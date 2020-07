Mercoledi 15 Luglio 2020 Sky Cinema HD, Metti una notte

Metti una notte

Cosimo Messeri dirige e interpreta una commedia con Cristiana Capotondi e Amanda Lear. In una Roma notturna, Martino cerca l'amore accompagnato da una bambina e da un'eccentrica nonna.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Truman Capote: a sangue freddo

Oscar e Golden Globe a Philip Seymour Hoffman. Il massacro di una famiglia e le confidenze di uno dei killer, portano Truman Capote alla creazione del suo capolavoro: 'A sangue freddo'.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast&Furious - Solo parti originali

Quarto capitolo della saga con il ritorno di Vin Diesel, Paul Walker e Michelle Rodriguez. Dominic Toretto torna a Los Angeles per vendicare un'amica e ritrova l'agente O'Conner.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dragon Trainer 2

Sequel del capolavoro d'animazione DreamWorks. Il giovane vichingo Hiccup e il suo fedele amico Sdentato difendono il loro villaggio da un temibile drago rinnegato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La fuga dell'assassino

Jonathan Rhys Meyers in un action-thriller fra mistero e scienza. Un esperto di genetica esplora la psiche di un uomo i cui sogni, incentrati su omicidi politici, iniziano ad avverarsi..

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Scream

Horror e ironia in un cult anni 90 diretto da Wes Craven. Un serial killer mascherato uccide i ragazzi della citta' di Woodsboro. La sua identita' sara' svelata dopo mille colpi di scena.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Good Guy

Alexis Bledel in una storia romantica ambientata a New York. Tommy e' un broker di Wall Street che insegna al collega Daniel le armi della seduzione. Entrambi si innamorano di Beth..

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Cinema verite

Diane Lane e Tim Robbins in una pellicola HBO sul primo reality-show della storia della tv. 1973: una famiglia americana accetta di vivere sotto l'occhio delle telecamere 24 ore su 24

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mi presenti i tuoi?

Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand nel sequel di 'Ti presento i miei'. L'incontro fra consuoceri dara' vita a una valanga di gag e doppi sensi

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fury

Dietro le linee nemiche con Brad Pitt e Shia LaBeouf in un avvincente film bellico. Un manipolo di soldati americani sfida i nazisti nel loro territorio a bordo di un carro armato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ospite - Un viaggio tra i divani degli altri

Originale commedia di Duccio Chiarini con Daniele Parisi e Silvia D'Amico. Guido si separa da Chiara e chiede ospitalita' ad amici e parenti, diventando spettatore delle loro vite private.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Hercules - La leggenda ha inizio

Nuova versione della storia di Ercole, eroe della mitologia greco-romana. Ignaro del suo destino da eroe, Ercole desidera solo l'amore di Hebe. Con K. Lutz, G. Weiss.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II

Secondo capitolo in compagnia del poliziotto Alex Foley, alias Eddie Murphy, noto per la sua simpatia ed efficienza. Ha una stretta amicizia con tre poliziotti californiani: Billy Rosewood, John Taggart e Andrew Bogomil. Un giorno uno di questi, impegnato in una delicata e pericolosa indagine su gente di malaffare, viene gravemente ferito da una seducente dama in nero. Axel, all'insaputa del suo capo, si trasferisce a Beverly Hills per scoprire i motivi dell'aggressione subita dall'amico. Tutto parte da un messaggio anonimo, composto da lettere dell'alfabeto ritagliate da quotidiani e arrivato alla Polizia giusto dopo la rapina ad una banca. Per decifrarlo, Axel e gli altri due colleghi amici suoi, malgrado la palese ostilita' del loro superiore, indagano su alcune estorsioni scoprendo che Karla Fry e' la condirettrice di un Club molto riservato, dove ufficialmente si pratica il tiro a segno, ma dietro le quinte si organizzano fruttuose e spericolate rapine.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Un mercoledì da leoni

Estate '62. Le spiagge della California sono il teatro delle esibizioni di tre surfisti. La guerra in Vietnam li dividera', prima di un gran finale. Con W. Katt.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Attenti al gorilla

Spassosa commedia con Frank Matano diretta da Luca Miniero ("Benvenuti al Sud", "Benvenuti al Nord"). Frank Matano veste i panni di Lorenzo, un avvocato fallito che per recuperare la stima della sua famiglia e l'amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della citta', e la vince. Ma e' costretto a portarsi a casa Peppe, un gorilla.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)