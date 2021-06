Sabato 19 Giugno 2021 Sky e Premium Cinema, Superpapa': operazione vacanze

Into the Grizzly Maze

Nei boschi dell'Alaska per un'avventura mozzafiato con James Marsden, Thomas Jane e Billy Bob Thornton attaccati da un enorme e spaventoso grizzly.

I predatori

Opera prima di Pietro Castellitto, premiata per la sceneggiatura a Venezia. La truffa ai danni di un'anziana donna intreccia i destini di due famiglie romane di diversa estrazione sociale.

Max Payne

Dall'omonimo videogioco, action con Mark Wahlberg, Mila Kunis e Olga Kurylenko. New York: un poliziotto indaga sulla strage della sua famiglia, finendo per essere accusato di omicidio.

Superpapa': operazione vacanze

Nuove peripezie per l'esuberante famiglia danese. In vacanza a Gran Canaria, gareggia per diventare 'Famiglia solare dell'anno'. Una guerra all'ultimo tuffo con l'antico rivale del papa'.

Greenland

Spettacolare disaster movie con Gerard Butler e Morena Baccarin. Un ingegnere e la sua famiglia devono raggiungere un bunker in Groenlandia per salvarsi dall'imminente impatto di una cometa.

119 giorni alla deriva

Survival Movie sul mare in tempesta con Dominic Purcell. Un trimarano diretto a Tonga viene colpito da un'enorme onda che costringe l'equipaggio a una lunga lotta per la sopravvivenza.

The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo

I sex symbol Jennifer Lopez e Matthew McConaughey in una frizzante commedia sentimentale, tra le più amate degli ultimi anni. Un'organizzatrice di matrimoni rimane colpita dal fascino di un pediatra che l'ha salvata da un incidente. Sembra finalmente giunto, anche per lei, l'amore tanto sognato, quello con la A maiuscola. Manca soltanto il lieto fine, ma la donna scopre che il bel giovane è il promesso sposo di un'ereditiera, e che il loro ricevimento lo dovrà organizzare proprio lei, mentre il padre nel frattempo le sta preparando un matrimonio combinato...

Natale con Bob

Tornano Luke Treadaway e l'irresistibile gatto rosso nel sequel di 'A spasso con Bob'. James vive sereno con Bob, ma la loro unione viene messa in discussione durante le feste natalizie.

F.B.I. - Due agenti impossibili

Azione e risate in una commedia poliziesca con Kad Merad ('Giu' al nord') e Omar Sy ('Quasi amici'). Due ex colleghi dell'FBI, divisi dai dissapori, indagano insieme sul furto di una bara.

Black Water: Abyss

Survival thriller nell'Australia del Nord. Cinque amici, bloccati in un labirinto di grotte, affrontano due insidie: l'allagamento causato da un temporale e un branco di coccodrilli.

The Truman Show

Un immenso Jim Carrey nella sconvolgente metafora dei nostri tempi. Dal giorno della nascita, a sua insaputa, Truman vive sorvegliato dalle telecamere nel piu' estremo dei reality show.

Unknown - Senza identità

Tratto da un romanzo. In coma per quattro giorni dopo un incidente d'auto, al suo risveglio il dottor Martin scopre che un altro uomo si e' impossessato della sua identita'. Con Liam Neeson, Diane Kruger.

Batman v Superman: dawn of justice

Spettacolare film, basato sui personaggi dei fumetti DC Comics. Mentre Batman, Ben Affleck, e Superman, Henry Cavill, si dichiarano guerra, una nuova minaccia emerge, mettendo a repentaglio la sopravvivenza del genere umano. Cast impreziosito da Amy Adams, Gal Gadot, Diane Lane e Laurence Fishburne.

Non è mai troppo tardi

Due malati terminali, Edward Cole, magnate d'industria multimilionario, e Carter Chambers, un umile meccanico afroamericano, si trovano a condividere la stessa stanza di ospedale dove compilano la cosiddetta "Lista del capolinea", ovvero una lista di tutte le cose da fare prima di morire. Edward e Carter, sebbene provengano da due mondi completamente diversi, diventano amici e decidono di reagire positivamente alla malattia, godendosi senza rimpianti tutto il tempo che gli rimane. Ma l'unico modo per portare a termine le attivita' presenti sulla loro lista e' scappare dalla clinica. Con J. Nicholson e M. Freeman.

Il ciclone

Pluripremiato film di Leonardo Pieraccioni, con Massimo Ceccherini e Lorena Forteza. In un paesino della campagna toscana vive la famiglia Quarini, composta dal padre Osvaldo e i tre figli Levante, Libero e Selvaggia. Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, piomba nel loro casolare un compagnia di bellissime ballerine di flamenco. La loro monotona vita viene completamente messa a soqquadro.

