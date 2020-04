Giovedi 9 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 al 30 aprile Sky accenderà due nuovi canali Sky Cinema #IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di aprile, agli abbonati che hanno già tutti i pacchetti Sky saranno offerti, ogni settimana, alcuni film su Primafila. Rimarrà infine aperta per tutto il mese di aprile la visione senza costi aggiuntivi dei canali Sport e di quelli del pacchetto Famiglia per gli abbonati satellite e fibra che non hanno sottoscritto l’abbonamento ai due pacchetti.



Resta con me

Shailene Woodley e Sam Claflin contro la tempesta in una pellicola tratta da una storia vera. Durante una traversata in yacht sull'Oceano Pacifico, una coppia viene travolta da un uragano.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Hollywoodland

Adrien Brody e Ben Affleck, premiato a Venezia, in un thriller tratto da una storia vera. 1959: il suicidio di un attore spinge un detective nell'ambiguo mondo della Mecca del cinema.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spirit - Cavallo selvaggio

Nelle praterie del Far West in un capolavoro animazione targato DreamWorks. Un fiero stallone fa amicizia con un giovane pellerossa che lo difende da chi vuole catturarlo

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji

Avventure fantasy per Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e affrontano ogni tipo di insidia per liberarsi.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Far Cry

Action-movie tratto dall'omonimo videogioco. Un ex ufficiale delle Forze Speciali e una reporter indagano sugli esperimenti top secret che avvengono su un'isola del Pacifico.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Polaroid

La paura si fa vintage in un horror spettrale. Il ritrovamento di una vecchia macchina fotografica innesca una serie di macabri eventi. Un mistero da risolvere prima del prossimo click.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Marigold Hotel

Judi Dench, Maggie Smith, Tom Wilkinson e altri quattro pensionati inglesi partono per l'India per una vacanza lussuosa, attratti dalla pubblicita' ingannevole di un hotel.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Papillon

Charlie Hunnam e Rami Malek ('Bohemian Rhapsody') nel remake del cult del 1973. Condannato ingiustamente all'ergastolo, il giovane Henri Charriere tenta la fuga da un campo di lavoro.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cose da maschi

Jason Lee, Julia Stiles e Selma Blair in una scatenata commedia degli equivoci. Dopo l'addio al celibato, Paul si ritrova nel letto una ballerina, cugina della sua promessa sposa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'agenzia dei bugiardi

Graffiante commedia con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini. Il titolare di un'agenzia che fornisce alibi agli adulteri si innamora della figlia di un cliente.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Inside man

Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster in un thriller di Spike Lee. Una banda di rapinatori irrompe in una banca di New York. Un detective tratta la liberazione degli ostaggi.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Focus - Niente è come sembra

Nicky Spurgeon e' un abile manipolatore a capo di un'azienda in grado di architettare colpi strepitosi. Intraprende una relazione con l'aspirante truffatrice Jess, ma lui, dopo un colpo, la abbandona. Tre anni dopo, i due si ritrovano.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

La fabbrica di cioccolato

Magica rivisitazione di Tim Burton del romanzo di Roald Dahl. Il piccolo Charlie e' tra i cinque bambini che trovando il biglietto d'oro nelle tavolette di cioccolato ottengono un premio speciale: poter visitare la straordinaria fabbrica di cioccolato del famoso Willy Wonka.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Il cacciatore di giganti

Un'antica guerra riaffiora il giorno in cui un giovane agricoltore apre involontariamente una porta tra il nostro mondo e quello di una spaventosa razza di giganti. Liberi di vagare sulla Terra per la prima volta da centinaia di anni, i giganti reclamano i territori un tempo perduti, costringendo il giovane Jack (Nicholas Hoult), a prendere parte alla battaglia della sua vita per fermarli. Lottando per un regno, per i suoi abitanti e per l'amore di una principessa coraggiosa, Jack si ritrova faccia a faccia con questi inarrestabili guerrieri, che credeva esistessero solo nelle leggende, ed ha l'occasione di diventare egli stesso una leggenda...

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Cafe' Society

Il giovane Bobby Dorfman lascia il Bronx e si trasferisce a Hollywood, dove suo zio gestisce un'agenzia artistica, per tentare di entrare nel mondo del cinema. Qui incontrera' Vonnie, di cui si innamora. Non tutto, pero', va come sperato e, deluso, torna a New York. Proprio quando Bobby sembra aver raggiunto un equilibrio nella vita, le carte si rimescoleranno quando rincontrera' Vonnie.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

I babysitter

Spassoso film corale. Andrea deve fare da babysitter al figlio del suo capo. Ma le conseguenze saranno devastanti. Con P. Ruffini, A. Catania.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)