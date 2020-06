Lunedi 8 Giugno 2020 Sky Cinema HD, Midway

Midway

War movie di Roland Emmerich con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Giugno, 1942: nell'atollo di Midway la Marina degli Stati Uniti reagisce all'attacco della flotta imperiale giapponese.

L'uomo fedele

Love story con Louis Garrel e Laetitia Casta. Marianne lascia Abel perche' aspetta un figlio da Paul. Alla morte di quest'ultimo, Abel riconquista la donna scatenando un putiferio.

Gattaca - La porta dell'universo

Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law in un cult della fantascienza. In un mondo popolato da individui perfetti concepiti in laboratorio, il 'non-valido' Vincent inganna il sistema.

Qualcosa di straordinario

Una storia vera che ha stupito il mondo con John Krasinski e Drew Barrymore. Un reporter e una volontaria di Greenpeace si mobilitano per salvare tre balene intrappolate nei ghiacci.

Sin City

Frank Miller, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino dirigono Bruce Willis in un noir tratto da un fumetto cult, che intreccia le storie di poliziotti, serial killer e prostitute.

Shattered - Gioco mortale

Pierce Brosnan, Maria Bello e Gerard Butler in un thriller scandito da colpi di scena. Uno psicopatico rapisce una bambina e ordina ai genitori di stare ai suoi ordini per 24 ore.

Resta con me

Shailene Woodley e Sam Claflin contro la tempesta in una pellicola tratta da una storia vera. Durante una traversata in yacht sull'Oceano Pacifico, una coppia viene travolta da un uragano.

Jackie

Natalie Portman nel film di Pablo Larrain premiato per la miglior sceneggiatura a Venezia. Dopo gli spari di Dallas, Jacqueline Kennedy affronta il dolore per l'assassinio del marito.

Nemiche per la pelle

Margherita Buy e Claudia Gerini in una commedia di Luca Lucini. Dopo la morte di Paolo, ex marito di entrambe, Lucia e Fabiola si occupano del bambino che l'uomo ha avuto da un'altra donna.

Tu, io e Dupree

Una valanga di gag per una commedia brillante con Owen Wilson, Matt Dillon e Kate Hudson. Due sposini ospitano un amico che ha perso casa e lavoro. La convivenza forzata sara' un inferno.

Din Don - Il ritorno

Sequel del primo fortunato episodio con Enzo Salvi. Donato e' tornato a fare il manager. All'improvviso riceve una telefonata: don Dino e' volato in cielo a causa di un male fulminante. Donato intende dargli l'ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese del Trentino dove Don Dino prestava servizio per partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che il prete, nel testamento, l'ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire cio' che lui non ha potuto concludere.

Batman Begins

Primo capitolo della trilogia di Nolan. Come Bruce Wayne e' divenuto Batman: dall'omicidio dei suoi genitori al viaggio alla ricerca di se' stesso.

Assassins

Rath (Sylvester Stallone), killer negli anni della Guerra Fredda, e' prigioniero di un mondo scomparso, dal quale vuole fuggire. Bain (Antonio Banderas) vorrebbe prenderne il posto. Le vite dei due uomini sono destinate a intrecciarsi con quella di Electra (Julianne Moore), bella e intrigante pirata dell'informatica.

Woman in Gold

La vera storia della lotta di una donna per ottenere dallo stato austriaco un quadro di Klimt sequestrato dai nazisti alla sua famiglia. Con H. Mirren, R. Reynolds.

Austin Powers, la spia che ci provava

Il perfido Dr.Evil ritorna indietro nel tempo fino al 1969 per rubare allo stravagante agente segreto Austin Powers il 'mojo', magica pozione di virilita'.

