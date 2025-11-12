Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Zverev (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

mercoledì, 12 novembre 2025

Gruppo Bjorn Borg: grazie al successo di Auger‑Aliassime su Shelton,
Sinner è padrone del proprio destino nel match serale con Zverev.
Diretta tv ore 20:30 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2.

Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Zverev (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)L'Inalpi Arena ha offerto ancora una volta la sua elettrizzante combinazione di tattica e suspense, ma è stato il drammatico epilogo della sessione diurna del Gruppo Bjorn Borg a spalancare la strada a Jannik Sinner. Grazie alla strenua rimonta di Felix Auger-Aliassime su Ben Shelton, l'azzurro si trova ora nella posizione ideale per sigillare il suo pass per le semifinali, un traguardo che dipende interamente dal suo scontro serale con Alexander Zverev. Il destino, insomma, è nelle mani del beniamino di casa. Per comprendere appieno la posta in gioco del match serale, è fondamentale partire dalla battaglia pomeridiana. Il canadese Felix Auger-Aliassime, nonostante i dubbi sulle sue condizioni fisiche emersi dopo la sconfitta contro Sinner, ha dimostrato notevole forza mentale e il suo rinomato talento sui campi rapidi indoor, prevalendo su Ben Shelton in due ore e venticinque minuti con il punteggio di 4-6, 7-6(7), 7-5.

Auger-Aliassime ha vissuto momenti di estrema difficoltà, arrivando a soli due punti dalla sconfitta nel teso tie-break del secondo set. L'americano Shelton aveva strappato il servizio per ben due volte nel parziale d'apertura, una dinamica insolita per il canadese su questa superficie. "Lui ha iniziato giocando molto meglio di me," ha ammesso Auger-Aliassime. Ma dopo aver annullato il set point grazie anche a un doppio fallo di Shelton, l'inerzia è mutata. La rimonta, la ventesima vittoria stagionale di Auger-Aliassime al set decisivo-un dato che lo pone al vertice del circuito-ha avuto l'effetto immediato di concentrare il fuoco su Sinner: in virtù di questo risultato, l'italiano ha la certezza matematica di qualificarsi alle semifinali se dovesse battere Zverev in serata, indipendentemente dal risultato specifico o dagli incontri successivi. Inoltre, una vittoria garantirebbe a Sinner anche il primo posto aritmetico nel Gruppo Borg.

L'appuntamento che vale l'accesso diretto alla final four è fissato per le 20:30. Sinner (1-0 nel girone) affronterà Alexander Zverev (anch'egli 1-0), nel decimo confronto diretto tra i due, e il quarto solo nel 2025. Il bilancio pende lievemente in favore dell'italiano per 5-4, ma è la striscia recente a descrivere un dominio netto: Sinner ha vinto gli ultimi quattro scontri consecutivi. Il 2025 ha visto Sinner superare Zverev nella finale degli Australian Open, nella combattuta finale di Vienna (3-6, 6-3, 7-5) e nella semifinale di Parigi, anche se in quest'ultima occasione il tedesco aveva sofferto per un infortunio alla caviglia. Sebbene Zverev abbia dimostrato grande solidità nel suo debutto contro Shelton, vincendo l'84% dei punti con la prima di servizio e senza concedere alcuna palla break, Jannik Sinner ha alzato l'asticella ancora di più. Nel suo esordio vincente contro Auger-Aliassime (7-5, 6-1), Sinner ha ottenuto numeri straordinari al servizio, conquistando l'89% dei punti con la prima e annullando ogni potenziale minaccia al break. L'azzurro ha riassunto la sua prestazione con disarmante semplicità, dichiarando: "Partita tosta, sono stato solido e concentrato".

La forma attuale di Sinner sui campi indoor non è passata inosservata. L'intensità e la precisione del gioco in condizioni rapide lo rendono un avversario temibile per chiunque. Flavia Pennetta ai microfoni di Sky Sport non ha usato mezzi termini, definendo Sinner "il miglior giocatore al mondo indoor". Un giudizio amplificato dall'analisi tecnica di Ivan Ljubicic, che ha descritto l'italiano come "impressionante per potenza ed equilibrio". Anche gli avversari diretti riconoscono la sua supremazia qui a Torino. Dopo la sconfitta subita, lo stesso Auger-Aliassime ha rilasciato parole cariche di ammirazione, definendolo "il giocatore più difficile da affrontare qui", aggiungendo che Sinner "È partito fortissimo e non si è più fermato. Dal primo all'ultimo punto, è stato incredibile".

Nonostante il vantaggio negli scontri diretti e una condizione fisica eccellente (mentre l'ultima vittoria di Zverev risale alla maratona di cinque set agli US Open 2023), l'attesa per l'incontro genera inevitabilmente una pressione enorme, percepita persino al di fuori del campo. Dopo l'ultimo allenamento, Sinner ha incrociato il leggendario allenatore di calcio Fabio Capello, il quale gli ha confessato senza filtri di non riuscire a seguire le sue partite poiché "mi fai soffrire troppo...".

Questa sera, Jannik Sinner non cerca solo la qualificazione, ma anche l'opportunità di continuare a mettere pressione sul suo rivale principale per il titolo di Numero Uno di fine anno PIF ATP. Sebbene la vittoria finale del torneo da imbattuto, unita a una mancata vittoria di Alcaraz, sia la combinazione richiesta per superare lo spagnolo in classifica, il primo passo irrinunciabile è blindare l'accesso alla semifinale.

