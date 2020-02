DAZN Serie A 24 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209) #AtalantaRoma

Un weekend nel segno dell’amore, questa volta per il calcio, quello di DAZN che torna a far innamorare gli appassionati del pallone con le grandi emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT.

La ventiquattresima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 15 febbraio alle 20:45 con Atalanta-Roma. Un match cruciale per entrambe le squadre che si sfidano in uno scontro diretto per il quarto posto in classifica. I giallorossi, da un lato, sono a caccia di punti e del giusto slancio per ritrovare la prima vittoria contro una big e riprendersi il biglietto d’accesso alla Coppa dei Campioni. I padroni di casa, invece, non hanno alcuna intenzione di schiodarsi dalla zona Champions né abbandonare la scia positiva di questa seconda parte di campionato.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 16 febbraio sarà Udinese-Verona. Dopo il pareggio strappato al Brescia in zona Cesarini, l’Udinese si trova ad affrontare un Verona reduce dalla gloriosa impresa contro la Juventus e continua la sua cavalcata verso la zona alta della classifica. Alla Dacia Arena, i padroni di casa non possono permettersi passi falsi se vogliono mantenere la distanza nella lotta salvezza. Alle 15:00, invece, vedremo scendere in campo il Sassuolo che, dopo aver fermato la Roma, è riuscito anche a strappare tre preziosi punti alla SPAL contro un Parma che deve riprendersi da una dignitosa sconfitta in casa con la Lazio; il derby emiliano promette grandi colpi di scena tra due squadre che stanno giocando un ottimo campionato.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

LA SQUADRA DI DAZN - Confermata la squadra di DAZN anche per la nuova stagione: Diletta Leotta continuerà a essere il volto di DAZN in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A TIM a cui si affiancheranno, al commento, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani. Le novità della stagione si avranno tra gli opinionisti con tre nuovi ingressi: Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi.

La squadra comprende anche i “veterani” Mauro German Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel. Completano la rosa gli interventi da bordocampo e le interviste ai protagonisti di Giulia Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e Federica Zille.

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna inoltre con cadenza mensile, a partire da settembre, l’appuntamento con Linea Diletta. Diletta Leotta porterà le star dello sport a raccontare senza maschera il loro lato più “unconventional”, tra test inediti e domande che mai nessuno si è permesso di rivolgere loro. Immagini, parole e aneddoti si focalizzeranno sulla persona dietro il giocatore o il manager, svelandone passioni e tratti distinitivi.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 24a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 15 FEBBRAIO 2020

ore 20:45 Serie A 24a Giornata: Atalanta vs Roma (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Marco Russo

Pre e post partita dallo stadio Gewiss di Bergamo: Diletta Leotta e Federico Balzaretti

Match carico di tensione quello del Gewiss Stadium, dove l'Atalanta ospita la Roma in quella che potrebbe essere una sfida cruciale per il quarto posto. I padroni di casa vogliono vincere questa fondamentale gara, ma gli ospiti sanno come un successo in trasferta darebbe loro il giusto slancio per il resto dell'annata e sfaterebbe una maledizione recente (la Roma ha battuto l'Atalanta solo in uno degli ultimi nove incroci di campionato). L’Atalanta è uscita sconfitta solamente in una delle ultime 10 partite di campionato contro la Roma (4 vittorie, 5 pareggi), il tutto dopo aver perso 7 delle 9 precedenti (una vittoria, un pareggio). La Roma ha ben 9 giocatori con almeno 2 gol segnati in questo campionato, più di ogni altra squadra: segue l’Atalanta a quota 8. Il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gómez ha fornito fin qui 8 assist in campionato.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2019

ore 12:30 Serie A 24a Giornata: Udinese vs Hellas Verona (diretta esclusiva) -

LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209) Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Pre e post partita dallo stadio Dacia Arena - Friuli di Udine: Edoardo Testoni

L'Hellas Verona è una delle squadre più sorprendenti per rendimento in questa Serie A, ma per i gialloblu non sarà facile essere di scena a Udine. I padroni di casa conservano un'ottima tradizione recente sia contro gli avversari odierni (quattro vittorie e due pareggi negli ultimi sei precedenti) che ai danni di Ivan Juric (mai vittorioso in quattro incroci contro l'Udinese). Riusciranno gli ospiti a ribaltare pronostici e statistiche avverse? L’Udinese è andata in gol in 14 delle 15 sfide casalinghe con l’Hellas Verona giocate in Serie A TIM con una media di 2.2 reti a incontro: tra le squadre affrontate almeno 10 volte in casa, solo contro il Lecce i bianconeri possono vantare una media gol migliore. Hellas Verona sesto in classifica: una neopromossa in Serie A TIM non si trovava così in alto dopo 23 giornate dalla stagione 2007/08, quando la Juventus si trovava al terzo posto in graduatoria. Il fantasista dell’Udinese Rodrigo de Paul ha segnato 5 gol in questo campionato: 4 di queste reti sono arrivate nelle ultime 7 partite, mentre solo una nelle prime 13



LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209) Telecronaca: Massimo Callegari - Commento Tecnico: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre e post partita dallo stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia: Giulia Mizzoni

Altro giro emiliano, altro derby per il Sassuolo: dopo essere stati in trasferta a Ferrara, per i neroverdi è tempo di sfidare il temibile Parma tra le mura amiche. D'Aversa ha una tradizione più che positiva contro il Sassuolo (due vittorie e un pareggio in tre precedenti) e lo stesso Parma ha portato via quattro vittorie su sette incroci nella massima serie. Gli ospiti sembrano essere i favoriti, ma i padroni di casa hanno bisogno di un successo per risalire in classifica. Considerati i 7 precedenti in Serie A TIM, il Parma conta il doppio dei successi del Sassuolo: 4 per i crociati (inclusa la gara d'andata), 2 per i neroverdi (un pareggio). Il Sassuolo va in gol da 11 partite interne consecutive di Serie A TIM: dovessero trovare la rete, i neroverdi stabilirebbero il loro record di gare di fila a segno al Mapei Stadium nel massimo campionato italiano. 8 gol per Andreas Cornelius in questa Serie A TIM, miglior bottino per un danese in un singolo campionato da Jon Dahl Tomasson nel 2003/04 (12): l'attaccante del Parma ha trovato proprio contro il Sassuolo, nel settembre 2017, la sua prima marcatura nel massimo campionato italiano.

