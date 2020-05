Sabato 23 Maggio Sky Cinema HD, Ubriachi d'amore

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Fino all'8 giugno Sky apre la programmazione di Sky Cinema a tutti i clienti via satellite e via fibra: dal 301 di Sky un’ampia offerta di canali e una selezione di titoli on demand per farti compagnia con le prime visioni più attese, le collezioni tematiche e film di ogni genere.



Ubriachi d'amore

Commedia con Alec Baldwin e Salma Hayek. Dopo una sbronza colossale, due coniugi facoltosi, ma vicini alla bancarotta, mettono a punto un piano disastroso per tornare ricchi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

I giudici

Ricky Tognazzi dirige Chazz Palminteri, Andy Luotto e F. Murray Abraham nel film che racconta la tenace lotta contro Cosa Nostra di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

007 - Ocopussy Operazione Piovra

Roger Moore nel 13esimo episodio della saga. Dietro un traffico di gioielli falsi provenienti dall'URSS si cela il diabolico piano di un ufficiale sovietico e di un principe indiano.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kung Fu Panda 2

Il panda piu' famoso del cinema torna a combattere a colpi di kung fu. Per conquistare uno sconosciuto e incredibile potere, il Guerriero Dragone Po dovra' scavare nel proprio passato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Wolf Warrior 2

Record d'incassi in patria per un action cinese. Un ex combattente speciale si trova coinvolto in una guerra civile in Africa mentre prepara la vendetta contro i killer della sua fidanzata.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Rogue Agent - La recluta

Azione e tensione per una spy-story con sfumature da thriller psicologico. Unico sopravvissuto di una squadra speciale USA, Alex e' accusato di tradimento e costretto alla fuga.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

5 Anni di Fidanzamento

Jason Segel ed Emily Blunt in una scintillante commedia romantica. Una proposta di lavoro costringe Violet e Tom a rinviare le nozze per alcuni anni mettendo a rischio la loro relazione.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Erin Brockovich - Forte come la verità

Oscar e Golden Globe a Julia Roberts, regia di Steven Soderbergh. La segretaria di uno studio legale sfida una multinazionale per risarcire una comunita' contaminata da acque radioattive.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

A Modern Family

Paul Rudd e Steve Coogan sono i genitori improvvisati di una divertente commedia. La vita di coppia di due uomini viene messa a soqquadro dall'arrivo di un bambino.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ti presento Sofia

Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti in una commedia di Guido Chiesa. Un uomo divorziato deve nascondere l'esistenza della figlia per conquistare una donna che detesta i bambini.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Terminator 2 - Il giorno del giudizio

James Cameron dirige Arnold Schwarzenegger nel secondo capitolo premiato con 4 Oscar. Il vecchio Terminator difende il futuro leader della Resistenza da un nuovo invincibile cyborg.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Insieme per forza

Dopo un disastroso primo appuntamento, Jim, A. Sandler, e Lauren, D. Barrymore, genitori single, si ritrovano per caso, in vacanza con le rispettive famiglie.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Aquaman

Film d'azione di J. Wan con immagini spettacolari ed effetti visivi mozzafiato del mondo sottomarino, basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics. Arthur Curry, meta' uomo, meta' Atlantideo, dovra' unire il mondo terrestre con quello dell'oceano e diventare re di Atlantide. Arthur, J.Momoa, sara' aiutato nell'impresa da Mera e Vulko, rispettivamente A. Heard e W. Dafoe.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Ready Player One

2045, l'umanita', ormai ridotta in miseria, si rifugia in Oasis, una pericolosa realta' virtuale creata dal geniale James Halliday. Quest'ultimo, prima di morire, rivela la presenza in Oasis di un easter egg, un livello segreto che consente, a chi lo trova, di ottenere il controllo di Oasis. Con T. Sheridan, O. Cooke

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Frontera

Western con Ed Harris ed Eva Longoria. Uno sceriffo indaga sulla morte della moglie, uccisa mentre stava cavalcando vicino al confine col Messico.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

The Pills - Sempre meglio che lavorare

Luigi, Luca e Matteo, amici sin dall'infanzia, hanno giurato solennemente di non lavorare mai. Le loro giornate le passano seduti attorno al tavolo della loro cucina nell'appartemento di Roma sud che condividono, senza svolgere alcuna attivita' produttiva. Ma il lavoro arriva e sono costretti a rompere il giuramento.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)