Giovedi 3 Settembre 2020 Sky Cinema HD, Strange But True | L'Affido

Strange But True

Pellicola dal tocco soprannaturale con Margaret Qualley, Greg Kinnear e Brian Cox. Una ragazza afferma di essere incinta del fidanzato, morto cinque anni prima in un incidente

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'affido - Una storia di violenza

Leone d'Argento a Venezia 2017 per l'opera prima di Xavier Legrand. Dopo il divorzio da Myriam, l'instabile e ossessivo Antoine e' pronto a tutto pur di ottenere la custodia del figlio

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il gatto con gli stivali

Il celebre felino e' il protagonista dello spin-off della saga di Shrek. Dopo una rapina finita male, l'amicizia fra Gatto e Humpty Dumpty si e' rotta, ma il destino li fara' rincontrare

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Bernie il delfino

Avventurosa fiaba ambientata sulle spiagge della Florida. Una piccola studiosa dell'oceano, in grado di parlare con i delfini, deve salvare il suo amico marino Bernie da un diabolico piano

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La Rapina Perfetta

Jason Statham nell'action che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra le cui dinamiche coinvolsero la mafia, il Governo e la Monarchia

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Regali da uno sconosciuto - The Gift

Jason Bateman e Rebecca Hall nel thriller di Joel Edgerton che si ritaglia il ruolo dello stalker. Un vecchio compagno di scuola si insinua ossessivamente nella vita di una coppia

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Se scappi, ti sposo

Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme nella commedia romantica dal regista di 'Pretty Woman'. Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza che fugge sull'altare

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il grande salto

Esordio alla regia per Giorgio Tirabassi affiancato sullo schermo da Ricky Memphis. Usciti di prigione, due cinquantenni della periferia romana organizzano un altro colpo

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sua Maesta'

James Franco e Natalie Portman in un'ironica commedia fantasy. Un principe donnaiolo deve superare terribili insidie per salvare la promessa sposa del fratello, rapita da uno stregone

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Genitori quasi perfetti

Anna Foglietta e Lucia Mascino nella graffiante commedia di Laura Chiossone. Una madre single invita gli amichetti del figlio e i rispettivi genitori per una festa dai risvolti tragicomici

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Aspromonte - La terra degli ultimi

Mimmo Calopresti rende omaggio alla Calabria in un film con Valeria Bruni Tedeschi, Marcello Fonte e Sergio Rubini. Anni 50: gli abitanti di un borgo si uniscono per costruire una strada

(SKY CINEMA PER TE HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 484)

Mad Max: Fury Road

In Australia, in un futuro apocalittico, tutti lottano per sopravvivere. Max, solitario ex poliziotto ossessionato dalla perdita della famiglia avvenuta durante i primi giorni del collasso globale, viene catturato dai Figli della Guerra, un'armata di guerrieri, comandati da Immortan Joe, signore della guerra che grazie alle riserve d'acqua in suo possesso controlla la comunita'. Furiosa, una Figlia della Guerra, alla guida una blindo cisterna si da' alla fuga per trovare la liberta' e un luogo in cui sopravvivere.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Red 2

Action movie con cast "all star", tra cui Bruce Willis e John Malkovich. L'ex agente speciale CIA Frank Moses riunisce la sua improbabile squadra di agenti segreti allo scopo di rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso. Per riuscire nell'impresa, dovranno sopravvivere a un esercito di implacabili assassini, spietati terroristi, nonche' incontrollati ufficiali governativi, tutti bramosi di accaparrarsi quest'arma di ultima generazione.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Il cardellino

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Donna Tartt, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2014. Il tredicenne Theo cerca di rielaborare la tragica perdita della madre tramite il noto dipinto "Il cardellino", che diventera' per lui un'ossessione. Con Nicole Kidman, Finn Wolfhard.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Anche se è amore non si vede

Esilarante commedia degli equivoci diretta ed interpretata da Ficarra e Picone, in un crescendo di gag ed incroci sentimentali.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)