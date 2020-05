Venerdi 22 Maggio Sky Cinema HD, Pupazzi alla riscossa - Uglydolls

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Fino all'8 giugno Sky apre la programmazione di Sky Cinema a tutti i clienti via satellite e via fibra: dal 301 di Sky un’ampia offerta di canali e una selezione di titoli on demand per farti compagnia con le prime visioni più attese, le collezioni tematiche e film di ogni genere.



Oblivion

Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko in un blockbuster di fantascienza. Terra, 2077: l'arrivo di una donna a bordo di un'astronave complica la missione di un riparatore di droni.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Parasite

4 Oscar, Palma d'oro a Cannes e 1 Golden Globe per il film rivelazione che ha conquistato il mondo. La povera famiglia Kim usa l'astuzia per introdursi nella casa di un ricco borghese.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Spectre

Daniel Craig, Christoph Waltz e Monica Bellucci nel secondo 'Bond' di Sam Mendes. Un messaggio dal passato conduce 007 nel cuore di un'organizzazione segreta. Oscar per la canzone.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pupazzi alla riscossa - Uglydolls

Avventura animata con le voci di Federica Carta, Diletta Leotta e Achille Lauro. I teneri ma brutti pupazzi di Uglyville si avventurano nel regno delle bambole bellissime e chic

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Black Hawk Down

Pioggia di bombe e scontri a fuoco in un film bellico di Ridley Scott, premiato con 2 Oscar. Somalia, 1993: la missione di un gruppo di soldati americani si trasforma in un inferno.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Malice - Il sospetto

Alec Baldwin e Nicole Kidman in un thriller in cui nulla è ciò che sembra. Un serial killer semina morte in un campus, dove la moglie del preside sembra coinvolta in un losco intrigo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il cacciatore di ex

Graffiante commedia romantica con Jennifer Aniston e Gerard Butler. Un cacciatore di taglie segue le tracce della sua ex moglie, una cronista latitante che sta indagando su un omicidio.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Finding Steve McQueen

Travis Fimmel nel thriller sulla piu' grande rapina avvenuta negli Stati Uniti. Nel 1972, una banda organizza il colpo del secolo: rubare il fondo segreto del Presidente Richard Nixon.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un Natale al Sud

Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo in una commedia di successo. Due coppie di coniugi seguono i figli in vacanza per spronarli a vivere nella realta' e non attraverso i social.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tu, io e Dupree

Una valanga di gag per una commedia brillante con Owen Wilson, Matt Dillon e Kate Hudson. Due sposini ospitano un amico che ha perso casa e lavoro. La convivenza forzata sara' un inferno.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

State of Play

Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams in un thriller fra politica e giornalismo. Un reporter indaga sulla misteriosa morte di una donna, assistente personale di un potente deputato.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Aquaman

Film d'azione di J. Wan con immagini spettacolari ed effetti visivi mozzafiato del mondo sottomarino, basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics. Arthur Curry, meta' uomo, meta' Atlantideo, dovra' unire il mondo terrestre con quello dell'oceano e diventare re di Atlantide. Arthur, J.Momoa, sara' aiutato nell'impresa da Mera e Vulko, rispettivamente A. Heard e W. Dafoe.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Blind Side

La storia vera di Michael Oher, un giovane giocatore di football professionista, che cerca, grazie al sostegno della famiglia adottiva e alla passione per lo sport, di superare un'infanzia difficoltosa vissuta tra la strada e la tossicodipendenza della madre. Oscar alla miglior attrice a Sandra Bullock.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Devil

Una persona si suicida gettandosi da un grattacielo e finendo sul tetto di un camion. Il detective Bowden e' chiamato a investigare. Nel grattacielo in questione cinque persone salgono su uno degli ascensori. L'ascensore si blocca, e nasce tra le persone intrappolate il sospetto che tra loro ci sia qualcuno che non e' quello che dice di essere.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Mr. Beaver

Il premio Oscar Jodie Foster dirige se stessa e Mel Gibson in un dramma psicologico intenso che affronta l'incubo della depressione. Walter Black ha diretto con successo la sua industria di giocattoli fino a quando la depressione non lo ha preso in un vortice che gli ha tolto progressivamente il piacere di vivere e persino la parola.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Spaghetti a mezzanotte

Un avvocato e' costretto dalla moglie a stare a dieta, ma nonostante questo lei lo tradisce...

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)