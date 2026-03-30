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Il nuovo trailer della terza stagione di EUPHORIA, dal 13 Aprile su Sky e HBO Max

• 4 min lettura
Fonte: Digital-News (original) | Condividi 📲

Dal 13 aprile su Sky, NOW, Hbo Max
con Sharon Stone e Rosalía tra le novità.

Rilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell’Emmy® Zendaya. La serie arriverà in contemporanea assoluta con gli US dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW la terza.

Ancora realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie diventata un vero e proprio fenomeno della cultura pop - le prime due stagioni hanno ottenuto ben 25 nomination agli Emmy®, con nove vittorie - è composta da otto episodi che andranno in onda uno a settimana tutti i lunedì su Sky Atlantic.

Logline della terza stagione: un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

Cast principale della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy® Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, il candidato al Golden Globe® Jacob Elordi, la candidata agli Emmy® Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, la candidata agli Emmy® Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Guest star che tornano nei nuovi episodi: il vincitore dell’Emmy® Colman Domingo, il candidato ai GRAMMY® Dominic Fike,Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

Tra le nuove guest star della terza stagione: la vincitrice dell’Emmy® Sharon Stone, la vincitrice di un GRAMMY® ROSALÍA, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, il candidato agli Emmy® Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, il candidato agli Emmy® Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, la candidata agli Emmy® Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray e Vinnie Hacker.

Credits della terza stagione: creata, scritta, diretta e e prodotta come produttore esecutivo da Sam Levinson. I produttori esecutivi sono: Sam Levinson, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady e Gary Lennon. EUPHORIA è basata sull’omonima serie israeliana creata da Ron Leshem e Daphna Levin.

EUPHORIA | La terza stagione dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW

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HBO svela il secondo trailer ufficiale della terza stagione della serie drama originale “EUPHORIA”, acclamato capolavoro della cultura pop, che in Italia debutterà su HBO Max  lunedi 13 aprile.

Creata, scritta e diretta dal candidato agli Emmy® e vincitore del DGA Award® Sam Levinson, qui anche produttore esecutivo, con protagonista la vincitrice dell’Emmy® Zendaya, e prodotta in collaborazione con A24, la terza stagione è composta da otto episodi a rilascio settimanale. EUPHORIA è una delle serie più viste nella storia di HBO e le sue prime due stagioni hanno ottenuto 25 nomination agli Emmy®, con 9 vittorie.
Logline della terza stagione: Un gruppo di amici d’infanzia si confronta con il valore della fede, la possibilità di redenzione e il problema del male.

La terza stagione vede il ritorno nel cast principale di Zendaya, premiata agli Emmy®, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, nominato agli Oscar®, Sydney Sweeney nominata agli Emmy®, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, nominata agli Emmy®, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Tornano inoltre come guest star Colman Domingo, premiato agli Emmy®, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner e Marsha Gambles.

Tra le nuove guest star figurano la vincitrice agli Emmy® Sharon Stone, la vincitrice ai GRAMMY® ROSALÍA, Danielle Deadwyler, nominata all’Actor Award, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, nominato agli Emmy®, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, nominato agli Emmy®, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, nominata agli Emmy®, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray e Vinnie Hacker.

La terza stagione è stata girata utilizzando una nuova pellicola cinematografica KODAK, sia in 35mm che in 65mm. Sam Levinson e il direttore della fotografia vincitore dell’Emmy® Marcell Rév hanno collaborato strettamente con Kodak per la commercializzazione di questo nuovo supporto in entrambi i formati. EUPHORIA diventa così la prima serie televisiva narrativa a utilizzare in modo significativo il 65mm, offrendo un’immagine più ampia che riflette il passaggio dei personaggi dall’adolescenza a un mondo più vasto e complesso.

La serie è creata, scritta e diretta da Sam Levinson anche produttore esecutivo insieme a Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady e Gary Lennon. EUPHORIA è basata sull’omonima serie israeliana di HOT, creata da Ron Leshem e Daphna Levin.

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