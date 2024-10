May December n Prima TV su Sky e streaming NOW - Ondemand 4K

Arriva in prima TV su Sky l’acclamato film di Todd Haynes MAY DECEMBER, in onda mercoledì 9 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e candidato all’Oscar® per la miglior sceneggiatura originale, l’intenso film di Todd Haynes vede protagoniste le impareggiabili Julianne Moore e Natalie Portman in una storia che esplora uno dei grandi talenti della specie umana: il nostro colossale rifiuto di guardare noi stessi. Ispirato a fatti realmente accaduti riguardanti una famiglia americana inconsueta nata da uno scandalo pubblico diventato un evento mediatico nazionale, la pellicola racconta la realizzazione di un film seguendo un’attrice che si reca a Savannah, in Georgia, per studiare dal vivo la donna che interpreterà e le vite dei suoi familiari. È attraverso questo delicato processo di esplorazione, che fa da cornice a questa storia strana e inquietante, che veniamo a conoscenza del passato di questa matriarca al centro dello scandalo e del suo giovane marito, un coreano-americano con il quale la donna aveva iniziato una relazione quando lui era appena tredicenne.

SINOSSI - Una famosa attrice, Elizabeth Berry (Natalie Portman), è intenzionata a realizzare un film sulla storia vera di una coppia, Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore) e Joe Yoo (Charles Melton), la cui relazione clandestina aveva infiammato la stampa scandalistica e sconvolto gli Stati Uniti vent’anni prima. Per prepararsi al suo nuovo ruolo, entrerà nella loro vita rischiando di metterla in crisi.

COLLEZIONE ON DEMAND – VITA DA ATTORE - In occasione della prima TV di MAY DECEMBER Sky Cinema propone una ricca collezione on demand di film metacinematografici perché a volte, al cinema, gli attori interpretano…altri attori: ecco dunque una selezione di titoli che raccontano storie tra Hollywood e Cinecittà o dietro le quinte teatrali. Tra questi l’ultimo film di Saverio Costanzo FINALMENTE L'ALBA, il biopic MARILYN con Michelle Williams nei panni dell’icona del cinema degli anni 50 e il classico della commedia romantica NOTTING HILL con Julia Roberts e Hugh Grant.

MAY DECEMBER, mercoledì 9 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo

