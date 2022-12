È stato tutto bello: storia di Paolino e Pablito. Il documentario su Sky e NOW (anche in 4K)

Arriva in prima tv su Sky È STATO TUTTO BELLO - STORIA DI PAOLINO E PABLITO, che vede il ritorno alla regia di Walter Veltroni per catturare l’emozionante storia calcistica e umana di Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre 2020. Il documentario sarà in onda mercoledì 21 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in contemporanea anche su Sky Cinema 4K, Sky Documentaries, sabato 24 dicembre alle 14 e alle 21 su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Impressionante la mole di materiale di repertorio utilizzato in montaggio, dopo un anno e mezzo di raccolta in tutti gli archivi possibili immaginabili, per documentare una vita intera, dalle prove più esaltanti del campione ai suoi momenti umanamente più difficili e cupi: l’esistenza terrena di Paolo Rossi, che fu Paolino e poi Pablito, è impastata con dolore, gioia, sacrificio, trionfo, amarezza e tanto amore. Contribuiscono al suo ritratto tante testimonianze e interviste: dal fratello Rossano a Federica Cappelletti, la seconda moglie di Paolo Rossi, fino agli ex compagni di squadra Antonio Cabrini, Marco Tardelli e Beppe Bergomi. Il film è una produzione Palomar, in collaborazione con Vision Distribution e Sky.

“Della stagione di Paolo Rossi campione del mondo tutti sanno tutto – spiega ancora Veltroni, che firma il suo decimo film dopo titoli come “I bambini sanno” e “C’è tempo” -. Meno si conosce della sua vita, della sua storia. Siamo andati a Santa Lucia, frazione di Prato, per ritrovare i suoi luoghi. Abbiamo ascoltato dal fratello Rossano i racconti di quando loro due, bambini, si stringevano nel letto per fronteggiare il freddo o di quando scartavano gli ulivi per giocare al calcio. Paolino era una creatura gracile, dotata di un talento e di una determinazione incredibili. I suoi compagni di squadra della Cattolica Virtus si sono ritrovati per ricordare il loro compagno scomparso. Marco Tardelli e Antonio Cabrini sono tornati nei luoghi del Mundial vinto per parlare di lui. E con la moglie Federica e le figlie, abbiamo ricordato i suoi ultimi anni. È la storia di due persone in una, Paolino e Pablito, unite da due caratteristiche: la capacità di reazione alle avversità e al dolore (gli infortuni e il calcio scommesse) e il sorriso. Il sorriso con il quale il film si apre e si chiude. È la storia di un italiano, non solo di un calciatore.”

SINOSSI - Bambino gracile all’apparenza e di famiglia proletaria, Paolino gioca a calcio tutti i giorni nei campetti dell’oratorio della sua città, Prato. Il talento si nota e, appena quattordicenne, viene chiamato a giocare nella giovanile della grande Juventus, che lo costringe a trasferirsi da solo a Torino. Si rompe il menisco per tre volte all’inizio di una carriera che rischia di non cominciare mai. Dopo essere diventato capocannoniere e aver fatto impazzire l’Italia ai Mondiali in Argentina, durante i quali entra nel cuore di tutti con il soprannome di Pablito, la sua carriera subisce nuovamente una battuta d’arresto: viene investito dalle accuse nel brutto affaire del calcioscommesse. Seppur assolto dal tribunale, la giustizia sportiva lo condanna a due anni di assenza dai campi. Subito dopo, però, Enzo Bearzot, che lo ama e lo stima da sempre, lo porta senza esitazione in Spagna a giocare quel Mondiale dell’82 che tutta l’Italia ricorda.

Filmati privati, interviste a chi lo ha conosciuto nella sua intimità, repertorio delle sue prove più straordinarie e testimonianze dei suoi momenti più difficili: la storia di Paolo Rossi (insieme Paolino e Pablito) è, sempre, dolore, gioia, sacrificio, trionfo.

