Sabato 20 Giugno 2020 Sky Cinema HD, Teen Spirit - A un passo dal sogno

Teen Spirit - A un passo dal sogno

Dal produttore di 'La La Land', una favola musicale con Elle Fanning. Una giovane cantante vuole vincere un prestigioso talent show per fuggire da una realta' che le sta stretta.

Kill Bill - Vol. 1

La vendetta di Uma Thurman nella prima parte del cult di Tarantino. Una killer professionista subisce un agguato nel giorno del suo matrimonio. Uscita dal coma caccera' i suoi carnefici

La grande fuga

Steve McQueen, Charles Bronson e James Coburn in un cult assoluto del cinema bellico. Seconda guerra mondiale: un gruppo di prigionieri progetta l'evasione dal campo di concentramento.

Baby Boss

Dal regista di 'Madagascar' una pellicola d'animazione della DreamWorks. Un bambino entra in conflitto con il fratellino neonato: un dittatore in miniatura che sembra nascondere un segreto.

Cani sciolti

Action senza tregua con Denzel Washington e Mark Wahlberg. Persa la protezione dei propri superiori, due agenti infiltrati nella malavita devono lottare per salvarsi la pelle.

Più denso dell'acqua

Palpitante thriller fra le mura domestiche. I coniugi Petrovic affittano una stanza a uno studente che assomiglia al figlio, morto di overdose. Il nuovo ospite svelera' il suo lato oscuro.

Un amore all'altezza

Il premio Oscar Jean Dujardin e Virginie Efira sono l'insolita coppia di una commedia romantica. La bella Diane si innamora di un uomo affascinante ma molto piu' basso di lei.

Indivisibili

6 David di Donatello per la struggente storia di due gemelle siamesi diretta da Edoardo De Angelis. Sfruttate per la loro voce sublime, Viola e Daisy sognano un destino di normalita'.

Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre

L'amato Bud Spencer in una commedia di culto. Lo sceriffo di una cittadina americana deve difendere un piccolo alieno dai militari che vogliono catturarlo (ITA 1979)

Il giorno più bello del mondo

Commedia di grande successo per tutta la famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale deve difendere un bambino speciale da un team di scienziati.

The Jackal

Thriller ispirato al romanzo di Frederick Forsyth con Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. La mafia russa assolda un killer per eliminare una potente figura politica americana

Jason Bourne

Quinto capitolo della saga. Jason Bourne e' stato nuovamente cacciato dalla CIA e viene aiutato da Nick Parsons, un'ex agente della CIA, a entrare in possesso di alcuni file segreti, tra i quali compare il Treadstone in cui Bourne e' coinvolto personalmente. L'operazione di hackeraggio viene, pero', scoperta dall'agente Heater Lee che immediatamente lo riferisce al direttore Dewey, non sapendo, pero', che e' lui stesso la mente del Treadstone. Ormai ricercato da tutta la CIA, Bourne dovra' fuggire, tentando di trovare risposte alle domande sul suo passato.

Uno di famiglia

Luca e' un ex attore diventato insegnante di dizione: un precario che fa una gran fatica a farsi pagare dai suoi studenti. Uno di questi e' Mario Serrano', un bel ragazzo che cerca di togliersi l'accento calabrese. Un giorno, in uscita da casa sua, Mario viene quasi investito da un'auto in corsa, e Luca riesce a strattonarlo via appena in tempo, proprio davanti agli occhi di Angela, la zia del ragazzo. Da quel momento Angela Serrano' prendera' sotto la sua ala Luca, che comincera' a essere protetto da una sfilza di Padrini: i Serrano' sono infatti una potentissima Famiglia che tiene in mano le sorti della Capitale.

Firefox - Volpe di fuoco

Un thriller di spionaggio diretto e interpretato da Clint Eastwood. Un maggiore dell'aviazione deve impadronirsi di un nuovo aereo sovietico.

Genius

Cast stellare. Basato sulla biografia scritta da A. Scott Berg. Quando, un giorno del 1929, lo scrittore Thomas Wolfe decide di presentarsi all'appuntamento con Max Perkins, editor letterario alla Charles Scribner's Sons, lo storico marchio editoriale americano, non si fa certo illusioni: il suo manoscritto sarebbe stato rifiutato come era accaduto fino ad ora. Ma, con felice stupore il suo romanzo, e' ,invece, stato accettato per la pubblicazione. L'unico problema e' l'eccessiva lunghezza. Serve ridurlo. Sebbene riluttante a vedere tagliata la sua prosa, Wolfe accetta perche' in questa operazione avra' la collaborazione di Perkins. Tra l'editor e lo scrittore inizia in questo modo una complessa e delicata amicizia che cambiera' per sempre le vite di entrambi.

Yes Man

Carl Allen e' un impiegato divorziato orgogliosamente chiuso nella sua solitudine e insensibile alle richieste altrui. I clienti gli chiedono un prestito e lui lo nega, gli amici gli chiedono compagnia e lui si tira indietro, cercando di farsi bastare un dvd sul divano. L'incontro con un ex collega lo convince a partecipare ad un seminario di "positivita'", in cui il guru di turno lo esorta a rivoluzionare la sua vita rispondendo di si' ad ogni richiesta. Improvvisamente, si ritrova ad apprendere il coreano, a prodigarsi per un barbone, a presenziare alle feste a tema del capoufficio e ad accettare il passaggio in scooter di una sconosciuta di nome Allison.

