DAZN Serie A 32 Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (Sky 209) #JuventusAtalanta

Se lo stop del campionato a causa del Coronavirus è stato inaspettato lo stesso si può dire di questa incredibile ripartenza che lascia ai pronostici e ai colpi di scena ancora tanto spazio per manifestarsi. Risultati scottanti, come le temperature di luglio, che vanno a ribaltare le posizioni in classifica regalandoci un finale di campionato che si deciderà partita dopo partita tenendo le squadre impegnate fino alla fine.

Il trentaduesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 11 luglio alle 21:45 con Juventus-Atalanta [GUARDALA QUI] ; la sfida delle sfide che vede da una parte la capolista mentre dall’altra la vera madrina di questa stagione con un tasso di vittoria del 100% dalla ripresa del campionato. Nel caso della Dea, infatti, lo stop non ha fatto altro che rafforzare gli equilibri crollati invece in casa Juve dopo la sconfitta con il Milan artefice di una rimonta che i tifosi di entrambe le squadre difficilmente dimenticheranno.

Il match delle 17:15 di domenica 12 luglio sarà Genoa-Spal; dopo aver visto il Lecce tirar fuori tutta la grinta necessaria e la voglia di continuare a militare in serie A, per i liguri la salvezza è ancora lontana e tutta da sudare. Necessario per il team di Davide Nicola portare a casa i 3 punti e approfittare dell’ultima posizione della Spal oramai rassegnata al suo destino. Sempre domenica alle 19:30 sarà la volta di Fiorentina-Verona che tornano in campo dopo match deludenti da entrambe le parti; per i viola la vittoria sarebbe un’ulteriore sicurezza per continuare a vivere il campionato in totale tranquillità mentre per Jurić rappresenterebbe un altro successo da aggiungere nella sua giovane carriera da allenatore.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul nuovo canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 32a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

SABATO 11 LUGLIO 2020

ore 21:45 Serie A 32a Giornata: Juventus vs Atalanta (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Francesco Guidolin

Bordocampo ed interviste: Giulia Mizzoni

Pre e post partita dallo stadio Allianz di Torino: Diletta Leotta e Federico Balzaretti

Una delle partite più attese di questo finale di stagione. La macchina da gol di Gian Piero Gasperini va a giocare nello stadio più difficile del nostro campionato, quello della Juventus. La Juventus è la squadra contro cui l'Atalanta ha perso più partite (65) in campionato e quella contro cui i bergamaschi hanno subito più gol (214). La Juventus è imbattuta da 30 partite di Serie A TIM contro l'Atalanta (24V, 6N): l'ultimo successo nerazzurro risale infatti al febbraio 2001, con Giovanni Vavassori alla guida del club. Sono 57 le sfide casalinghe per la Juventus in Serie A TIM contro l'Atalanta: il bilancio si compone di 38 vittorie interne, 15 pareggi e quattro successi esterni. La Juventus ha segnato almeno due reti nelle ultime nove partite di Serie A TIM allo Stadium: i bianconeri non registrano più gare interne di fila con più di una rete all'attivo dal dicembre 2016. Sono già 30 i gol subiti dalla Juventus in questa Serie A TIM: tanti quanti in tutto il 2018/19 - i bianconeri non ne subiscono di più in un singolo campionato dal 2010/11 (38 dopo 31 giornate, 47 al termine della competizione). La Juventus è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini ha perso più partite (13) in Serie A TIM: a completare per il tecnico dell'Atalanta due successi e cinque pareggi. Se Duván Zapata dovesse trovare il gol, l’Atalanta diventerebbe la prima squadra a vantare almeno tre giocatori con almeno 15 reti all’attivo - con Muriel a 17 e Ilicic a quota 15 - in un singolo campionato dalla Juventus nel 1951/52 (Muccinelli, Boniperti e Hansen). L'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha disputato 17 partite e realizzato tre reti nel massimo campionato, sotto la guida di Gian Piero Gasperini (con la maglia del Palermo nel 2012/13). Solo contro la Lazio (12) Gonzalo Higuaín ha segnato più gol in Serie A TIM che contro l'Atalanta (11); l'attaccante della Juventus ha messo lo zampino in sette reti (cinque gol e due assist) nelle ultime quattro sfide contro i bergamaschi nella competizione. Tutti e quattro i gol segnati da Josip Ilicic, dell’Atalanta, contro la Juventus in Serie A TIM sono arrivati in casa dei bianconeri: tre proprio allo Stadium, uno all’Olimpico Grande Torino. Entrambe le formazioni sono ancora in corsa nell'edizione 2020/2021 della Uefa Champions League ma in base al sorteggio potrebbero eventualmente affrontarsi solo nella finalissima del torneo prevista per il 23 Agosto.

DOMENICA 12 LUGLIO 2020

ore 17:15 Serie A 32a Giornata: Genoa vs SPAL (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Pre e post partita dallo stadio Luigi Ferraris - Marassi di Genova: Marco Russo

Seconda partita consecutiva al Marassi per il Genoa, che affronta la SPAL in uno scontro salvezza decisivo per entrambe le squadre. Sono 23 le sfide tra Genoa e SPAL in Serie A TIM: per i liguri cinque successi, 11 pareggi e sette sconfitte. La SPAL è imbattuta contro il Genoa dal suo ritorno in Serie A TIM nel 2017/18: dopo un successo emiliano nell'ottobre 2017, sono arrivati quattro pareggi consecutivi con il punteggio di 1-1. Sono 11 le sfide in casa del Genoa, con la SPAL in trasferta: il bilancio si compone di tre vittorie interne, sei pareggi e due successi esterni. Il Genoa ha perso le ultime quattro partite interne di campionato; i liguri non hanno mai registrato cinque sconfitte casalinghe di fila in Serie A TIM. La SPAL è la squadra che ha perso più trasferte (12) in questa Serie A TIM; inoltre, nessuna squadra ha pareggiato meno gare esterne dei ferraresi (una, 0-0 contro l' Udinese a novembre). Il Genoa ha perso solo una delle ultime 10 partite di Serie A TIM contro un’avversaria che si trovava nelle ultime due posizioni di classifica ad inizio giornata (5V, 4N), sconfitta arrivata contro il Benevento nel maggio 2018; tuttavia, i liguri hanno pareggiato tutte le ultime quattro. L’attuale allenatore della SPAL, Luigi Di Biagio, ha segnato 59 reti in Serie A TIM da giocatore e la sua prima marcatura nella competizione è arrivata proprio contro il Genoa, nell’ottobre 1992, quando vestiva la maglia del Foggia. Il primo gol dell'attaccante del Genoa, Andrea Pinamonti, in Serie A TIM è arrivato proprio contro la SPAL, nel mese di ottobre 2018, con la maglia del Frosinone. Dopo essere rimasto a secco per tre gare di Serie A TIM contro il Genoa quando giocava all'Atalanta, Andrea Petagna ha segnato due reti contro i liguri nelle tre sfide con la maglia della SPAL.

ore 19:30 Serie A 32a Giornata: Fiorentina vs Hellas Verona (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Una delle sorprese di questa stagione, l’Hellas Verona, va a far visita a una squadra che invece ha reso al di sotto delle aspettative, la Fiorentina. All’andata vittoria di misura per la squadra di Juric. La Fiorentina è la squadra contro cui l'Hellas Verona ha vinto più volte (14) in Serie A TIM; la Viola è anche la squadra contro cui i gialloblù hanno segnato di più (63 gol). Dopo aver vinto 1-0 la gara d'andata, l'Hellas Verona potrebbe battere la Fiorentina due volte in un singolo campionato di Serie A TIM per la prima volta dal 1984/85, stagione dello Scudetto. Fiorentina ed Hellas Verona si sono affrontate 28 volte in casa dei primi, con un bilancio di 14 vittorie casalinghe, otto pareggi e sei successi esterni. Tutti gli ultimi cinque gol tra Fiorentina ed Hellas Verona in Serie A TIM sono stati realizzati su azione dopo che quattro dei precedenti cinque erano arrivati sugli sviluppi di palla inattiva. La Fiorentina non vince da otto partite di campionato contro un’avversaria neopromossa (2N, 6P); l’ultimo successo dei Viola in Serie A TIM contro una squadra proveniente dalla Serie B risale a dicembre 2018, contro l’Empoli, che vedeva proprio Giuseppe Iachini in panchina. La Fiorentina non ha trovato i tre punti nelle ultime sei partite interne di campionato (4N, 2P): è la striscia senza successi casalinghi più lunga per i Viola nel torneo in corso. L'ultima vittoria esterna dell'Hellas Verona risale allo scorso gennaio (2-0 v SPAL); da allora, per i veneti cinque pareggi e due sconfitte. Giuseppe Iachini ha affrontato quattro volte l'Hellas Verona in Serie A TIM: per l’attuale allenatore della Fiorentina, due successi e altrettante sconfitte. Federico Chiesa, della Fiorentina, non ha preso parte attiva a reti in Serie A TIM da sei partite: in questo campionato non era mai rimasto più di tre gare senza segnare o servire assist. Giampaolo Pazzini ha disputato 108 gare e realizzato 25 gol in Serie A TIM con la maglia della Fiorentina; escludendo i rigori, l’attaccante dell'Hellas Verona ha segnato soltanto una rete nelle ultime 36 trasferte del massimo campionato.

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog