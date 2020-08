Domenica 9 Agosto 2020 Sky Cinema HD, Judy

Il Luogo Delle Ombre

Anton Yelchin nel fantathriller dal romanzo di Dean Koontz. Un ragazzo, in grado di comunicare con i morti, difende la sua citta' da un misterioso straniero attorniato da oscure creature.

Judy

Oscar a Renee Zellweger per il biopic su Judy Garland. 1968: durante un memorabile tour a Londra, la star hollywoodiana affronta i fantasmi interiori che la perseguitano da sempre.

Il Mercenario

Sergio Corbucci dirige Franco Nero e Jack Palance in un western accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone. Un mercenario polacco si unisce ai ribelli contro le truppe messicane.

A Spasso con Willy

Avventura d'animazione nello spazio. Il piccolo Willy e' costretto ad atterrare su un pianeta ignoto. Con il robot Buck e l'alieno Flash, scoprira' un mondo pieno di meraviglie e pericoli.

La morte può attendere

Avventura fra i ghiacci per Pierce Brosnan, nei panni dell'agente 007, e la splendida Halle Berry. James Bond e' sulle tracce di un sedicente uomo d'affari in possesso di un'arma letale.

Stranded

Fanta-horror con Christian Slater. Dopo la collisione con un meteorite, un gruppo di astronauti in missione su una stazione spaziale viene infettato da un terribile virus

Chocolat

Juliette Binoche e Johnny Depp in una 'dolce' commedia che stimola i sensi. In un paesino della Francia, una donna decide di aprire una cioccolateria che riscuote un grandissimo successo

Momenti di gloria

Quattro Oscar e 1 Golden Globe a una memorabile storia con Ian Holm, premiato a Cannes. Due atleti inglesi, uno ebreo e l'altro cattolico, si allenano per le Olimpiadi di Parigi del 1924.

Cetto c'è, senzadubbiamente

Terzo capitolo di successo per il carismatico personaggio di Antonio Albanese. La vita di Cetto in Germania e' scossa dalla rivelazione della zia morente: e' l'erede naturale di un principe.

Yesterday

Danny Boyle dirige una romantica commedia scandita dalle note dei Beatles. Dopo un blackout planetario, un musicista scopre di essere l'unico a conoscere le canzoni dei Fab Four.

Angeli d'acciaio

Golden Globe ad Anjelica Huston per il film con Hilary Swank nei panni della femminista Alice Paul. Primi 900: un gruppo di attiviste americane si batte per il diritto di voto alle donne.

Xxx - Il ritorno di Xander Cage

Terzo capitolo della saga, con Vin Diesel e Samuel L. Jackson. Xander Cage, amante degli sport estremi assoldato dal governo, rientra dal suo esilio volontario allo scopo di affrontare il guerriero alpha Xiang e la sua squadra in una corsa per recuperare un'arma potenzialmente letale nota come "Vaso di Pandora". Circondato da un nuovo gruppo di avventurosi alleati, Xander si ritrova coinvolto in una cospirazione mortale che punta a far scontrare tutti i governi mondiali.

La Llorona: Le lacrime del male

Horror prodotto da James Wan (gia' produttore della saga horror "Annabelle" e "Saw", di "The Conjuring - Il caso Enfield" e di "Lights Out - Terrore nel buio ", nonche' regista di "Aquaman"), che riporta al cinema una figura iconica del cinema messicano: la donna fantasma che piange i suoi figli (da lei stessa uccisi) nel lontano 1673 in Messico.

Vicky Cristina Barcelona

Vicky (Rebecca Hall) e Cristina (Scarlett Johansson) sono grandi amiche ma hanno un approccio totalmente diverso verso l'amore. Vicky e' una ragazza molto posata ed e' fidanzata con un ragazzo molto rispettabile. Cristina invece e' sessualmente ed emotivamente disinibita ed e' alla continua ricerca della passione travolgente. Le due ragazze decidono di trascorrere un'estate a Barcellona, Vicky desidera trascorrere gli ultimi mesi da single facendo delle ricerche per il suo Master mentre Cristina vuole cambiare aria e allontanarsi per un po' dall'ultimo disastro sentimentale. Una sera, mentre si trova in un galleria d'arte, Cristina incrocia lo sguardo con l'uomo piu' intenso e provocante della sala, Juan Antonio (Javier Bardem), un fascinoso pittore. Con Javier Bardem, S. Johansson e P. Cruz.

Spie come noi

Parodia dei film di spionaggio, in piena Guerra Fredda. Due inetti impiegati del governo, C. Chase e D. Aykroyd, vengono mandati in Pakistan in missione.

