Domenica 19 Luglio 2020 Sky Cinema HD, Hole - L'abisso

Boris - Il Film | Omaggio a Mattia Torre

Il super cast dell'omonima serie cult ritorna nella commedia co-diretta da Mattia Torre. Un ambizioso regista di fiction tenta il grande salto nel cinema con un film d'autore.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.45/canale 301)

La favorita

Oscar, Golden Globe e Coppa Volpi a Olivia Colman nell'acclamato film di Lanthimos premiato a Venezia. Le cortigiane Emma Stone e Rachel Weisz si contendono le attenzioni della regina

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast&Furious 8

Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson nell'ottavo capitolo della saga. Un'affascinante dark lady seduce Dominique Toretto e lo convince a tradire i suoi amici.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Sinbad - La leggenda dei sette mari

Il magico mondo del leggendario pirata in un gioiello d'animazione DreamWorks. Sinbad deve affrontare la terribile dea Eris per recuperare un libro prezioso e salvare la vita di Proteo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Red Zone - 22 miglia di fuoco

Action diretto da Peter Berg con Mark Wahlberg e John Malkovich. Un team di paramilitari americani deve scortare un informatore asiatico a conoscenza di dati top secret.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Hole - L'abisso

Alle radici di una leggenda per un horror terrificante. Nella campagna irlandese, un bambino manifesta strani comportamenti dopo essersi imbattuto in una misteriosa voragine nel bosco.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tentazioni (ir)resistibili

Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow e Tim Robbins in una commedia sul mondo delle dipendenze. Tre uomini entrano in comunita' per guarire dalle loro pulsioni sessuali incontrollabili.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

City of lies - L'ora della verità

Johnny Depp e Forest Whitaker in un thriller che scava in un duplice mistero della storia del rap. Un detective e un reporter indagano sugli omicidi di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Spia per caso

Action-comedy con il maestro di arti marziali Jackie Chan. Uno squattrinato venditore scopre di essere figlio di una coppia di spie e decolla verso spericolate avventure.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'uomo con i pugni di ferro

Kung fu Movie presentato da Quentin Tarantino, con Rza, Russell Crowe e Lucy Liu. Cina, XIX secolo: un fabbro abile nel forgiare armi viene coinvolto in una sanguinaria guerra fra clan.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Aspromonte - La terra degli ultimi

Mimmo Calopresti rende omaggio alla Calabria in un film con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte e Sergio Rubini. Anni 50: gli abitanti di un borgo si uniscono per costruire una strada.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Pokemon: Detective Pikachu

Primo film di Pokemon realizzato in live action. Il detective Harry Goodman e' scomparso. Quando suo figlio Tim riceve la tragica notizia, partira' per Ryme City, una citta' dove umani e Pokemon coesistono in armonia, per scoprire cosa sia successo. Con Ken Watanabe ("L'ultimo Samurai").

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Heart of the sea - Le origini di Moby Dick

Il giovane Herman Melville in cerca di una trama per il suo nuovo romanzo, Moby Dick, si reca sull'isola di Nantucket per far visita all'anziano Thomas Nickerson con l'intento di farsi raccontare del tragico naufragio della baleniera Essex, su cui l'uomo era imbarcato come mozzo.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Anything else

Film scritto, diretto e interpretato da Woody Allen con Christina Ricci e Danny DeVito. Divertente commedia sulla fragilita' dei rapporti umani.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

2 single a nozze - Wedding Crashers

Commedia con Owen Wilson e Vince Vaughn. Due amici si imbucano ai matrimoni per mangiare a sbafo e abbordare ragazze. Ma nell'ultimo di questi qualcosa va storto.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)