Lunedi 21 Dicembre 2020 Sky e Premium Cinema, Cops (La stretta dell'Anaconda)

Cops - Una banda di poliziotti | Produzione Sky Original

Ep 2 La stretta dell'Anaconda - Divertimento assicurato con la commedia in due parti targata Sky Original diretta da Luca Miniero con un grande cast guidato da Claudio Bisio.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon

Road movie con Shia LaBeouf e Dakota Johnson. Un ragazzo con la sindrome di Down coinvolge un'assistente sociale e un criminale nel suo sogno di diventare wrestler.

Natale in affitto

Ben Affleck e James Gandolfini in una scintillante commedia natalizia. Spaventato dalla solitudine, un cinico manager offre dei soldi a una famiglia affinche' passi il Natale con lui.

Annie - La felicità è contagiosa

Divertente commedia con Jamie Foxx e Cameron Diaz. Un candidato a sindaco di New York prende in custodia una bambina per apparire come un benefattore agli occhi degli elettori.

Hellboy

David Harbour e Milla Jovovich nel reboot del personaggio creato da Mike Mignola. Il supereroe demoniaco Hellboy affronta un'antica strega tornata in vita per scatenare l'apocalisse.

Criminal

Thriller con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. La memoria di un defunto agente della Cia, in possesso di informazioni top secret, viene trasferita nella mente di un detenuto.

Ghost - Fantasma

2 Oscar alla pellicola senza tempo con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg. Con l'aiuto di una medium, il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la fidanzata.

Le ragazze di Wall Street

Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles in un film ispirato a una storia vera. Un gruppo di spogliarelliste si allea per adescare e derubare i ricchi clienti di un club di Manhattan.

Bad Country: Affari di famiglia

Willem Dafoe e Matt Dillon in un action ambientato in Louisiana. Per evitare il carcere, un killer professionista diventa l'informatore del tenace detective che lo ha arrestato.

Le verità

Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke in un raffinato e malinconico ritratto di famiglia. Una diva del cinema francese, che ha appena pubblicato una controversa biografia, riceve la visita della figlia con cui ha sempre avuto un rapporto burrascoso.

Hunger Games - Il canto della rivolta: parte 1

I 75esimi Hunger Games sono terminati: la resistenza e' riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti portandoli al distretto 13, ma Peeta non e' tra questi. Suo malgrado Katniss e' diventata il simbolo della ribellione, e la sua immagine viene usata per convincere tutti gli altri distretti a ribellarsi e unirsi nella guerra contro la capitale. Ma anche Snow sta sfruttando l'influenza di Peeta come volto del potere.

Scuola di polizia 4: Cittadini in... guardia

Capitolo 4 della serie: per prevenire il crimine, il comandante della polizia pensa che sia una buona idea addestrare i cittadini all'uso delle armi.

Prima dell'alba

Jesse, giovane americano, e Celine, giovane francese, si conoscono su un treno diretto a Vienna. Poco prima di salutarla, Jesse la invita a sostare con lui a Vienna per una notte e la convince a scendere dal treno.Tra i due nasce un sentimento, che li portera' a trascorrere l'intera notte in giro per la citta'. I due ragazzi cercano di conoscersi, confrontandosi sulla loro idea dell'amore, sulle loro paure e titubanze. Allo spuntare dell'alba i due si divideranno, ciascuno destinato a proseguire il proprio viaggio. Entrambi desiderano dare un seguito al loro incontro. Il finale resta aperto: Jesse e Celine si rincontreranno in stazione?

Tutto l'amore che c'è

Puglia anni Settanta. L'arrivo di tre ragazze del nord, belle e disinibite, porta lo scompiglio fra i giovani del paese. Si incrociano le storie, qualcuna si risolve persino. Il tutto guardato Carlo, il piu' piccolo di tutti (Rubini stesso a quell'eta', si suppone).

