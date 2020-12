Sabato 12 Dicembre 2020 Sky e Premium Cinema, Doctor Sleep

Un figlio di nome Erasmus

Le 'Iene' Luca e Paolo in un road movie con Ricky Memphis. A Lisbona per il funerale di una ex fiamma comune, quattro amici scoprono che la donna ha avuto un figlio da uno di loro. Chi?

Appuntamento al parco

Diane Keaton e Brendan Gleeson in una commedia romantica anticonvenzionale. Il destino di una vedova si intreccia con quello di un burbero eremita, che da anni vive in un parco londinese.

Magic Silver

Avventura in un mondo fiabesco. Norvegia: una principessa affronta un pericoloso viaggio per recuperare una sostanza magica che garantisce l'alternarsi del giorno e della notte.

La ribelle Zora

Avventura per tutta la famiglia che vede protagonista un gruppo di intrepidi ragazzi. Un adolescente in cerca del padre s'imbatte in Zora la Rossa, leader di una banda di orfani fuorilegge.

The Legend Of Zorro

Antonio Banderas nei panni del giustiziere in un'avventura con Catherine Zeta-Jones e prodotta da Steven Spielberg. L'eroe mascherato impugna la spada contro uno spietato uomo d'affari.

Stranded

Fanta-horror con Christian Slater. Dopo la collisione con un meteorite, un gruppo di astronauti in missione su una stazione spaziale viene infettato da un terribile virus.

Il matrimonio del mio migliore amico

Scatenata commedia romantica con Julia Roberts e Cameron Diaz rivali in amore. Una ragazza scopre di essere innamorata del suo miglior amico che sta per sposarsi e decide di sedurlo.

Dio è donna e si chiama Petrunya

Audace satira contro le societa' maschiliste. Macedonia: il gesto ribelle della trentenne Petrunya durante un rito ortodosso, riservato ai soli uomini, scatena un putiferio.

Starsky&Hutch

Il telefilm culto degli anni 70 diventa una commedia poliziesca con Ben Stiller e Owen Wilson. Indagando su un omicidio, i due detective seguono la pista che conduce a un narcotrafficante.

Fatman

Thriller con Men Gibson nei panni di un Babbo Natale particolare. Santa Claus e' in crisi e deve salvarsi dal killer assoldato da un perfido ragazzino, scontento del suo regalo.

Mine vaganti

Ferzan Ozpetek dirige una commedia con Riccardo Scamarcio e Alessandro Preziosi. Tommaso torna in Puglia dopo gli studi, ma vuole cambiare il suo futuro e non seguire le orme del padre.

Doctor Sleep

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Stephen King. Danny Torrence, Ewan McGregor, ormai adulto trascina avanti la sua vita e, come suo padre, si e' dato all'alcol. Nonostante sia ancora segnato dal terribile trauma infantile, l'uomo ha trovato un'apparente pace interiore che lo ha portato a una tregua con i fantasmi del passato.Gli incubi dell'infanzia, pero', tornano a tormentarlo quando Danny incontra Abra Stone, Kyliegh Curran, giovane dotata, come lui, di quella potente capacita' soprannaturale nota come luccicanza.

Harry Potter e il calice di fuoco

Harry Potter si appresta a iniziare il suo quarto anno da studente di alta stregoneria di Hogwarts. Ma Harry non sa che lo attende una delle piu' complesse prove della sua vita: Il Torneo Tremaghi, che comporta il superamento di tre pericolose prove. "Arriva per tutti il momento in cui scegliere tra cio' che e' giusto, e cio' che e' facile". Infatti tre fra i migliori allievi delle scuole di magia europee, per meritarsi il titolo di campione, dovranno affrontare tre terribili prove: la lotta con un orribile drago che sputa fuoco, un'avventura subacquea senza respirare per un'ora, e infine l'attraversamento di un labirinto. Harry Potter dovra' anche affrontare la sua nemesi, il malvagio Voldemort, determinato a tornare al potere e ad eliminare Harry una volta per tutte.

Tre all'improvviso

Holly ed Eric non si possono frequentare. Ci hanno provato con un appuntamento combinato da una coppia di amici comuni, ma la serata non e' nemmeno iniziata che gia' in macchina litigavano. L'unico motivo che hanno per vedersi e', per l'appunto, l'amicizia comune con una coppia rodata di neogenitori e l'affetto per la loro figlia. Proprio tale attaccamento fa si' che quando i suddetti genitori muoiono in un incidente d'auto, loro scoprano di essere stati designati come affidatari della bambina nel testamento dei due.

Ti Presento Sofia

Divertente remake di una commedia argentina con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, e' un papa' premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di dieci anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo e' diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul piu' bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andra' a trovarlo. Ma le bugie hanno le gambe corte.

