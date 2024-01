AperiC, Partite Primavera 3 e 4, e Grandi Novità sul Canale YouTube della Lega Pro

Il nuovo palinsesto del canale YouTube della Lega Pro si presenta ricco di novità entusiasmanti. Da un nuovo talk show chiamato AperiC, che propone interviste e dibattiti, alla trasmissione delle partite dei campionati di Primavera 3 e 4, integrandosi con gli highlights di tutte le partite di Serie C NOW.

Una new entry molto speciale è il programma dedicato a Serie C NOW condotto da Sarah Castellana, chiamato AperiC. Questo show, in onda ogni mercoledì alle 19, analizzerà a trecentosessanta gradi i gironi del campionato di Serie C NOW. Previsti ospiti d’eccezione come giornalisti, legends o rappresentanti delle sessanta squadre tra allenatori, giocatori, presidenti e direttori sportivi.

Social Corner e Top Gol, le due rubriche principali che celebreranno rispettivamente i migliori momenti social della settimana ed i gol più belli della giornata trascorsa, saranno accompagnate da nuovi format e contenuti ogni settimana con tanto di interviste e focus su città, club e protagonisti di Serie C NOW. Previsti, nella puntata inaugurale, un intervento del Presidente Lega Pro Matteo Marani ed un collegamento con il giornalista Nicola Binda della Gazzetta dello Sport.

Sul canale arrivano anche le partite dei Campionati Primavera 3 e Primavera 4 con Fiorenzuola - Carrarese del 13 gennaio 2024 e Pontedera – Virtus Verona che si giocherà, invece, giorno 20 gennaio 2024.

