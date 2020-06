Sabato 6 Giugno 2020 Sky Cinema HD, Adaline

Adaline - L'eterna giovinezza

Blake Lively in una love story soprannaturale. Adaline smette di invecchiare dopo un incidente, ma l'incontro con Ellis la convincera' a rivelare il suo segreto. Nel cast Harrison Ford.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Fratelli nemici - Close Enermies

Matthias Schoenaerts in un noir nelle banlieue parigine. Cresciuti come fratelli, Manuel e' un trafficante e Driss un agente antidroga. Il destino li costringe a collaborare.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Predator

Nuovo capitolo del classico della fantascienza diretto da Shane Black ('Iron Man 3'). Uno spaventoso alieno si riaffaccia sulla Terra, ma una squadra di mercenari cerchera' di fermarlo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Robinson Crusoe

Fantasiosa rilettura del romanzo di Daniel Defoe. Il pappagallo Mac e i suoi amici vivono su un'isola tropicale. Un giorno, dopo una tempesta, nella loro vita irrompe un essere umano.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Lionheart - Scommessa vincente

Un cult del cinema action con Jean-Claude Van Damme. A Los Angeles per salvare il fratello, nei guai con il narcotraffico, un legionario entra nel mondo dei combattimenti clandestini.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Welcome Home - Uno sconosciuto in casa

Thriller con Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio. Una coppia americana va in vacanza in Umbria. Un ambiguo vicino sconvolgera' il loro rapporto apparentemente perfetto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Dog Days

Commedia corale sull'amore per i cani. A Los Angeles si intrecciano le storie di un gruppo di personaggi che, grazie ai loro fidati amici a quattro zampe, imparano a vivere e amare.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Maria regina di Scozia

Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d'Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Lo chiamavano Bulldozer

Bud Spencer e' l'allenatore perfetto in un'intramontabile commedia sportiva. Un ex campione di football americano guida una squadra di ragazzi di strada contro i Marines di una base Nato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un giorno di pioggia a New York

Woody Allen dirige una deliziosa commedia romantica con Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Due fidanzati, a Manhattan per un weekend da sogno, sono travolti dagli imprevisti.

(SKY CINEMA PER TE 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Bastardi senza gloria

Quentin Tarantino rilegge la 2a guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati Usa viene inviato a Parigi per uccidere Hitler

(SKY CINEMA PER TE 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

The Nun: La vocazione del male

Abbazia di St. Carta, Romania, 1952. Una giovane suora, dopo essere stata a contatto con qualcosa di misterioso, si impicca chiedendo perdono al Signore. Citta' del Vaticano: l'esperto padre Burke e' incaricato da alti prelati di indagare su quanto accaduto in Romania. Dato che si tratta di un convento di clausura, il suo accesso avra' dei limiti e l'indagine sara' complessa. Percio' ad accompagnarlo c'e' sorella Irene, una giovane novizia che, in un convento inglese, deve ancora prendere i voti. Irene e' perplessa, non capisce perche' sia stata scelta, ma Burke la convince che se il Vaticano l'ha scelta e' stato a ragion veduta.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald

Secondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all'omonimo libro di J. K. Rowling. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si sarebbero prospettati. Si creano divisioni, l'amore e la lealta' vengono messi a dura prova anche tra gli amici piu' stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre piu' diviso.Il film presenta un cast corale guidato da Eddie Redmayne e Katherine Waterston.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Ai confini della realtà

Ispirato all'omonima serie televisiva, film diretto da quattro grandi registi e composto da quattro episodi tra l'horror e la commedia. Con V. Morrow, D. Mc Grath.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Baby Blues

Alex e Fabrizio, coppia di trentenni che ha deciso anni prima di non avere figli, entrano in crisi quando a lei viene chiesto di trasferirsi a New York per lavoro. Entrambi si troveranno a dover fronteggiare i ripensamenti e le differenti opinioni del partner.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Come amazzare il capo... e vivere felici

Nick, Dale e Kurt decidono di eliminare i rispettivi capi, responsabili della loro infelicita'. Con la complicita' di un ex detenuto orchestrano il piano, ma l'imprevisto e' dietro l'angolo...

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)