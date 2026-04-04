Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 31a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Serie A oggi in TV: le partite della 31esima giornata con telecronisti Sky

Sabato 4 Aprile alle 20:45 | LAZIO - PARMA



Domenica 5 Aprile alle 18:00 | PISA - TORINO

Lunedi 6 Aprile alle 18:00 | JUVENTUS - GENOA



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (26a giornata).

Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA TRENTUNESIMA GIORNATA - Da sabato 4 a lunedì 6 aprile appuntamento con la trentunesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Lazio-Parma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 in campo Pisa-Torino su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Lunedì alle 18 sarà il momento di Juventus-Genoa,su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

STUDI E VOLTI SKY SPORT – Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,dalle 14 con Mario Giunta insieme a Dario Massara e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.45 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Lorenzo Minotti.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Sara Benci,con Fernando Orsi, Paolo Ciarravano e Maurizio Compagnoni ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Stefano De Grandis e Luca Marchegiani. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Luca Tommasini e Marco Nosotti.

Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta e Marco Bucciantini.

Lunedì a mezzogiornonuovo appuntamento con La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta insieme a Michele Padovano, Riccardo Gentile e Stefano De Grandis. Durante i match delle 20.45, aggiornamenti live dai campi di gioco con Speciale Campo Aperto condotto da Leo Di Bello, con Paolo Assogna, Luca Marchetti e Dario Massara ospiti in studio. Dalle 20 e dalle 22.45 in onda L’Originale. Alessandro Bonan e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Gianluca Di Marzio in collegamento da Madrid.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

La Formula 1 e la MotoGP, le coppe europee UEFA, l'NBA

e tutto il grande tennis ATP e WTA Tour. Tutto questo è NOW.

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SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 31a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 4 APRILE 2026

dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Dario Massara, Angelo Carotenuto

Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport.



in studio: Mario Giunta, Dario Massara, Angelo Carotenuto Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport. ore 15:00 Sassuolo vs Cagliari [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 18:00 Hellas Verona vs Fiorentina [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20:00 alle 20:35 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Saturday Night

in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Lorenzo Minotti, Stefano Borghi



in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Lorenzo Minotti, Stefano Borghi ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 31a Giornata: Lazio vs Parma

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini

Biancocelesti reduci da 3 vittorie di fila. Il Parma viene da 2 ko (Torino e Cremonese). Non batte la Lazio all'Olimpico da 17 anni, un pari e 10 ko.

DOMENICA 5 APRILE 2026

dalle 12:00 alle 15:30 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Nando Orsi, Paolo Ciarravano, Maurizio Compagnoni

Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo.



in studio: Sara Benci, Nando Orsi, Paolo Ciarravano, Maurizio Compagnoni Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo. ore 15:00 Cremonese vs Bologna [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football

in studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Stefano De Grandis, Luca Marchegiani (dalle 17)

Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello.



in studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Stefano De Grandis, Luca Marchegiani (dalle 17) Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello. ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 31a Giornata: Pisa vs Torino

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Mario Giunta

Toscani sempre ultimi reduci dalla sconfitta n. 23. Il Torino viene dal ko contro il Milan (3-2). Un solo successo nelle 11 sfide a Pisa, 6 pari e 4 sconfitte.



Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 Streaming: diretta su Sky Go e NOW Telecronaca: Dario Massara - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Mario Giunta Toscani sempre ultimi reduci dalla sconfitta n. 23. Il Torino viene dal ko contro il Milan (3-2). Un solo successo nelle 11 sfide a Pisa, 6 pari e 4 sconfitte. dalle 20:00 alle 20:40 Studio - Anteprima Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta

Quindici minuti di notizie, immagini, gol e interviste che costituiscono il menu' di Sky Calcio Club.

dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti, Luca Tommasini

Il racconto della domenica di sport e del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.



in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta Quindici minuti di notizie, immagini, gol e interviste che costituiscono il menu' di Sky Calcio Club. ore 20:45 Inter vs Roma [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 22:40 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Costacurta, Marco Bucciantini

Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.

LUNEDI 6 APRILE 2026

dalle 12:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Michele Padovano, Riccardo Gentile, Stefano De Grandis

Il meglio della giornata di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo.



in studio: Mario Giunta, Michele Padovano, Riccardo Gentile, Stefano De Grandis Il meglio della giornata di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo. ore 12:30 Udinese vs Como [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Lecce vs Atalanta [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 31a Giornata: Juventus vs Genoa

Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste Giovanni Guardalà e Riccardo Re

Bianconeri sempre in corsa per la Champions nonostante l'1-1 con il Sassuolo. Genoa reduce dal ko con l'Udinese. Non vince a Torino dal 1991, 5 pari e 20 ko.



Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251, Sky Sport 4K Streaming: diretta su Sky Go e NOW Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Aldo Serena Bordocampo ed interviste Giovanni Guardalà e Riccardo Re Bianconeri sempre in corsa per la Champions nonostante l'1-1 con il Sassuolo. Genoa reduce dal ko con l'Udinese. Non vince a Torino dal 1991, 5 pari e 20 ko. dalle 20 alle 21:15 e dalle 22.40 alle 24 Studio - L'Originale del Lunedì

in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi, Gianluca Di Marzio (da Madrid)

Curiosita', commenti, notizie e anticipazioni sui possibili movimenti del calciomercato.



in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi, Gianluca Di Marzio (da Madrid) Curiosita', commenti, notizie e anticipazioni sui possibili movimenti del calciomercato. dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Speciale

In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti, Dario Massara

Il racconto del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.



In studio: Leo Di Bello, Paolo Assogna, Luca Marchetti, Dario Massara Il racconto del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello. ore 20:45 Napoli vs Milan [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

TUTTA 31a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2030/2031, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2030 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 4 Aprile ore 15:00 | Sassuolo vs Cagliari

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Paolo Redi

Inviato a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Paolo Redi Inviato a Reggio Emilia per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti Sabato 4 Aprile ore 18:00 | Verona vs Fiorentina

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviata a Verona per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Manuel Favia Inviata a Verona per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi Sabato 4 Aprile ore 20:45 | Lazio vs Parma

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini Domenica 5 Aprile ore 15:00 | Cremonese vs Bologna

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviato a Cremona per collegamenti ed interviste: Edoardo Cozza



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Alessandro Sugoni Inviato a Cremona per collegamenti ed interviste: Edoardo Cozza Domenica 5 Aprile ore 18:00 | Pisa vs Torino

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Mario Giunta



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Dario Massara - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Mario Giunta Domenica 5 Aprile ore 20:45 | Inter vs Roma

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste : Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Riccardo Gentile Inviati a Milano per collegamenti ed interviste : Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Angelo Mangiante Lunedi 6 Aprile ore 12:30 | Udinese vs Como

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zanon

Inviato a Udine per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Zanon Inviato a Udine per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti Lunedi 6 Aprile ore 15:00 | Lecce vs Atalanta

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Elia Faggion

Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Elia Faggion Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni Lunedi 6 Aprile ore 18:00 | Juventus vs Genoa

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Aldo Serena

Bordocampo ed interviste Giovanni Guardalà e Riccardo Re



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Aldo Serena Bordocampo ed interviste Giovanni Guardalà e Riccardo Re Lunedi 6 Aprile ore 20:45 | Napoli vs Milan

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviati a Napoli per collegamenti ed interviste: Massimo Ugolini, Peppe Di Stefano, Francesco Modugno

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

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