Giovedi 31 Dicembre 2020 Sky e Premium Cinema, Tutti per 1 - 1 per tutti

Tutti per 1 - 1 per tutti | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

Tornano i Moschettieri Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, assieme alla regina Margherita Buy, diretti da Giovanni Veronesi nel primo film targato Sky Original.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



C'era ua volta a...Hollywood

Oscar a Brad Pitt nel film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. 1969: le vicende di Sharon Tate si intrecciano con quelle di un attore in declino e del suo stuntman.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Il Regno dei Bravi Bambini

Mirabolante avventura nel segno della fantasia. Una bambina vivace finisce per magia in un mondo bizzarro, dove tutti i bambini devono ubbidire alle regole di una severissima regina.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303, SKY DTT canale 472)



Jurassic Pet: il io amico dinosauro

Avvincente avventura per ragazzi. Un teenager riceve in dono un grande uovo da cui nasce un tenero cucciolo di dinosauro. Dovra' proteggerlo dalle grinfie di uno scienziato pazzo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Kick-Ass 2

Aaron Taylor-Johnson, Chloe Grace Moretz e Jim Carrey nel sequel dedicato al supereroe del mondo reale. Kick-Ass torna in azione contro Mother Fucker e il suo esercito di mercenari.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



The Contact

Appassionante thriller con Morgan Freeman e John Cusack. Un criminale, scortato dall'FBI, riesce a fuggire nei boschi, dove incontra un ex poliziotto in vacanza con il figlio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Anna Karenina

Keira Knightley e Jude Law nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj. 1874: la moglie di un funzionario della Russia zarista si innamora di un giovane ufficiale. Oscar ai costumi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Non buttiamoci giù

Pierce Brosnan e Toni Collette nella pellicola tratta dal romanzo di Nick Hornby. Quattro aspiranti suicidi decidono di aiutarsi a vicenda nel tentativo di riordinare le loro vite.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Febbre da cavallo (Versione Restaurata)

Gigi Proietti ed Enrico Montesano nell'immortale cult diretto da Steno. Due scommettitori indebitati approfittano della somiglianza di uno di loro con un fantino per truccare una corsa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



John Wick 3 - Parabellum

Terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves. John Wick ha ucciso un gangster e gli viene concessa un'ora di tempo per fuggire da New York ed evitare di essere eliminato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



La sfida delle mogli

Peter Cattaneo (Full Monty) dirige un biopic al femminile con Kristin Scott Thomas. Per sopportare l'assenza dei mariti in missione in Afghanistan, alcune donne formano un coro musicale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)



Troy

Nel 1193 a.C. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sara' l'evento che scatenera' la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedra' protagonisti due eroi contrapposti: Achille per i greci ed Ettore per i troiani.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)



Sherlock Holmes - Gioco di Ombre

Secondo capitolo del franchise dedicato al leggendario detective inglese, con Robert Downey Jr. e Jude Law. 1891: una serie di attentati porta l'Europa sull'orlo della guerra. Sherlock Holmes, affiancato dal fidato dottor Watson, indaga, scoprendo che dietro agli attacchi si cela la sua nemesi, il professor James Moriarty. Il professore trama di assassinare un importante uomo politico, scatenando cosi' una guerra con cui lui, che negli ultimi anni ha assunto il controllo delle principali aziende produttrici di armi, si arricchirebbe.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)



I love radio rock

Un inno alla musica rock, una commedia ambientata a bordo di una radio pirata inglese che negli anni '60 trasmetteva canzoni rock e pop 24 ore al giorno. Il giovane Carl viene mandato sulla nave dove conoscera' tutti i DJ e crescera', facendo nuove esperienze, a ritmo di musica. Con Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)



Cado dalle nubi

Film campione di incassi che segna l'esordio cinematografico del comico pugliese Checco Zalone. Le strampalate peripezie di Checco, che fugge dalla Puglia e si trasferisce nella vitale Milano per realizzare le sue aspirazioni canore. Nel cast anche Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano ("Squadra antimafia"), e Ivano Marescotti ("Il restauratore").

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)