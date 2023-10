X Factor 2023, Bootcamp. Le scelte dei Giudici e l'Inizio della sfida per i concorrenti

Bootcamp di X Factor 2023, primo atto. È iniziata ufficialmente la gara tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan nello show Sky Original prodotto da Fremantle: con la scelta dei 12 concorrenti di ciascuna squadra, per la prima volta nella storia dello show eseguita direttamente e personalmente dai giudici, ha preso il via anche la sfida tra i quattro che ora non devono più solo scovare il talento ma anche supportare i propri ragazzi. E così ciascuno di loro ha dapprima selezionato una dozzina di ragazzi da portare i Bootcamp, quindi Fedez e Dargen hanno completato lo step successivo, riducendoli da 12 ai 5 che poi ritroveranno alle Home Visit, ultimo scoglio prima degli ambitissimi Live.

E sono stati dei Bootcamp al cardiopalmo, per i due. Ogni scelta, e soprattutto ogni switch sulle fatidiche 5 sedie, sono stati originati da grandi e profonde riflessioni del giudice al tavolo, ma anche da rumorosissimi incitamenti o giudizi negativi dal pubblico sugli spalti. Come sempre, a far gli onori di casa conducendo la puntata e interagendo con gli artisti prima e dopo le loro esibizioni, Francesca Michielin, che ha anche eseguito dal vivo “Un’estate fa”, cover del grande classico di Franco Califano, colonna sonora della serie omonima al debutto oggi 6 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Poi è arrivato il momento delle scelte. Per la squadra di Fedez, i concorrenti ad essere selezionati sono stati Lorenzo Bonfanti, che ha presentato un’intensa cover acustica di “The Sound Of Silence” di Simon & Garfunkel; Sara Sorrenti con la sua versione elettronica di “The House of the Rising Sun” dei The Animals; Giulia Petronio con una convincente reinterpretazione di “Blue Jeans” di Lana del Rey; Maria Tomba e la sua energica performance sulle note di “America” di Gianna Nannini; Asia Leva, che con la sua personalizzazione di “Bang Bang” di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj, ha convinto il suo giudice.

Per la squadra di Dargen D’Amico, a conquistare le 5 sedie disponibili sono stati: Andrea Settembre, con una cover personalissima di “End Of The Road” di Noga Erez; Fabio D’Errico, con una versione riarrangiata di “Caruso” di Lucio Dalla; gli Stunt Pilots e la loro carica rock con “Aeroplane” dei Red Hot Chili Peppers; Edoardo Brogi con una cover di “Radioactive” degli Imagine Dragons; e Fabrizio Longobardi (in arte Il Solito Dandy), con il suo inedito “Solo Tu”.

L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 531mila spettatori medi(share del 2,1%), in linea rispetto all’episodio precedente. Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni l’episodio della scorsa settimana supera quota 1,9 milioni spettatori medi (1.937.023), registrando anche una performance molto buona in termini di permanenza, al 59%, in crescita rispetto a un anno fa.

Grazie alle oltre 108mila interazioni social nella giornata e a quasi 117mila interazioni totali, in crescita rispetto alla scorsa settimana rispettivamente del +7% e del +9%, l’hashtag ufficiale #XF2023 è rimasto sul podio delle tendenze durante tutta la messa in onda fino alle prime ore di venerdì; in tendenza è entrato anche il nome di Dargen (fonti: Talkwalker, Trends24.in)

La prossima settimana, giovedì 12, sempre su Sky e in streaming su NOW, sarà il turno degli altri due giudici, Ambra e Morgan. A fine serata, ciascuno dei quattro giudici avrà a propria disposizione il quintetto con cui andranno alle Home Visit (nella serata del 19 ottobre), l’ultima chance per poter conquistare il pass più ambito e desiderato, il posto tra i 12 dei Live Show, in partenza dal 26 ottobre.

X Factor 2023 prosegue tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Prossima settimana ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con le Audition, dopodiché per due settimane torneranno i Bootcamp che definiranno la cinquina di aspiranti concorrenti che si contenderanno, nelle Home Visit (19 ottobre), i tre posti a disposizione per ogni giudice per i Live Show, che prenderanno il via il 26 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.

