Mercoledi 15 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 al 30 aprile Sky accenderà due nuovi canali Sky Cinema #IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di aprile, agli abbonati che hanno già tutti i pacchetti Sky saranno offerti, ogni settimana, alcuni film su Primafila. Rimarrà infine aperta per tutto il mese di aprile la visione senza costi aggiuntivi dei canali Sport e di quelli del pacchetto Famiglia per gli abbonati satellite e fibra che non hanno sottoscritto l’abbonamento ai due pacchetti.



Automata

Antonio Banderas e Melanie Griffith in un fanta-thriller. Nel 2044, un agente assicurativo deve indagare sul comportamento di un androide dotato di intelligenza artificiale

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il segreto di una famiglia

Pablo Trapero dirige Berenice Bejo e Martina Gusman in un dramma che scava nel passato oscuro di una famiglia argentina, attraverso il rapporto viscerale che lega due sorelle.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Kung Fu Panda

Fiaba di arti marziali con un simpatico e goloso panda. Secondo un'antica profezia, Po sarebbe il prescelto 'Guerriero del Dragone'. Si affida cosi' a un severo maestro di Kung Fu.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ghosthunters - Gli acchiappiafantasmi

A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un'esperta di paranormale per aiutarlo a tornare nella sua casa stregata.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The International

Clive Owen e Naomi Watts in un action mozzafiato. Indagando su un influente banchiere, scopriranno un traffico illegale d'armi gestito da una potente organizzazione criminale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Regression

Ethan Hawke ed Emma Watson in un thriller di Alejandro Amenabar. Una citta' del Minnesota cela tremende verita' su abusi sessuali e riti satanici. Un detective aprira' la stanza degli orrori.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Letters to Juliet

Amanda Seyfried e Gael Garcia Bernal in una commedia ambientata a Verona. Il ritrovamento di una lettera d'amore, rimasta nascosta per 50 anni, innesca una struggente avventura romantica.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Giovanna D'Arco

Milla Jovovich interpreta l'eroina d'Orleans per la regia di Luc Besson. Durante la Guerra dei Cent'anni, la tredicenne Giovanna guida la riscossa della Francia contro gli inglesi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un nemico che ti vuole bene

Black comedy con Diego Abatantuono. Un professore salva la vita di un killer professionista che, per riconoscenza, e' disposto a uccidere il peggior nemico del suo salvatore.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Che pasticcio, Briget Jones!

Renee Zellweger interpreta per la seconda volta la buffa trentenne inglese in una commedia con Colin Firth e Hugh Grant. Fidanzata con Mark Darcy, Bridget fa i conti con la gelosia.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Attacco al Potere 2

Secondo capitolo action con Gerard Butler e Morgan Freeman.Il funerale del Primo Ministro inglese raduna i leader politici a Londra, doveun gruppo di terroristi ha pianificato una strage.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

King Arthur: il potere della spada

Guy Ritchie rilegge il mito di Re Artu' ed i Cavalieri della Tavola Rotonda, con Jude Law. Quando il padre del piccolo Artu' viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e all'oscuro delle proprie origini, Artu' e' costretto a sopravvivere nei bassifondi della propria citta' fin quando la mitica spada nella roccia cambiera' radicalmente la sua esistenza.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Unbroken

Angelina Jolie dirige un appassionante film sulla storia vera di Louis Zamperini, atleta olimpionico che durante la II Guerra Mondiale viene catturato e torturato dai giapponesi.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

La regola del sospetto

James Clayton e' un giovane brillante ma ossessionato dal ricordo del padre e dalla sua misteriosa morte. Quando i mezzi per scoprire la verita' gli vengono offerti su un piatto d'argento, non riesce a dire di no, e si ritrova catapultato nel mondo dello spionaggio, all'interno del segreto piu' grande degli Stati Uniti, la CIA...

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Ti amo troppo per dirtelo

F. Scianna ("Baaria") e J. Trinca ("Fortunata") sono Pietro e Francesca, fidanzati prossimi al matrimonio. Ma l'arrivo di Stella cambiera' il loro rapporto.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Cane e gatto

Mark, capitano della Squadra Speciale di Los Angeles, e' in partenza per le vacanze quando viene richiamato in servizio per risolvere un caso difficile: far luce su una serie di omicidi avvenuti in citta' e arrestare Tony Roma, un ladro abile e astuto che da tempo riesce a sfuggire alla polizia locale.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)