Martedi 13 Ottobre Sky e Premium Cinema, Un cavallo per la strega | Blinded by the light

Daylight - Trappola nel tunnel

Dal regista di 'Fast and Furious', action catastrofico con Sylvester Stallone e Viggo Mortensen. Un incidente scatena l'inferno nel tunnel sottomarino che unisce Manhattan al New Jersey.

The housemaid

Erotismo e vendetta in un raffinato thriller coreano. Una ragazza, assunta come governante, diventa la schiava d'amore del padrone di casa, sconvolgendo tutti gli equilibri familiari.

Un cavallo per la strega

Thriller tratto dal libro di Agatha Christie con Rufus Sewell e Kaya Scodelario. Una lista di persone morte di recente, rinvenuta su un cadavere, induce l'unico rimasto in vita a indagare.

Una vita da gatto

Kevin Spacey, Jennifer Garner e Christopher Walken in una magica commedia. Lo spirito di un cinico uomo d'affari transita nel corpo di un gatto e riconquista l'affetto dei suoi cari.

Monuments Men

George Clooney dirige e interpreta con Matt Damon e Cate Blanchett una storia ambientata durante la guerra. Un team di esperti di arte deve recuperare i capolavori trafugati da Hitler.

Regole d'onore

Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson in un legal thriller di William Friedkin. In missione nello Yemen, il colonnello Childers ordina di sparare sullla folla. Finira' sotto accusa.

Adaline - L'eterna giovinezza

Blake Lively in una love story soprannaturale. Adaline smette di invecchiare dopo un incidente, ma l'incontro con Ellis la convincera' a rivelare il suo segreto. Nel cast Harrison Ford.

Casa Howard

3 Oscar e 1 Golden Globe per un raffinato dramma con Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Una casa di campagna e' al centro di un susseguirsi di eventi nell'Inghilterra del primo '900.

Il colpo del cane

Edoardo Pesce e Silvia D'Amico nell'ardita commedia di Fulvio Risuleo. Due giovani dogsitter subiscono il furto di un bulldog da parte di un eccentrico veterinario: il dottor Mopsi.

Un figlio di nome Erasmus

Le 'Iene' Luca e Paolo in un road movie con Ricky Memphis. A Lisbona per il funerale di una ex fiamma comune, quattro amici scoprono che la donna ha avuto un figlio da uno di loro. Chi?

Accadde in Aprile

Idris Elba nella pellicola che ripercorre il genocidio dei ruandesi Tutsi per mano degli Hutu, attraverso la storia di due fratelli che si ritrovano ai lati opposti della barricata.

Lucy

Il fidanzato di Lucy circuisce la ragazza a consegnare una valigetta ad un partner d'affari. A causa del contenuto del bagaglio, la giovane viene aggredita da un gruppo di criminali con l'intento di farla diventare un corriere della droga. La banda impianta chirurgicamente nel corpo della donna un pacchetto con una sostanza chimica che finisce inaspettamente nel suo apparato circolatorio con risultati sorprendenti.

Il Signore degli anelli - La compagnia dell'anello

Il malvagio Sauron, re di Mordor, forgia 20 anelli magici che dona ai signori delle altre Sette che vivono nella Terra di Mezzo tenendo per se' 'L'Unico', l'anello che da' a chi lo indossa la supremazia sugli altri. Scoperto l'oscuro disegno, i 19 signori ingaggiano una sanguinosa battaglia contro Sauron. Ma Isildur - colui che ha tolto l'anello dal dito di Sauron - si rifiuta di gettarlo nelle Gole del Destino, dove il fuoco avrebbe potuto porre fine al suo potere. Cosi' Sauron e' sconfitto, ma fino a quando l'Anello esiste c'e' una possibilita' che egli un giorno ritorni. Prima di morire per mano degli orchetti, Isildur getta l'Anello in un fiume dove, tempo dopo, viene ripescato da Smeagol che si trasforma in Gollum, una creatura malefica. Bilbo riesce a sottrargli l'Anello e a consegnarlo al cugino Frodo. Tocca a lui, insieme alla 'Compagnia dell'Anello', portare 'L'Unico' alle Gole del Destino prima che Sauron lo rivendichi per i suoi oscuri progetti.

Blinded by the light

Dalla regista di "Sognando Beckham", un film ispirato alla storia vera di Javed, un adolescente britannico di origini pakistane che grazie alla leggendaria musica di Bruce Springsteen trova il coraggio di realizzare i suoi sogni. Con V. Kalra, K. Ghir.

4-4-2; il gioco più bello del mondo

Grandi promesse purtroppo rimaste tali o che si sono perse per strada, allenatori scontenti e i giocatori che rimangono in panchina, ma che comunque continuano a vivere per questa grande passione. Quattro episodi, slegati tra loro, che ruotano attorno al mondo del calcio: la storia di Antimo, un ragazzo di strada, molto brillante col pallone e che viene notato da un allenatore; quella di Alberto e del suo difficile rapporto con una campionessa dal carattere difficile e di Oumar, arrivato dall'Africa per giocare nel Milan. Infine quella di Yuri, un portiere quasi quarantenne e vicino al ritiro.

