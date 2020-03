Domenica 1 Marzo sui canali Sky Cinema HD

La memoria del cuore

Il vero amore sfida il destino in una pellicola con Channing Tatum e Rachel McAdams. Un giovane sposo è costretto a riconquistare sua moglie, che ha perso la memoria in un incidente.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta

Giancarlo Giannini, Ksenia Solo e Donatella Finocchiaro in una storia fiabesca. Puglia: la morte di un ex boss nell'esplosione di una grotta conduce un ispettore a una donna canadese.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Super Vacanze di Natale

Paolo Ruffini ripercorre 35 anni di Cinepanettoni: da 'Vacanze di Natale' del 1983, tutte le gag e gli attori che hanno fatto ridere milioni di italiani.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Bernie il delfino

Avventurosa fiaba ambientata sulle spiagge della Florida. Una piccola studiosa dell'oceano, in grado di parlare con i delfini, deve salvare il suo amico marino Bernie da un diabolico piano.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Hell: Scatena l'inferno

Jean-Claude Van Damme in un prison-movie diretto da Ringo Lam. In un penitenziario di massima sicurezza, i detenuti sono costretti a sfidarsi in duelli all'ultimo sangue.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Millennium - Quello che non uccide

Claire Foy nel nuovo capitolo avviato dalla saga thriller di Stieg Larsson. La hacker Lisbeth Salander diventa il bersaglio di un gruppo criminale interessata a un prezioso software.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Una bionda in carriera

Reese Witherspoon nel sequel de 'La rivincita delle bionde'. Diventata un avvocato di successo, Elle si impegna a fermare una legge che favorisce i test di laboratorio sugli animali.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Child 44 - Il bambino n. 44

Tom Hardy e Gary Oldman in un thriller ispirato alle vicende del mostro di Rostov. Urss, anni 50: un ufficiale di polizia sfida l'ostruzionismo del governo per catturare un assassino.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non è vero ma ci credo

Commedia degli equivoci con Nunzio e Paolo diretti da Stefano Anselmi. Due ristoratori vegetariani dovranno trovare una soluzione per conquistare un famoso critico... carnivoro convinto.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Crash - Minaccia a Wall Street

Frank Grillo e John Leguizamo in un thriller informatico. Un team di criminali viene incaricato dal governo di fermare un cyberattacco che manderebbe in bancarotta gli Stati Uniti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Mon Roi - Il Mio Re

Emmanuelle Bercot, miglior attrice a Cannes 2015, e Vincent Cassel in una tumultuosa love story. Ricoverata per un incidente, una donna ripercorre il rapporto con l'uomo della sua vita.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Justice League

Dall'universo DC Comics, uno spettacolare action movie. Dopo la morte di Superman, un'antica minaccia, sconfitta secoli prima, torna a far sentire la sua presenza. Batman, B. Affleck, chiama a raccolta altri quattro supereroi (Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg) per difendere l'umanita'.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

John Wick

John Wick riceve dal sadico malvivente Iosef Tarasof la proposta d'acquisto della sua Boss Mustang del 1969. Quando John rifiuta di vendere la macchina, Iosef e i suoi tirapiedi irrompono in casa, e...

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Self/less

Damien Hale, un potente multimiliardario, scopre di avere un cancro incurabile. Uno scienziato senza scrupoli gli offre una soluzione. Per 100 milioni di dollari, attraverso un procedimento top secret, potra' trasferire i suoi ricordi, i suoi valori, la sua stessa anima nel corpo di un'altra persona sana e continuare a vivere. L'esperimento inizialmente riuscito, iniziera' presto ad avere effetti collaterali letali.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Kit Kittredge: An American girl

Cincinnati, anni '30: una ragazzina di 10 anni fa di tutto per realizzare il suo sogno: far pubblicare i suoi scritti dal giornale locale.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Alibi.com

Greg e' a capo di una societa' che crea alibi di qualsiasi tipo. Con due soci, si preoccupa di coprire menzogne e infedelta' di diverso genere.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)