X Factor 2025 Sky NOW Live #4 travolge con doppia eliminazione, ritorno Mika e tango di Favino

HELL FACTOR INFIAMMA IL TAVOLO DEI GIUDICI

TOTAL AUDIENCE DI 771MILA SPETTATORI MEDI, +9%

RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, E OLTRE IL 4% DI SHARE

NEI SETTE GIORNI 2,1 MILIONI PER LA PUNTATA PRECEDENTE (FREE+PAY)

ANCORA RECORD DI VOTI: QUASI 3,5 MILIONI: +19% SULLA SCORSA STAGIONE



X FACTOR DOMINA LA CONVERSAZIONE SOCIAL:

+69% RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE,

È IL PROGRAMMA PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA

Immagini concesse da Sky

X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand



Una serata ad altissima tensione quella di Hell Factor, il quarto Live Show di X Factor 2025 andato ieri sera su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand). Un vero punto di svolta per la gara, segnata da una doppia eliminazione. La puntata si è aperta con un tango, insieme sensuale e ironico, che ha visto protagonisti Giorgia e, a sorpresa, l'ospite d’eccezione Pierfrancesco Favino (protagonista del film Il Maestro, ora nelle sale italiane), poi unitosi per qualche istante anche al tavolo dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Subito dopo, la sfida è entrata nel vivo con la spettacolare Giostra, powered by McDonald’s, in cui tutti gli artisti si sono alternati sul palco portando il loro cavallo di battaglia in un unico flusso continuo di musica: un loop frenetico che ha ripercorso i brani più iconici eseguiti finora nei Live, trasformando l’X Factor Arena in un turbine di luci, suoni e adrenalina. Una prova corale e scenografica, tra le più suggestive di sempre, che ha messo in mostra tutta la versatilità dei concorrenti.

Terminata la Giostra, la seconda manche ha preso forma in una sequenza di esibizioni capaci di attraversare registri emotivi e sonori profondamente diversi. Ad aprire è stata rob, che ha fatto esplodere la platea con tutta la potenza di Bring Me to Life degli Evanescence. È poi salita sul palco Layana, che ha cantato con sensualità e delicatezza Ancora ancora ancora di Mina; Delia ha stupito tutti con un mash-up sorprendente tra Lose Yourself di Eminem e La notte di Salvatore Adamo; Michelle ha proposto una sua intensa rivisitazione di Rimmel di Francesco De Gregori; eroCaddeo ha emozionato con uno dei brani più profondi e complessi del repertorio italiano, La cura di Franco Battiato; tellynonpiangere ha travolto il pubblico con Io sono Francesco di Tricarico; Tomasi ha riportato sul palco la poesia senza tempo de I giardini di marzo di Lucio Battisti; Viscardi ha toccato corde più intime con Il cielo in una stanza di Gino Paoli; e, infine, PierC ha affrontato con eleganza e intensità un classico come E tu… di Claudio Baglioni.

Nel finale, la tensione è salita alle stelle con lo svelamento della classifica: la meno votata, Michelle, è stata eliminata direttamente, mentre gli altri due artisti meno votati, Layana e Viscardi, sono finiti al classico ballottaggio, che ha portato all’uscita dalla gara di Layana, della squadra di Achille Lauro.

A rendere la serata ancora più speciale, il ritorno di Mika sul palco dell’X Factor Arena. L’artista, giudice di X Factor per cinque edizioni e amatissimo dal pubblico italiano, ha presentato il nuovo singolo Modern Times, che anticipa l’uscita del suo prossimo album prevista per il 2026: una performance luminosa, ironica e in pieno stile Mika.

Per questo quarto appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, X Factor 2025 ha registrato una Total Audience di 771mila spettatori, in crescita del 9% rispetto alla stessa puntata dello scorso anno, con il 4,1% di share (1 milione e 247 mila contatti unici),. Nei sette giorni, il Live Show 3 ha raggiunto una Total Audience di 2 milioni 70 mila spettatori, in linea rispetto alla stessa puntata dell’anno scorso.

Record anche per i voti: quasi 3,5 milioni di preferenze, +19% rispetto alla stagione precedente. In aumento la conversazione social: con 443mila interazioni nella rilevazione Linear e 491mila nella Same Day 24/7, il quarto Live di #XF2025 si conferma il programma più commentato della giornata (fonte: Talkwalker).

Dopo questa serata di Hell Factor, la gara entra nella fase più calda. La prossima settimana sarà la volta degli inediti: finalmente i concorrenti rimasti potranno far ascoltare le proprie canzoni originali, mentre si avvicina sempre di più la finalissima del 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, il grande evento, co-organizzato con il Comune di Napoli, e come annunciato ieri da Giorgia, a partire da mercoledì 19 novembre alle ore 12 si potranno nuovamente ottenere gli ingressi gratuiti attraverso la piattaforma (sito e app) TicketOne. La sfida si fa sempre più accesa: per gli artisti di X Factor 2025 è arrivato il momento decisivo per dimostrare di meritare un posto tra i finalisti.

Sito ufficiale xfactor.sky.it

Hashtag ufficiale #XF2025

#XF2025 Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit

@xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit

@xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It

@XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit

@xfactor_italia | @skyitalia | @nowit Youtube xfactoritalia | Sky

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.