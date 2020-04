Mercoledi 22 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 al 30 aprile Sky accenderà due nuovi canali Sky Cinema #IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di aprile, agli abbonati che hanno già tutti i pacchetti Sky saranno offerti, ogni settimana, alcuni film su Primafila. Rimarrà infine aperta per tutto il mese di aprile la visione senza costi aggiuntivi dei canali Sport e di quelli del pacchetto Famiglia per gli abbonati satellite e fibra che non hanno sottoscritto l’abbonamento ai due pacchetti.



Domino

Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce in un thriller di Brian De Palma. Due agenti di Copenaghen, sulle tracce di un killer, vengono coinvolti in un intrigo internazionale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La donna elettrica

Commedia su una moderna eroina, a difesa della Terra. La direttrice di un coro nasconde un segreto: e' l'ecoterrorista a cui il governo e la stampa danno la caccia da mesi.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Untouchables - Gli intoccabili

Oscar e Golden Globe a Sean Connery, nel capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner e Robert De Niro. Chicago, 1930: una squadra speciale viene incaricata di incastrare Al Capone.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Zanna Bianca

Prima versione animata dell'immortale classico di Jack London. Nelle innevate terre dello Yukon, le vicissitudini di un cucciolo di lupo allevato da un capo indiano.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Standoff - Punto morto

Action senza esclusione di colpi con Laurence Fishburne e Thomas Jane. Un veterano di guerra deve proteggere la giovane testimone di un omicidio da un assassino che vuole la sua pelle.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Dracula di Bram Stoker

Tre Oscar per un grande horror con Gary Oldman, Winona Ryder e Anthony Hopkins. Nella Londra vittoriana, Dracula conosce una ragazza identica alla moglie defunta e la vuole per se'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Amore inaspettato

Demi Moore e Alec Baldwin in un commovente film sull'ostinato desiderio di vivere. Un romanziere, vedovo e cieco, ritrova la speranza e la felicita' dopo l'incontro con un'altra donna.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Geronimo

Gene Hackman e Wes Studi in un epico western firmato Walter Hill. Nel 1885 Geronimo si ribella alla vita della riserva e con la sua tribu' affronta con i soldati americani.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ti presento Sofia

Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti in una commedia di Guido Chiesa. Un uomo divorziato deve nascondere l'esistenza della figlia per conquistare una donna che detesta i bambini.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'amore non va in vacanza

Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Due donne, deluse dall'amore, si scambiano l'appartamento andando incontro a nuove opportunita'.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

L'esercito delle dodici scimmie

Visionario fanta-action di Terry Gilliam con Bruce Willis e Brad Pitt. Anno 2035: un ergastolano viene mandato nel passato per scoprire le cause dell'epidemia che ha decimato l'umanita'.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Hulk

Eric Bana veste i panni di uno dei miti della Marvel. Uno scienziato usa il suo corpo e quello del figlio per compiere i suoi folli esperimenti. Ma le cose vanno male: quando il figlio si arrabbia perde il controllo di se' e si trasforma in Hulk, uno spaventoso mostro verde dalla forza sovrumana.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Green Zone

Cronaca dei giorni che precedettero l'inizio del conflitto in Medio Oriente, nel 2003. Roy Miller viene chiamato a Baghdad, insieme ad un team di ispettori dell'esercito, per cercare le armi di distruzione di massa che gli americani credono stoccate e nascoste nel deserto iracheno.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Split

Dal maestro del brivido M. Night Shyamalan. Nel corpo di Kevin, J. McAvoy, abitano ventitre personalita' differenti, che si manifestano a turno, tutte sottomesse alla ventiquattresima, la Bestia.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Perez

Edoardo de Angelis firma la regia di questo film con Luca Zingaretti e Marco D'Amore. Perez, avvocato d'ufficio integerrimo e scrupoloso, vive e lavora al Centro direzionale di Napoli. In seguito a pericolose vicende personali, Perez cambiera' del tutto modo di vivere, cominciando, per amore della figlia Tea, a infrangere ogni regola.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

La casa stregata

Sono le tragicomiche disavventure di una coppia di promessi sposi, costretta per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso Saraceno..

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)