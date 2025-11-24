Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSport › Coppa Davis, Italia domina, vince e paralizza Rai 1 mentre l’audience vola oltre i 6 milioni
Immagine di Coppa Davis, Italia domina, vince e paralizza Rai 1 mentre l’audience vola oltre i 6 milioni - Scopri di più su Sport

Coppa Davis, Italia domina, vince e paralizza Rai 1 mentre l’audience vola oltre i 6 milioni

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sport
lunedì, 24 novembre 2025 | Ore: 16:28

La rimonta di Cobolli e il trionfo degli azzurri trasformano la finale
con la Spagna in un evento nazionale con numeri da Europei di calcio.

La domenica che ha spostato il TG1 delle 20,
superato il 31% di share e consacrato il tennis come fenomeno di massa.

Il tennis italiano ha raggiunto un’apoteosi sportiva e mediatica senza precedenti, culminata con il terzo trionfo consecutivo in Coppa Davis – il quarto complessivo per la nazione – in una domenica che ha letteralmente monopolizzato l’attenzione del pubblico nazionale. La finale vinta dagli azzurri contro la Spagna, non è stata solo una vittoria sul campo, ma un vero e proprio happening televisivo, capace di irrompere nella liturgia informativa serale, posticipando perfino l'edizione principale del telegiornale della sera.

I numeri Auditel testimoniano la trasformazione del tennis azzurro in fenomeno di massa, specialmente durante il match decisivo. L'incontro inaugurale della sfida, che ha visto Matteo Berrettini imporsi su Pablo Carreno Busta, aveva già catturato una platea imponente: secondo le elaborazioni sui dati Auditel, la partita ha raccolto complessivamente 3,6 milioni di spettatori con il 28% di share, considerando l'audience combinata di Raiuno e SuperTennis, il canale federale che detiene i diritti integrali della manifestazione. Il solo SuperTennis ha registrato per questo singolare un ascolto medio di 751.043 spettatori (5,88% di share) e ha raggiunto un picco di 839.267 di ascolto medio, sfiorando il 6,74% di share tra le 16:30 e le 16:35.

Ma è stata l'impresa in rimonta di Flavio Cobolli contro Jaume Munar a trasformare la domenica sportiva in una vera e propria epica televisiva. La prestazione del giovane romano ha tenuto incollati agli schermi una media di 5,1 milioni di telespettatori (total audience tra Raiuno e SuperTennis), portando lo share a superare la soglia del 31 per cento. In quel momento, si è calcolato che un italiano su tre fosse sintonizzato per seguire le sorti del match. Lo sforzo in tre set tra Cobolli e Munar, che si è protratto dalle 17:01 alle 20:05, ha registrato su Rai la quota del 25,7% di share con 4 milioni e 73 mila spettatori.

Il culmine narrativo e numerico è stato raggiunto nell’ultimo, combattutissimo set. Tra le 19:15 e le 20:01, la platea media è salita a 6,2 milioni di telespettatori e i contatti totali hanno raggiunto quasi 9,6 milioni. Una celebrazione di ascolti che, per gli analisti, ha richiamato i numeri riservati solitamente alle finali degli Europei di calcio. L'onda emotiva è stata tale che anche il post partita, tra le 20:05 e le 20:35, ha mantenuto un ascolto medio elevato di 915.971 spettatori sul solo SuperTennis.

Per Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), questo trionfo non rappresenta solamente una vittoria sul campo, ma il sigillo di un successo gestionale e programmatico durato un decennio. Ai microfoni di Radio anch'io lo sport su Rai 1, Binaghi ha sintetizzato il momento di grazia, unendo l'analisi sportiva a quella mediatica:

"Finalmente il tennis paralizza Rai 1, rinvia il tg: cose che accadevano ai tempi di Tomba. Come dirigenti, questa è la più grande vittoria degli ultimi dieci anni". Ha poi aggiunto, con pragmatismo: "Ora dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra. Se riusciremo a farlo, nei prossimi dieci anni continueremo a toglierci grandi soddisfazioni".

Il successo della Coppa Davis si riflette in modo potente anche sui risultati del canale federale SuperTennis, che ha vissuto un periodo di ascolti record. La giornata della finale si è classificata come la terza più vista nella storia del canale per ascolto medio e contatti totali, subito dopo le ultime due finali dello Us Open del 2024 e del 2025, e la quarta giornata di sempre per share. L'ascolto medio giornaliero del canale ha toccato i 243.263 spettatori, con uno share del 2,60%.

Mentre i ragazzi festeggiavano sul campo, onorando promesse incrociate (come quella di Berrettini a Cobolli di sollevare insieme la Coppa, replicando quanto Sinner aveva detto a Berrettini due anni prima), i dati televisivi certificavano che il tennis non è più uno sport di nicchia, ma un evento nazional-popolare. Il rinvio del notiziario serale più seguito della nazione simboleggia perfettamente questa nuova era, dimostrando che il tennis italiano non solo vince, ma è in grado di riscrivere, seppure per una sera, la programmazione collettiva del Paese.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Coppa Davis, Italia domina, vince e paralizza Rai 1 mentre l’audience vola oltre i 6 milioni

    La rimonta di Cobolli e il trionfo degli azzurri trasformano la finale con la Spagna in un evento nazionale con numeri da Europei di calcio. La domenica che ha spostato il TG1 delle 20, superato il 31% di share e consacrato il tennis come fenomeno di massa. Il tennis italiano ha raggiunto un’apoteosi sportiva e mediatica senza precedenti, culminata con il terzo trionfo consecutivo in Coppa Davis – il quarto complessivo per la nazione – in una domenica che ha...
    S
    Sport
    lunedì, 24 novembre 2025

  • Pirateria sportiva UE LALIGA chiede misure vincolanti per proteggere eventi in diretta

    LALIGA e 36 operatori europei sollecitano una legislazione uniforme e obbligatoria per salvaguardare calcio e contenuti audiovisivi dal danno economico e reputazionale. La battaglia contro la pirateria audiovisiva, in particolare quella che erode il valore degli eventi sportivi in diretta, è arrivata a un punto di svolta critico nell'Unione Europea. Con reti criminali sempre più veloci e tecnologicamente avanzate, le misure attuali, basate sulla cooperazione...
    S
    Satellite / Estero
    lunedì, 24 novembre 2025

  • HbbTV Istanbul 2025 conferma l’espansione globale e accelera la rivoluzione della Connected TV

    Il simposio internazionale mostra l’avanzata di HbbTV tra Europa e MENA, evidenziando pubblicità personalizzata, interoperabilità e nuovi modelli di distribuzione. Il "13th HbbTV Symposium and Awards", svoltosi il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, ha messo in luce l'accelerazione nell'adozione internazionale di HbbTV non solo in Europa; in particolare in Turchia, Medio Oriente e Nord Africa (MENA). L'evento, co-organizzato dalla...
    S
    Satellite / Estero
    lunedì, 24 novembre 2025

  • Parlami Sky TG24: Annibali e Papi dialogano con gli studenti contro la violenza di genere

    Uno speciale educativo con studenti e ospiti d’eccezione per discutere della prevenzione e del rispetto nelle relazioni. Lucia Annibali e Giacomo Papi guidano un confronto con i giovani sul coraggio, la prevenzione e l’empatia. PARLAMI – DIALOGHI CONTRO LA VIOLENZA è lo speciale realizzato presso il Liceo Carducci di Milano da Sky TG24, il canale all news diretto da Fabio Vitale, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 24 novembre 2025

  • Fuori su Sky Cinema e NOW, libertà e rinascita femminile con Golino, De Angelis ed Elodie

    Ambientato nella Roma degli anni ’80, il film esplora solidarietà, forza e ribellione al femminile, Un racconto vibrante che esplora l’animo umano e la rinascita Sky Cinema presenta in prima TV FUORI, il nuovo film di Mario Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie, in arrivo lunedì 24 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 24 novembre 2025

  • Love Bugs TV8 torna con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello a raccontare l’amore moderno

    La sit-com ironica e brillante esplora le dinamiche delle coppie di oggi, tra social, gelosie e quotidianità.   I tempi cambiano, ma l’amore inciampa sempre negli stessi “bug”. Questa la premessa che introduce la nuova versione di “Love Bugs”, la sit-com senza tempo pensata per raccontare con ironia e autenticità le dinamiche delle coppie di oggi, diretta dal regista, scrittore e sceneggiatore Ivan Cotroneo,...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 24 novembre 2025

  • Finale Tennis Coppa Davis 2025, Italia - Spagna (diretta tv Rai 1 e SuperTennis)

     Un duello che riporta la storia al centro, (diretta tv Rai 1 e SuperTennis)con due squadre ridisegnate dalle assenze e un equilibrio che promette scintille fin dal primo scambio. Diciannove anni di attesa si concludono a Bologna, dove la storia del tennis si prepara a scrivere un nuovo capitolo: Italia e Spagna si incontreranno per la quattordicesima volta in Coppa Davis, ma per la prima volta assoluta in una finale. L'appuntamento con l'"insalatiera" è...
    S
    Sport
    domenica, 23 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    La sfida del 22 novembre si apre a tutti senza abbonamento, con Pardo, Giaccherini e Turci a guidare un racconto totale dentro e fuori dal campo. I viola inseguono la svolta, la Juventus la continuità,DAZN ti porta al Franchi gratuitamente dal primo all’ultimo minuto. Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN ,la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza...
    D
    DAZN
    sabato, 22 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 22 Novembre alle 20:45 |  NAPOLI - ATALANTAe a seguire il film ufficiale del 4° Scudetto 'AG4IN' Domenica 23 Novembre alle 18:00 |  LAZIO - LECCE Lunedi 24 Novembre alle 18:30 | TORINO - COMOPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH...
    S
    Sky Italia
    sabato, 22 novembre 2025

  • Sky e NOW omaggiano Ornella Vanoni: una serata speciale tra documentari, ricordi e musica

    'Essere Ornella' su Sky Arte e lo speciale con Gabbani su Sky Uno ricostruiscono l’energia, la fragilità e l’eredità artistica di una delle ultime grandi dive italiane. Sky propone due appuntamenti speciali nella giornata di oggi, sabato 22 novembre, per ricordare Ornella Vanoni, scomparsa nella notte a Milano. Alle 20:30 su Sky Arte e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand) c’è Essere Ornella, documentario...
    S
    Sky Italia
    sabato, 22 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 23 - 29 Novembre: Love Bugs, Fuori, All Her Fault

    GUIDA TV SKY / NOW | 23 - 29 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 23 novembre la serata su Sky Atlantic e N...
     lunedì, 24 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Fuori, Lunedi 24 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e su Sky Cinema Drama HD alle 21.45 (canale 308), Fuori racconta la rinascita di Goliarda Sapienza con un'intensità che attraversa ogni scena. Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis danno corpo a un viaggio emotivo che nasce da un furto di...
     lunedì, 24 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport 23 Novembre, Tennis Coppa Davis Finale Italia-Spagna, Sci Gurgl, SuperLega Volley

    Una domenica fitta di eventi spazia dal tennis mondiale alla Coppa del Mondo di sci, fino alla SuperLega e la Serie A Women, per una giornata ricchissima di eventi e dirette. In vista del weekend, Domenica 23 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche ...
     domenica, 23 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Vi presento i nostri, Domenica 23 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Vi presento i nostri riprende l'irresistibile scontro tra l'impacciato Greg e l'inflessibile Jack, con Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba a guidare il terzo capitolo della saga. Greg prova a dimostrare di essere all'altezza del ruo...
     domenica, 23 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (21 - 24 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Dopo la sosta per le Nazionali, ripartono anche i campionati internazionali su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 21, a lunedì 24 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 12ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Burnley-Chelsea (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 appuntamentocon Liverpool-Nottingham Forest (Sky Sport Uno), Bournemou...
     sabato, 22 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨