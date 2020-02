Mercoledi 12 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

I Delitti del BarLume - Ritorno a Pineta

A rompere la tranquillita' della stagione estiva di Pineta questa volta e' l'inaspettato ritorno di uno dei suoi cittadini piu' amati: il Viviani del BarLume

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Vox Lux

Natalie Portman e Jude Law nell'intenso dramma di una popstar. Sullo sfondo degli ultimi anni di storia americana, la parabola di una cantante con un passato segnato da un tragico evento.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Le regole della casa del sidro

2 Oscar per un raffinato dramma con Tobey Maguire, Charlize Theron e Michael Caine. Maine, anni '40: un ragazzo cresciuto in un orfanotrofio si innamora di una donna sposata.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Martian Child - Un bambino da amare

John Cusack in una toccante storia di amore e rinascita. Dopo la morte della moglie, uno scrittore di fantascienza adotta un bambino orfano che afferma di provenire da Marte.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Deadpool 2

Ryan Reynolds torna nei panni del piu' irriverente supereroe Marvel e incrocia l'universo degli X-Men per difendere un bambino mutante dalle grinfie di Cable (Josh Brolin).

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Young Americans

Harvey Keitel in un thriller ambientato a Londra. Un poliziotto americano approda nella citta' inglese per stanare un narcotrafficante sanguinario e la sua banda di giovani gangster.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tuo, Simon

Delicata pellicola con Nick Robinson e Jennifer Garner sulla sessualita' nell'adolescenza. Lo scambio di mail con un misterioso compagno di scuola dara' il coraggio a Simon di fare coming out.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Post

Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks in un capolavoro sulla liberta' di stampa. 1971: il Washington Post entra in possesso di documenti del Pentagono sulla guerra in Vietnam.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I visitatori 2 - Ritorno al passato

Seconda avventura nel futuro per il cavaliere medievale Jean Reno. Goffredo e' costretto a tornare nel Ventesimo secolo per recuperare i gioielli della sua futura sposa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Jurassic Games

Uomini contro animali preistorici in un fanta-action nel segno della realta' virtuale. I detenuti di un carcere del futuro sono obbligati a lottare contro voraci dinosauri in diretta tv.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Sotto sequestro

Julianne Moore e Ken Watanabe in un teso dramma ispirato a una storia vera. L'irruzione di un gruppo di terroristi interrompe l'esibizione di un soprano in un'ambasciata giapponese.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Cattivissimo Me 3

Gru e Lucy, agenti speciali della Lega Anti Cattivi, falliscono nella cattura del perfido Balthazar Bratt, bambino prodigio negli anni '80 caduto nel dimenticatoio, e vengono licenziati. A complicare le cose arriva un gemello che Gru non sapeva di avere. Le sfide questa volta saranno a colpi di musica anni '80.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Warrior

N. Nolte, padre ex alcolista, allena il figlio, T. Hardy, per un importante torneo di arti marziali, a cui partecipa anche il fratello, J. Edgerton.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Everest

Jake Gyllenhaal e Kira Knightley in un emozionante film ispirato agli eventi che hanno caratterizzato il tentativo di raggiungere la vetta della montagna piu' alta del mondo.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Una moglie bellissima

Film diretto ed interpretato da L. Pieraccioni, con L. Torrisi e G. Garko. La fama e il denaro minacciano il rapporto di un'umile coppia toscana.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Tutti gli uomini del deficente

Un gruppo di persone e' in gara per acquisire una grande azienda di videogame. Per vincere bisogna battere il fondatore della societa'.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)