Venerdi 13 Novembre 2020 Sky e Premium Cinema, Romulus | Joker

Romulus Ep. 3 e 4 (in 4K HDR con Sky Q SAT premendo tasto verde)

Ilia si reca dal sacerdote di Marte. Intanto Wiros mente ai suoi compagni ma teme di essere scoperto e chiede l'aiuto di Yemos, l'unico che puo' salvarlo. Yemos e Wiros procedono nel bosco per raggiungere la citta' di Gabi. Numitor e Silvia vengono accolti da Ertas. Intanto Ilia continua il suo duro addestramento.

An Education

Carey Mulligan e Peter Sarsgaard in una love story scritta da Nick Hornby. Inghilterra, anni 60: una studentessa si innamora di un uomo maturo che ha qualcosa da nascondere.

Cetto c'è, senzadubbiamente

Terzo capitolo di successo per il carismatico personaggio di Antonio Albanese. La vita di Cetto in Germania e' scossa dalla rivelazione della zia morente: e' l'erede naturale di un principe.

La partita perfetta

Da una storia vera, l'esaltante impresa di un gruppo di piccoli campioni. 1957: una squadra di baseball formata da bambini messicani affronta un lungo viaggio per un match importante.

The Adventurers - Gli avventurieri

Caccia al tesoro in un action con Andy Lau e Jean Reno. Il piu' famoso dei detecive francesi insegue i tre migliori ladri del mondo, che hanno messo a segno il colpo del secolo.

Out Of Blue - Indagine Pericolosa

Patricia Clarkson, Toby Jones e James Caan in un thriller ipnotico. Una detective, incaricata di scoprire l'assassino di un'astrofisica, finisce in un buco nero di inspiegabili eventi.

La dura verità

Scatenata commedia romantica con Gerard Butler e Katherine Heigl. La produttrice di un talk show decide di seguire i consigli sentimentali di uno spudorato e cinico 'esperto'.

Una giusta causa

Felicity Jones nella biografia di un'icona del femminismo. Ammessa a Harvard negli anni 50, Ruth Ginsburg ingaggia una tenace battaglia contro ogni discriminazione fra uomini e donne.

Duplex - Un appartamento per tre

Ben Stiller e Drew Barrymore in una commedia di Danny DeVito. Due giovani sposi hanno trovato la casa dei loro sogni, ma devono fare i conti con i dispetti dell'anziana e diabolica vicina.

Terminator - Destino oscuro

James Cameron produce il sesto capitolo che riunisce 'Schwarzie' e Linda Hamilton, al fianco di Mackenzie Davis. Il modello di cyborg Rev 9 arriva dal futuro per uccidere una ragazza.

Georgetown

Opera prima di Christoph Waltz, star di un biopic con Annette Bening e Vanessa Redgrave. Il giovane arrivista Ulrich Mott sposa l'anziana Elsa Breht, che un giorno viene trovata uccisa..

Joker

"Ho sempre pensato alla mia vita come una tragedia. Adesso vedo che e' una commedia". Thriller psicologico che si sofferma sulla discesa agli inferi di Arthur Fleck, un attore comico fallito, ignorato e torturato dalla societa', affetto da una rara malattia neurologica che gli provoca una risata incontrollata e sulla sua trasformazione sofferta e drammatica in uno dei piu' pericolosi criminali della Gotham dei primi anni Ottanta, "Joker". In un accesso d'ira dopo aver appreso la verita' sul suo passato, Arthur prendera' una decisione sbagliata che scatenera' una reazione a catena di eventi. Vincitore di due premi Oscar: miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix e miglior colonna sonora. Leone d'oro al miglior film. Nel cast anche Robert De Niro.

John Wick - Capitolo 2

Sequel di "John Wick", con Keanu Reeves e Riccardo Scamarcio. Quando il mafioso russo Abram Tarasov ruba la sua adorata auto, Wick uccide tutti i suoi uomini e si riprende l'auto. Deciso a deporre definitivamente le armi e la sua identita' di sicario, Wick e' costretto a colpire ancora. Ma quando alla sua porta bussa Santino D'Antonio, Riccardo Scamarcio, un boss italiano che vive a New York con cui Wick ha stretto un vincolo di sangue, il riluttante Wick sara' costretto, per sdebitarsi con lui, ad accettare la missione di uccidere la sorella Gianna, Claudia Gerini, per poter prendere il suo posto ai vertici della criminalita', alla "Gran Tavola".

Dr. Knock

L'ex truffatore Knock, Omar Sy ("Quasi amici"), dopo essersi laureato, si trasferisce a Saint Maurice per sostituire il medico del paese. L'aria pulita della cittadina aiuta gli abitanti a rimanere in salute, cosi' Knock, abile manipolatore, inizia a diagnosticare malanni ad ognuno di loro.

Nessuno si salva da solo

Gaetano, uno sceneggiatore di programmi televisivi, e Delia, una biologa nutrizionista, sono una coppia separata da poco. Una sera si incontrano a cena in un ristorante per discutere delle vacanze dei due figli, Cosmo e Nico. Ma passeranno in fretta a parlare di loro, del loro amore cercando di scoprire le ragioni che hanno portato al termine la loro relazione.

