Lunedi 5 Aprile 2021 Sky e Premium Cinema, Tornare a Vincere

Tornare a vincere

Gavin O'Connor dirige Ben Affleck in un'appassionante storia di caduta e rinascita. Un ex fuoriclasse del basket, divorziato e alcolizzato, cerca il riscatto allenando una squadra giovanile.

Cena tra amici

Una fortunata commedia francese ricca di colpi di scena. Un quarantenne sta per diventare padre e, in una serata fra amici, rivela il nome del nascituro. Scoppiera' un esilarante putiferio.

Harry Potter e la camera dei segreti

Secondo capitolo sul giovane mago creato dalla scrittrice J.K. Rowling. Harry affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e scopre il segreto di una stanza misteriosa.

I tuoi, i miei e i nostri

Dennis Quaid e Rene' Russo nel remake di 'Appuntamento sotto il letto'. Helen e Frank, diciotto figli in due ed entrambi vedovi, si innamorano ma i loro pargoli sono contrari al matrimonio.

Transformers 3

Michael Bay dirige Shia LaBeouf e John Turturro nel terzo capitolo della saga prodotta da Steven Spielberg. Gli Autobot devono difendersi dai Decepticons e da un nuovo terribile nemico.

Identità sospette

Thriller dal coinvolgente intrigo con Jim Caviezel. Cinque sconosciuti si risvegliano in un magazzino. Feriti, immobilizzati e senza memoria, sospettano che il carnefice sia uno di loro.

Mangia, prega, ama

Alla ricerca della felicita' con Julia Roberts e Javier Bardem. Una scrittrice, in viaggio fra Italia, India e Indonesia, scopre le meraviglie del cibo, la meditazione e l'uomo dei sogni.

Captain Fantastic

Miglior regia a Cannes (Un Certain Regard) per Matt Ross. Un padre ribelle (Viggo Mortensen) cresce i figli nella foresta, ma e' costretto a fare i conti con la societa' dei consumi

Mr. Bean - L'ultima catastrofe

Primo lungometraggio dedicato al personaggio interpretato da Rowan Atkinson. Scambiato per un esperto di arte, Mr Bean combina disastri a ripetizione in un museo di Los Angeles.

Genitori vs Influencer | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis nella commedia Sky Original di Michela Andreozzi. Un prof si scontra con la figlia teenager per colpa dei social... ma diventa influencer

Edison, l'uomo che illuminò il mondo

Benedict Cumberbatch, Tom Holland e Michael Shannon nel biopic su Thomas Edison. L'avvincente storia del pioniere dell'industria elettrica, che ha cambiato la vita degli esseri umani.

Scusate il ritardo

Secondo pluripremiato film di Massimo Troisi. La vita di Vincenzo, giovane napoletano disoccupato, trattenuto e impacciato, quasi apatico, mantenuto dalla madre, dalla sorella sposata e dal fratello attore, trascorre tranquilla. Nemmeno gli assillanti sfoghi dell'amico Tonino, lasciato dalla fidanzata, riescono a scuoterlo dal torpore. Ma l'occasione di una svolta arriva per Vincenzo quando incontra ad un funerale Anna, ex compagna di classe della sorella, di cui si innamora. Iniziano una relazione che va avanti senza slanci ne' entusiasmi e mentre Anna ha bisogno di conferme e sicurezze, Vincenzo non riesce ad esternare i sentimenti e le attenzioni che lei vorrebbe. Anna insoddisfatta lo lascia e solo allora Vincenzo entra in crisi e cerca di trattenerla. Anna allora, gli propone una pausa di riflessione e Vincenzo piomba nello sconforto. Sara' l'amico Tonino, preoccupato per lui, a convincere Anna ad incontrarlo e in quell'occasione Vincenzo le chiede di restare.

Bastille Day: il colpo del secolo

Alla vigilia dell'anniversario della Presa della Bastiglia, Zoe, giovane donna francese, intende far scoppiare una bomba a Parigi. Il suo atto vuole essere solo una dichiarazione politica e non vuole arrecare alcun danno a nessuno, ma cambia idea all'ultimo momento. Quando un borseggiatore americano, Michael Mason, ruba la borsa e la fa esplodere inconsapevolmente in un'affollata fermata della metropolitana, diventa subito il primo sospettato. Nel frattempo, l'agente della CIA Sean, da poco tornato dalla guerra in Medio Oriente, e' determinato a trovare Mason e a metterlo sotto custodia prima delle autorita' francesi. Con Idris Elba

L'amore criminale

Tessa, sposata e madre della piccola Lily, non riesce ad accettare la fine del suo matrimonio con David, che nel frattempo, si e' felicemente fidanzato con Julia. La gelosia di Tessa prende una svolta patologica non accettando chi le ha "portato via" la sua vita. Con Katherine Heigl, Rosario Dawson

Fantozzi in paradiso

Tutto comincia con i funerali di un ex collega e ora Fantozzi e' costretto a fare i conti con l'idea della morte. Idea che si fa sempre piu' reale quando per un clamoroso scambio di cartelle cliniche gli viene diagnosticata una malattia allo stato terminale che gli lascia solo sette giorni di vita. Decide di non comunicarlo alla moglie e reagisce cercando di fare tutto quello che si era sempre vietato nel corso degli anni. Ma Pina che ha scoperto per caso la malattia di Ugo, decide di regalare al marito un finale felice. Contatta la signorina Silvani e la paga per passare una notte d'amore con Fantozzi durante un weekend a Cortina d'Ampezzo. In un rocambolesco finale Ugo scopre di non essere malato e alla notizia e' cosi' felice che saltando in strada per la gioia, viene travolto da un camion. Ora e' veramente defunto ma nell'Aldila' si ritrova al cospetto di Buddha che lo condanna a reincarnarsi ancora in se' stesso e a ricominciare tutto da capo. Peggio di cosi'!

