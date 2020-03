Martedi 31 Marzo sui canali Sky Cinema HD

SKY #IoRestoACasa | Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, fino al 3 aprile 2020, dà la possibilità a TUTTI gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto ovvero i pacchetti Sky Famiglia, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio. Non devi fare nulla: la visione è già attiva e si chiuderà automaticamente.



Armi chimiche

Ben Kingsley e Monica Bellucci in uno spy-thriller. Una donna avvenente e fatale complica i piani di un anziano agente del Mossad, alle prese con l'ultima missione della sua vita.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Girl

Miglior opera prima a Cannes per un racconto di formazione. La quindicenne Lara sogna un futuro da ballerina, ma e' nata nel corpo di un maschio e affronta il percorso per cambiare sesso.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Men in Black 3

Terzo capitolo con Will Smith e Tommy Lee Jones, protettori del pianeta dagli alieni. L'agente J viaggia nel tempo fino al 1969 per modificare il passato e salvare la vita al collega K.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Piccoli brividi 3 - I fantasmi di Halloween

Avventura ispirata ai libri per ragazzi di R.L. Stine con la partecipazione di Jack Black. Sonny e Sam trovano un antico libro e liberano Slappy, un malefico pupazzo che scatenera' il caos.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La maschera di ferro

Leonardo DiCaprio e un cast di star nel kolossal avventuroso dedicato ai tre moschettieri. Gli abili spadaccini si riuniscono per liberare un uomo misterioso segregato nella Bastiglia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Lazarus Effect

Al confine con l'Aldila' in uno sconvolgente fanta-thriller con Mark Duplass e Olivia Wilde. Un gruppo di ricercatori sperimenta su una collega un siero per resuscitare i morti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Baby Boom

Diane Keaton e Harold Ramis in una divertente commedia su carriera e maternita'. L'improvviso affido di una bambina sconvolge la vita lavorativa di una rampante manager newyorkese.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Company Men

Dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. La vita di un agiato impiegato americano subisce un netto ridimensionamento quando perde il lavoro a causa della Recessione.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

L'uomo che comprò la luna

Spy-comedy ambientata in Sardegna con Stefano Fresi, Francesco Pannofino e Jacopo Cullin. Due agenti segreti italiani devono scoprire l'identita' del fantomatico proprietario della Luna

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Men in Black: International

Quarto capitolo della saga fanta-action con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson ed Emma Thompson. Molly corona il sogno di entrare nei MIB al fianco dell'Agente H.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Speriamo che sia femmina

Mario Monicelli dirige una commedia al femminile con un cast superlativo. In Toscana si intrecciano le esperienze di un gruppo di donne, rimaste a gestire un casale in campagna.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Acquaman

Film d'azione di J. Wan con immagini spettacolari ed effetti visivi mozzafiato del mondo sottomarino, basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics. Arthur Curry, meta' uomo, meta' Atlantideo, dovra' unire il mondo terrestre con quello dell'oceano e diventare re di Atlantide. Arthur, J.Momoa, sara' aiutato nell'impresa da Mera e Vulko, rispettivamente A. Heard e W. Dafoe.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

La prima pietra

A scuola un bimbo musulmano lancia una pietra rompendo un vetro: tra i protagonisti del film si scatena un dibattito ricco di colpi di scena.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

2 fast 2 furious

L'agente O'Connor, privato del suo distintivo, viene reclutato dall'FBI per infiltrarsi in un giro clandestino di corsa automobilistiche a Miami per smantellare un'organizzazione criminale. Sequenze mozzafiato per il sequel di Fast and Furious.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Montecristo

Edmond Dantes (James Caviezel) sta per sposarsi con la bella Mercedes (Dagmara Dominczyk) quando il suo migliore amico Fernand (Guy Pearce), innamorato anch'egli della donna, trama un complotto contro di lui e lo fa ingiustamente imprigionare nei pressi di Marsiglia dove resta per ben tredici anni. Poi un giorno riesce ad evadere dal carcere e, celandosi sotto la nuova identita' del Conte di Montecristo, progetta la sua vendetta contro tutti quelli che lo avevano tradito.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Quo vado?

Quarto film campione di incassi scritto e diretto da Gennaro Nunziante che fa leva sull'esilarante comicita' di Checco Zalone dopo "Cado dalle nubi", "Che bella giornata" e "Sole a catinelle". Una commedia incentrata sulla satira dei vizi dell'italiano medio: il culto parassitario del "posto fisso", il mammismo, il bamboccismo, l'intrallazzismo, la maleducazione civile, il gallismo, il qualunquismo, il razzismo, il machismo omofobico. Ma anche racconto di formazione in chiave comica: storia di un'educazione civile, morale, (multi)culturale e sentimentale narrata attraverso un fuoco di fila di battute e gag esilaranti. Checco ha un lavoro sicuro come dipendente statale nell'ufficio caccia e pesca. Un giorno, pero', tutto cambia.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)