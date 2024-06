DAZN, fine della trasmissione in Digitale Terrestre sul DAZN TV BOX dal 1° Agosto 2024

La Formula 1 in Austria, il Motomondiale che riparte da Assen. Dalla pista agli stadi dell’Europeo, con l’Italia che torna a Berlino per affrontare agli Ottavi la Svizzera. E poi le finali del tennis a Eastbourne e Maiorca, in attesa di Wimbledon. Si gioca anche in Italia, a Cervia, dove va in scena l’Open di golf. Tutti eventi da seguire live su Sky Sport. Buon Super Weekend! Un Super Weekend è in arrivo su Sky e NOW. La Formula 1 scende in pista...