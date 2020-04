Giovedi 16 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 al 30 aprile Sky accenderà due nuovi canali Sky Cinema #IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di aprile, agli abbonati che hanno già tutti i pacchetti Sky saranno offerti, ogni settimana, alcuni film su Primafila. Rimarrà infine aperta per tutto il mese di aprile la visione senza costi aggiuntivi dei canali Sport e di quelli del pacchetto Famiglia per gli abbonati satellite e fibra che non hanno sottoscritto l’abbonamento ai due pacchetti.



Octavia Spencer in un thriller targato Blumhouse. Una donna solitaria permette a un gruppo di ragazzi di fare festa nella sua cantina. Presto la padrona di casa rivelera' il suo vero volto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il pianista

3 Oscar e Palma d'oro a Cannes per la pellicola di Roman Polanski con Adrien Brody. Nella Varsavia occupata dai nazisti, un pianista ebreo cerca disperatamente di non essere catturato.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Sinbad - La leggenda dei sette mari

Il magico mondo del leggendario pirata in un gioiello d'animazione DreamWorks. Sinbad deve affrontare la terribile dea Eris per recuperare un libro prezioso e salvare la vita di Proteo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I puffi

Gli irresistibili cartoon degli anni 80 in una straordinaria avventura a New York. Inseguiti dal perfido Gargamella, i puffi oltrepassano un varco magico che li conduce a Central Park.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Joker - Wild Card

Jason Statham in un action sceneggiato dal premio Oscar William Goldman. Per aiutare una vecchia amica, un bodyguard col vizio del gioco finisce nei guai con la malavita di Las Vegas.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Angeli e Demoni

Ron Howard dirige nuovamente Tom Hanks in un thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Uno studioso e' chiamato a decifrare un simbolo enigmatico. E' l'inizio di una serie di misteri.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mary Shelley - Un amore immortale

Elle Fanning nella biografia della celebre scrittrice. La storia di una donna ribelle, della sua love story con Percy Shelley e della leggendaria notte in cui scrisse 'Frankenstein'.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Teneramente folle

Mark Ruffalo e Zoe Saldana in un dramma familiare prodotto dal J.J. Abrams. Un padre affetto da un disturbo bipolare cerca di riconquistare la fiducia della moglie e delle figlie.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I mitici - Colpo gobbo a Milano

Claudio Amendola, Ricky Memphis e Monica Bellucci in una commedia di Carlo Vanzina. Un'improbabile banda organizza una rapina: qualcosa va storto, ma una sorpresa attende i criminali..

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Bentornato Presidente

Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi dirigono Claudio Bisio e Sarah Felberbaum nel divertente sequel di 'Benvenuto Presidente!'. Per riconquistare Janis, Peppino Garibaldi torna alla politica.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Nemico pubblico

Michael Mann dirige Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard nella biografia di John Dillinger, il famigerato gangster che impauri' e affascino' l'America degli anni 30.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Jason Bourne

Quinto capitolo della saga. Jason Bourne e' stato nuovamente cacciato dalla CIA e viene aiutato da Nick Parsons, un'ex agente della CIA, a entrare in possesso di alcuni file segreti, tra i quali compare il Treadstone in cui Bourne e' coinvolto personalmente. L'operazione di hackeraggio viene, pero', scoperta dall'agente Heater Lee che immediatamente lo riferisce al direttore Dewey, non sapendo, pero', che e' lui stesso la mente del Treadstone. Ormai ricercato da tutta la CIA, Bourne dovra' fuggire, tentando di trovare risposte alle domande sul suo passato.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

King Arthur: il potere della spada

Guy Ritchie rilegge il mito di Re Artu' ed i Cavalieri della Tavola Rotonda, con Jude Law. Quando il padre del piccolo Artu' viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e all'oscuro delle proprie origini, Artu' e' costretto a sopravvivere nei bassifondi della propria citta' fin quando la mitica spada nella roccia cambiera' radicalmente la sua esistenza.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Scontro tra titani

Nato da una delle scappatelle di Zeus con una mortale, Perseo sogna di sovvertire l'ordine naturale andando a combattere gli dei. Ma non e' l'unico mortale a pensarla cosi', e il padre degli dei decide di ricordare agli umani il suo potere liberando la piu' grande delle piaghe, una creatura che potrebbe distruggere la citta' di Argo. Sara' Perseo contro il mostro: i titani si scontreranno.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

L'uomo che vide l'infinito

Il film, basato sul libro di Robert Kanigel, "L'uomo che vide l'infinito - La vita breve di Srinivasa Ramanujan, genio della matematica", racconta la vera storia di Srinivasa Ramanujan, genio indiano della matematica, completamente autodidatta. Per far conoscere al mondo la sua mente geniale, dovra' lasciarsi alle spalle la giovane e amata sposa Janaki per intraprendere un lungo viaggio che lo portera' a Cambridge, dove entra in contatto con il suo mentore, l'eccentrico professore G.H. Hardy. Sotto la guida di Hardy, il suo lavoro si evolvera' in modo tale da rivoluzionare per sempre la matematica e trasformare il modo in cui gli scienziati spiegano il mondo.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Soap opera

Amori, equivoci ed intrecci che collegano tra di loro i bizzarri abitanti dello stesso palazzo, a poche ore dal Capodanno. Con C. Capotondi, E. Sednaoui.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)