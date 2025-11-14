Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Hanno Ucciso l'Uomo Ragno su TV8 accende l'ascesa degli 883 tra amicizia e prime fratture

Il terzo e quarto episodio ripercorre l’origine del mito
tra sogni adolescenziali, musica e la prima crisi tra Max e Mauro
Venerdi 14 Novembre alle ore 21:30 su TV8

Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Ed è dai banchi di un liceo di Pavia che ha inizio il racconto di “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, la dramedy Sky Original di Sydney Sibilia ogni venerdì alle 21:30, per la prima volta in chiaro su TV8.

La serie, in otto episodi prodotti da Sky Studios e da Groenlandia - società del Gruppo Banijay, è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883. Max, interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo, e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli – Vostro Onore, Gli invisibili, Il filo sottile) sono due classici “underdog”: un nerd e un entusiasta affossati nella nebbia di Pavia, che, grazie alla musica, diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. Da una parte Max e la sua passione per il punk unita a una feroce timidezza, dall’altra Mauro e la sua smania di arrivare, di farcela, ma a fare cosa non si sa. Due che da soli, forse, non sarebbero andati lontano, ma che insieme hanno dato inizio a una leggenda arrivata fino a noi.

“Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi (Sul più bello, SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k).

SINOSSI DEI EPISODI 3 e 4 - La maturità è vicina ma Max e Mauro hanno studiato poco, concentrati sulla loro musica. I due ricevono una telefonata: Radio Deejay li vuole come ospiti su Italia 1! Per i due è l’occasione della vita ma ci sono così tante cose che potrebbero andare storte… senza dimenticare che l’esibizione è il giorno prima dell’orale della maturità! Cosa si fa dopo essere andati in televisione? Max e Mauro non la pensano allo stesso modo e, dopo una discussione, smettono di parlarsi. Inizia così l’estate e le loro strade sembrano dividersi, Mauro farà l’animatore e Max l’autista di ambulanze. Silvia intanto ha qualche problema col suo attuale ragazzo e si confessa proprio con Max che è ancora innamorato di lei. Quando a Max viene un’idea, però, l’unico con cui può parlarne è proprio Mauro

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Stasera in prima serata su TV8 due nuovi episodi.

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨