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, diretta da Davide Marengo e Marta Savina e scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini. Autore della colonna sonora originale è Michele Braga.

Sinossi - Elio vive una vita apparentemente perfetta, ha una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Trent’anni prima, però, nell’estate del 1990, Elio ha vissuto un trauma: partito per un camping del litorale laziale inseguendo Arianna, la ragazza di cui era innamorato, era stato ritrovato giorni dopo in stato confusionale, con un vuoto nella memoria a breve termine, mentre la ragazza era scomparsa senza lasciare traccia.

Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e la scientifica non ha dubbi: la ragazza non è morta accidentalmente, è stata uccisa, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati.

Sconvolto per la scoperta, Elio ha un incidente in auto. Perde i sensi, e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell’infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria, o sta diventando pazzo? Sa solo che tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l’urgenza di fare qualcosa, ma la sua mente continua a spostarsi nel tempo, tra l’oggi e il 1990. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla...

Sonia Rovai, Senior Director Original Productions Sky Studios, ha dichiarato:

«Un’idea originale la riconosci subito, ne intuisci immediatamente le potenzialità. Con Un’estate fa è stato così: ci ha conquistati fin da subito con una storia in grado di mischiare generi diversi e di parlare a due generazioni, i ragazzi e gli adulti, che sono ragazzi di ieri. Il tutto con al centro una forte linea crime e una detection che si fa presto anche ricerca di sé. E sullo sfondo, la capacità di giocare, in maniera anche leggera e divertente, con la nostalgia degli anni '90. Siamo felici di annunciarla, in collaborazione per la prima volta con Fabula Pictures, con cui abbiamo messo insieme una grande squadra di volti amatissimi, di attori più giovani già in rampa di lancio e altri del tutto esordienti. Davide Marengo e Marta Savina alla regia e Valerio Cilio e il suo team di scrittura ci porteranno indietro alle atmosfere di quegli anni, fra le immagini di Italia ’90, le cabine telefoniche e tantissime delle grandi canzoni del nostro passato più recente, per un amarcord dalla doppia anima, fra il crime e la leggerezza spensierata di quei lunghi pomeriggi d'estate».

Nicola De Angelis, CEO & Responsabile sviluppo e co-produzioni internazionali di Fabula Pictures, ha commentato:

«Le riprese di Un'estate fa sono state per Fabula l'occasione per lavorare con una fantastica squadra di talent. I ruoli principali, divisi in versione adulta e giovane, hanno permesso di mettere insieme un cast di grande impatto artistico. A dirigere questo gruppo di straordinari professionisti, i registi Davide Marengo e Marta Savina, capaci di bilanciare emozioni e mistero in maniera impeccabile e che ringraziamo per la dedizione che hanno mostrato per il progetto. Fabula ha creduto sin dall'inizio nella straordinaria commistione di nostalgia, mistero e divertimento raccontata da Un'estata fa e abbiamo trovato nel gruppo di scrittura, guidato da Valerio Cilio e completato da Federico Favot, insieme ai creatori della serie Michele Alberico e Massimo Bacchini, gli autori perfetti per dare corpo ed emozioni a questo avvincente racconto. Un ringraziamento sincero va a tutto il team di Sky per il costante supporto e la fiducia nel lavoro compiuto insieme, contando su una duratura serie di ulteriori, eccitanti, collaborazioni».

UN’ESTATE FA | NEL 2023 IN ESCLUSIVA SU SKY E IN STREAMING SOLO SU NOW