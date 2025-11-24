Coppa Davis, Italia domina, vince e paralizza Rai 1 mentre l’audience vola oltre i 6 milioni

La rimonta di Cobolli e il trionfo degli azzurri trasformano la finale

con la Spagna in un evento nazionale con numeri da Europei di calcio.



La domenica che ha spostato il TG1 delle 20,

superato il 31% di share e consacrato il tennis come fenomeno di massa.



Il tennis italiano ha raggiunto un’apoteosi sportiva e mediatica senza precedenti, culminata con il terzo trionfo consecutivo in Coppa Davis – il quarto complessivo per la nazione – in una domenica che ha letteralmente monopolizzato l’attenzione del pubblico nazionale. La finale vinta dagli azzurri contro la Spagna, non è stata solo una vittoria sul campo, ma un vero e proprio happening televisivo, capace di irrompere nella liturgia informativa serale, posticipando perfino l'edizione principale del telegiornale della sera.

I numeri Auditel testimoniano la trasformazione del tennis azzurro in fenomeno di massa, specialmente durante il match decisivo. L'incontro inaugurale della sfida, che ha visto Matteo Berrettini imporsi su Pablo Carreno Busta, aveva già catturato una platea imponente: secondo le elaborazioni sui dati Auditel, la partita ha raccolto complessivamente 3,6 milioni di spettatori con il 28% di share, considerando l'audience combinata di Raiuno e SuperTennis, il canale federale che detiene i diritti integrali della manifestazione. Il solo SuperTennis ha registrato per questo singolare un ascolto medio di 751.043 spettatori (5,88% di share) e ha raggiunto un picco di 839.267 di ascolto medio, sfiorando il 6,74% di share tra le 16:30 e le 16:35.

Ma è stata l'impresa in rimonta di Flavio Cobolli contro Jaume Munar a trasformare la domenica sportiva in una vera e propria epica televisiva. La prestazione del giovane romano ha tenuto incollati agli schermi una media di 5,1 milioni di telespettatori (total audience tra Raiuno e SuperTennis), portando lo share a superare la soglia del 31 per cento. In quel momento, si è calcolato che un italiano su tre fosse sintonizzato per seguire le sorti del match. Lo sforzo in tre set tra Cobolli e Munar, che si è protratto dalle 17:01 alle 20:05, ha registrato su Rai la quota del 25,7% di share con 4 milioni e 73 mila spettatori.

Il culmine narrativo e numerico è stato raggiunto nell’ultimo, combattutissimo set. Tra le 19:15 e le 20:01, la platea media è salita a 6,2 milioni di telespettatori e i contatti totali hanno raggiunto quasi 9,6 milioni. Una celebrazione di ascolti che, per gli analisti, ha richiamato i numeri riservati solitamente alle finali degli Europei di calcio. L'onda emotiva è stata tale che anche il post partita, tra le 20:05 e le 20:35, ha mantenuto un ascolto medio elevato di 915.971 spettatori sul solo SuperTennis.

Per Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), questo trionfo non rappresenta solamente una vittoria sul campo, ma il sigillo di un successo gestionale e programmatico durato un decennio. Ai microfoni di Radio anch'io lo sport su Rai 1, Binaghi ha sintetizzato il momento di grazia, unendo l'analisi sportiva a quella mediatica:

"Finalmente il tennis paralizza Rai 1, rinvia il tg: cose che accadevano ai tempi di Tomba. Come dirigenti, questa è la più grande vittoria degli ultimi dieci anni". Ha poi aggiunto, con pragmatismo: "Ora dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra. Se riusciremo a farlo, nei prossimi dieci anni continueremo a toglierci grandi soddisfazioni".

Il successo della Coppa Davis si riflette in modo potente anche sui risultati del canale federale SuperTennis, che ha vissuto un periodo di ascolti record. La giornata della finale si è classificata come la terza più vista nella storia del canale per ascolto medio e contatti totali, subito dopo le ultime due finali dello Us Open del 2024 e del 2025, e la quarta giornata di sempre per share. L'ascolto medio giornaliero del canale ha toccato i 243.263 spettatori, con uno share del 2,60%.

Mentre i ragazzi festeggiavano sul campo, onorando promesse incrociate (come quella di Berrettini a Cobolli di sollevare insieme la Coppa, replicando quanto Sinner aveva detto a Berrettini due anni prima), i dati televisivi certificavano che il tennis non è più uno sport di nicchia, ma un evento nazional-popolare. Il rinvio del notiziario serale più seguito della nazione simboleggia perfettamente questa nuova era, dimostrando che il tennis italiano non solo vince, ma è in grado di riscrivere, seppure per una sera, la programmazione collettiva del Paese.