Domenica 21 Giugno 2020 Sky Cinema HD, L'ospite - Un viaggio tra i divani degli altri

Il traditore tipo

Dal romanzo di John le Carre', un thriller con Ewan McGregor e Naomie Harris. In vacanza in Marocco, due coniugi inglesi vengono trascinati nel mondo dello spionaggio da un gangster russo.

L'ospite - Un viaggio tra i divani degli altri

Originale commedia di Duccio Chiarini con Daniele Parisi e Silvia D'Amico. Guido si separa da Chiara e chiede ospitalita' ad amici e parenti, diventando spettatore delle loro vite private.

Lawrence d'Arabia [Versione Restaurata]

7 Oscar e 6 Golden Globe per il kolossal con Peter O'Toole, Anthony Quinn e Omar Sharif. 1916: un agente inglese viene mandato al Cairo per guidare la rivolta degli arabi contro i turchi.

Wildwitch - Il Mondo Selvatico

Avventuroso fantasy tratto da una saga letteraria per ragazzi. Graffiata da un gatto, Clara scopre di appartenere a una stirpe di streghe e di dover sfidare la malefica Bravita.

The Legend of Zorro

Antonio Banderas nei panni del giustiziere in un'avventura con Catherine Zeta-Jones e prodotta da Steven Spielberg. L'eroe mascherato impugna la spada contro uno spietato uomo d'affari.

Slender Man

Il fenomeno esploso sul web diventa un film horror. Un gruppo di studentesse evoca Slender Man, l'entita' maligna nata su Internet. Alcuni giorni dopo una delle ragazze sparisce nel nulla.

Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro

Anne Hathaway nel biopic su Jane Austen. Fine 700. Alla ricerca del vero amore, Jane rifiuta un buon partito e si innamora di Tom. Ma le convenzioni sociali del tempo non lo permettono.

The Lobster

Premio della Giuria a Cannes per l'opera di Lanthimos con Colin Farrell e Rachel Weisz. In un mondo che vieta di essere single, ognuno deve trovare un partner o sara' trasformato in animale.

L'agenzia dei bugiardi

Commedia di Volfango De Biasi con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini. Il capo di un'agenzia che fornisce alibi agli adulteri si innamora della figlia di un cliente.

Che pasticcio, Bridget Jones!

Renee Zellweger interpreta per la seconda volta la buffa trentenne inglese in una commedia con Colin Firth e Hugh Grant. Fidanzata con Mark Darcy, Bridget fa i conti con la gelosia.

Ted Bundy - Fascino criminale

Zac Efron e Lily Collins nel biopic sul feroce serial killer Ted Bundy. Una donna scopre di aver vissuto per anni al fianco di un maniaco pluriomicida, ignara delle sue gesta efferate.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Il terzo e conclusivo capitolo della trilogia su Batman, campione d'incassi e di critica. Il Cavaliere Oscuro ritorna a Gotham dopo 8 anni di assenza. Con Christian Bale, Tom Hardy

Jason Bourne

Quinto capitolo della saga. Jason Bourne e' stato nuovamente cacciato dalla CIA e viene aiutato da Nick Parsons, un'ex agente della CIA, a entrare in possesso di alcuni file segreti, tra i quali compare il Treadstone in cui Bourne e' coinvolto personalmente. L'operazione di hackeraggio viene, pero', scoperta dall'agente Heater Lee che immediatamente lo riferisce al direttore Dewey, non sapendo, pero', che e' lui stesso la mente del Treadstone. Ormai ricercato da tutta la CIA, Bourne dovra' fuggire, tentando di trovare risposte alle domande sul suo passato.

Dune

Nell'anno 10191, sotto le pressioni della potente "Gilda spaziale" (ossia la casta dei piloti stellari), l'imperatore di tutte le galassie destina la famiglia Atreides al governo del pianeta Arrakis, detto anche Dune, tanto inospitale (non esiste acqua, e bisogna vivere indossando speciali tute che riciclano i liquidi corporei) quanto fondamentale per le sorti di tutto l'impero; dalla sabbia di Dune, infatti, si estrae il "melange", droga che allunga la vita e, soprattutto, consente ai piloti della Gilda spaziale di annullare il tempo e compiere cosi i loro lunghissimi viaggi...

Windstorm - Contro ogni regola

Sequel del film "Windstorm - Liberi nel vento". Mika decide di iscriversi ad una prestigiosa gara ippica per salvare la scuderia dalla bancarotta.

Baby mama

Kate vuole disperatamente diventare mamma a 37 anni. Scopre però di non essere fertile e così decide di chiedere aiuto a una "sostituta". Con T. Fey, A. Poehler.

