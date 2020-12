Lunedi 14 Dicembre 2020 Sky e Premium Cinema, Cops (Forze del Disordine)

Cops - Una banda di poliziotti | Forze del disordine

Divertimento assicurato con la commedia in due parti targata Sky Original diretta da Luca Miniero con un grande cast guidato da Claudio Bisio.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Galveston

Melanie Laurent dirige Elle Fanning e Ben Foster in un road movie dal creatore di 'True Detective'. Un criminale malato e una giovane prostituta fuggono da New Orleans verso il Texas.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

A Christmas Kiss - Un Natale al bacio

Amore sotto l'albero per Elisabeth Rohm. Una designerd'interni bacia uno sconosciuto in ascensore, ma in seguito scopre che si tratta del boyfriend della sua odiosa datrice di lavoro.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse

Omar Sy ('Quasi amici') in un'emozionante pellicola record di incassi. La vita di Samuel, eterno 'Peter Pan' sempre in cerca di evasione, viene sconvolta dall'arrivo di una figlia (SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Le belve

Blake Lively, Aaron Johnson e Taylor Kitsch in un thriller di Oliver Stone. Due giovani coltivatori di marijuana entrano in conflitto con i crudeli narcotrafficanti messicani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Long Weekend

Peter (Jim Caviezel) e Carla organizzano una vacanza in una spiaggia isolata. Quello che doveva essere un weekend di relax si trasformera' in una lotta contro Madre Natura.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Stage Beauty

Billy Crudup e Claire Danes in una commedia nella Londra del '600. Il Re concede alle donne di recitare a teatro, togliendo il lavoro agli attori specializzati in ruoli femminili.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Arrivederci professore

Un indimenticabile Johnny Depp in un dramma struggente e ironico. La diagnosi di una grave malattia convince un insegnante a rivoluzionare il suo atteggiamento nei confronti degli altri.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Last Christmas

La musica di George Michael in una romantica commedia con Emilia Clarke e Henry Golding. Kate fa l'elfo in uno shop natalizio e sogna di cantare. L'incontro con Tom le cambiera' la vita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Pulp fiction

1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Harry Potter e l'ordine della Fenice

La battaglia contro le forze oscure di Voldemort e dei suoi Mangiamorte e' appena cominciata: e' arrivato il momento di scendere in campo per l'Ordine della Fenice, l'organizzazione segreta fondata da Albus Silente per combattere il tentativo di Voldemort di assumere il potere nel mondo dei maghi. E' l'ora della ribellione: un gruppo di giovani studenti addestrati da Harry e' desideroso di imparare a combattere per contrastare l'avanzata del Signore Oscuro.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Everest

Jake Gyllenhaal e Kira Knightley in un emozionante film ispirato agli eventi che hanno caratterizzato il tentativo di raggiungere la vetta della montagna piu' alta del mondo.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Il gusto dell'amore

Le vicende amorose di due chef ed un'affascinante sommelier ambientate in un lussuoso ristorante di Zurigo.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Indovina chi sposa mia figlia!

Un ragazzo tedesco e la sua fidanzata, figlia di emigrati pugliesi, decidono di sposarsi nel paesino d'origine del padre di lei.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)