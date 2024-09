Confronto Presidenziale USA 2024: Harris vs Trump (Diretta TV Rai, Mediaset, Sky, La7 e Nove)

Al National Constitutional Hall di Philadelphia è tutto pronto per la grande sfida fra Donald Trump e Kamala Harris, al loro primo incontro in persona. Il dibattito ospitato da ABC News ha una durata di 90 minuti con due interruzioni pubblicitarie. A condurlo sono David Muir e Lindsey Davis, rispettivamente anchor di 'World News Tonight' e 'Prime'.

I due moderatori hanno il compito di introdurre i candidati e sono gli unici a poter fare domande: a Trump e Harris non è infatti permesso di porsi reciprocamente quesiti. Nella sala non c'è pubblico, così come è accaduto nel confronto fra Trump e Joe Biden, e i due candidati non possono consultarsi con lo staff della loro campagna durante le pause pubblicitarie. All'ex presidente e Harris è assegnato un podio ciascuno sul lato destro e sinistro del palco. L'assegnazione è stata stabilita con il lancio di una monetina, così come l'ordine delle dichiarazioni finali, che vede Trump avere l'ultima parola. I due candidati devono restare in piedi dietro al loro podio per tutta la durata del confronto. Con loro hanno solo una penna, un taccuino e una bottiglia di acqua. Sono invece vietati gli appunti presi in precedenza.

Trump e Harris hanno due minuti a testa per rispondere alle domande, due minuti per le repliche e un minuto aggiuntivo per approfondimenti e chiarimenti. Quando uno di loro parla, l'altro ha il microfono spento, una regola particolarmente criticata dalla campagna di Harris che la ritiene uno svantaggio per la vicepresidente. Nonostante questo, la norma è stata accettata per consentire al primo, e forse unico, confronto fra i due candidati di avere luogo.

RAI UNO - Il Tg1 trasmetterà questa notte il faccia a faccia tra Kamala Harris e Donald Trump, candidati alla Presidenza degli USA. Una lunga diretta a partire dall’una, con la presenza in studio di autorevoli commentatori, che proseguirà fino alle ore 5. Seguirà uno Speciale all’interno del Tg1 mattina dalle 7.15 fino all’inizio dell’edizione del Tg delle ore 8.

RAI TRE E RAI NEWS 24 - RaiNews24 seguirà in diretta (in simulcast anche su Rai 3) il duello televisivo dell’anno tra Kamala Harris e Donald Trump nella notte tra martedì e mercoledì, a partire dalle 2.30 alle 5.30, con ospiti e servizi. In studio Veronica Fernandes commenterà l’evento decisivo per la conquista della Casa Bianca con il professor Mario Del Però, Docente di Storia degli Stati Uniti e della Politica Estera Statunitense all’Istituto Sciences-Po di Parigi, e Luciana Grosso, giornalista del Foglio, esperta di comunicazione e degli Stati Uniti d’America. Dopo il dibattito, nella seconda parte dello speciale, il commento con il direttore Antonio Di Bella, a lungo corrispondente dagli Stati Uniti, e con la giornalista e scrittrice Marta Ciccolari Micaldi, specializzata in Studi americani, ideatrice di un progetto con corsi e viaggi sulla Letteratura americana. Nella diretta, servizi sui temi che animeranno il dibattito, le strategie dei due candidati, gli endorsement, le sfide economiche degli Stati Uniti e le prospettive globali, il confronto con la Cina, e le problematiche interne che saranno il principale terreno di scontro negli Swing States. Tra questi, la Pennsylvania, lo Stato scelto per i 90’ di dibattito al National Constitution Center di Philadelphia, trasmesso dalla ABC.

CANALE 5 E TGCOM24 - Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre, su Canale 5 e Tgcom24 (canale 51), dopo l’edizione della notte, andrà in onda Speciale Tg5: "I duellanti". Condotto da Cesara Buonamici, lo speciale del tg diretto da Clemente J. Mimun, trasmetterà in diretta i 90 minuti del primo duello televisivo tra il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris e l’ex presidente Donald Trump. Il dibattito sarà tradotto simultaneamente in italiano. In attesa del collegamento con il confronto televisivo, servizi e reportage a due mesi dall’elezione del 47° Presidente degli Stati Uniti. Sul sito Tgcom24.it, il dibattito tra i due candidati sarà seguito in tempo reale con una diretta testuale e video, insieme a approfondimenti, curiosità e prime reazioni dei commentatori sulle piattaforme social.

LA7 - Su La7 dalle 00.30 è prevista la lunga #maratonamentana, durante la quale il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, introdurrà il confronto tra Kamala Harris e Donald Trump. Durante la diretta, Mentana darà spazio a ospiti in studio, approfondimenti e analisi sulle prossime elezioni americane previste per il 5 novembre.

NOVE - L’attesissimo dibattito televisivo tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald J. Trump, i due candidati alla prossima Casa Bianca, sarà ospitato da ABC News, moderato da David Muir e Lindsey Davis e si terrà presso il National Constitution Center di Filadelfia. In Italia, andrà in onda integralmente in diretta sul Nove, martedì notte a partire dalle 2:30. Come già in occasione del confronto Biden-Trump, il confronto sarà presentato da un panel tutto femminile, con la conduttrice Giovanna Botteri, affiancata da Paola Peduzzi e Paola Tommasi.

SKY TG 24 - A meno di due mesi dalle elezioni presidenziali americane previste il 5 novembre 2024, Sky TG24 trasmette "AMERICA 2024 – HARRIS vs TRUMP". Sul canale all news diretto da Giuseppe De Bellis è possibile seguire in diretta e con traduzione in italiano, dalle 03.00 del mattino dell'11 settembre, il primo confronto tv tra Kamala Harris e Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca. Secondo l’ultimo sondaggio New York Times/Siena College, l'ex Presidente a livello nazionale è in vantaggio con il 48% delle preferenze contro il 47% della Vicepresidente; ma in tutti gli Swing States, gli Stati che consegneranno le chiavi del 1600 di Pennsylvania Avenue, i due sono testa a testa all'interno della forbice d'errore.

Al termine del faccia a faccia, ci saranno commenti e analisi con ospiti in studio: Arianna Farinelli, scrittrice e docente al Baruch College della City University of New York; Marco Bardazzi, giornalista e scrittore; e Mario Del Pero, professore di storia internazionale a SciencePo Parigi; l’inviato a Filadelfia Federico Leoni; e la rassegna stampa di Nicola Ghittoni. Conduce Liliana Faccioli Pintozzi.

I momenti salienti verranno trasmessi all'interno della puntata di TG Mondo, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi alle 19.15 dell'11 settembre, per analizzare nel dettaglio il confronto fra i due candidati alla presidenza, che propongono visioni opposte del Paese e delle principali sfide all'orizzonte, dall'economia all'ambiente, dall'immigrazione alla geopolitica.